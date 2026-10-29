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So bekommt Ihr Tickets für Al Khaleej gegen Al Ittihad: Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr zur Saudi Pro League

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Al Khaleej trifft in der Saudi Pro League auf Al Ittihad. So sichert Ihr Euch Tickets.

Al Khaleej empfängt Al Ittihad am Freitag, dem 20. November 2026, im Prince Mohamed bin Fahd Stadium in Dammam.

Die bisherige Bilanz zeigt, dass Al-Ahli in den Duellen mit Al-Faisaly traditionell die Oberhand hatte, auch wenn die Ergebnisse oft knapp ausfielen. Bei ihren jüngsten Ligabegegnungen vor Al-Faisalys Zeit in einer niedrigeren Spielklasse lieferten sich die beiden Mannschaften häufig umkämpfte und torreiche Partien.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Al Khaleej gegen Al Ittihad wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt Al Khaleej gegen Al Ittihad in der Saudi Pro League?

Al Khaleej gegen Al Ittihad findet am Freitag, dem 20. November 2026, im Prince Mohamed bin Fahd Stadium in Dammam statt.

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1. Liga - Spielwoche 14
Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Wie kann man Tickets für Al Khaleej gegen Al Ittihad in der Saudi Pro League kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das anstehende Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al Khaleej und Al Ittihad gibt es vor allem zwei Möglichkeiten, je nachdem, ob Ihr offizielle Vereinskanäle oder Zweitmarktplattformen bevorzugt:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Ihr könnt die offiziellen Ticketkanäle oder Websites des gastgebenden Vereins Al Khaleej prüfen. In der Regel gibt die Heimmannschaft die Spieltagstickets erst kurz vor dem Spieltermin direkt frei.

2. Ticket-Zweitmarktplattformen

  • Ticket-Zweitmarktplattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, finden sich Eintrittskarten häufig auf Ticket-Zweitmarktplattformen wie GrintaHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Spiele der Saudi Pro League kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Al Khaleej gegen Al Ittihad in der Saudi Pro League?

Die Ticketpreise für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al Khaleej und Al Ittihad unterscheiden sich je nachdem, ob Ihr über die offiziellen Verkaufskanäle oder auf Ticket-Zweitmarktplattformen kauft.

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Kategorie 4 / Hinter den Toren (Ober- & Unterrang): 30 bis 50 SAR
  • Kategorie 3 / Ecktribünen: 50 bis 75 SAR
  • Kategorie 2 & Kategorie 1 / Seitenlinie & mittlerer Unterrang: 90 bis 150 SAR
  • Premium- & VIP-Hospitality: 300 bis über 500 SAR

2. Ticket-Zweitmarktplattformen

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Ticket-Zweitmarktplattformen wie GrintaHubTickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Oberränge / reguläre Plätze / Ebene 300: 170 bis 350 SAR
  • Kategorie 2 / Ebene 200: 350 bis 600 SAR
  • Kategorie 1 / beste Plätze in der Mitte / Ebene 100: 600 bis 950 SAR
  • Weiterverkauf von Tickets mit VIP- & Lounge-Zugang: ab 1.000 SAR, je nach Verfügbarkeit der Pakete

Al Khaleej gegen Al Ittihad in der Saudi Pro League: Alles, was Ihr wissen müsst

Al Khaleej gegen Al Ittihad: Die Form

Al Khaleej geht mit einem Sieg, drei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Saudi-Pro-League-Spielen in diese Partie. Zuletzt gelang ein 2:0-Sieg gegen Al-Fayha. Damit endete eine Serie, zu der zwei aufeinanderfolgende Unentschieden gegen Al-Ettifaq und Al Nassr sowie ein torloses Remis gegen Al Riyadh gehörten. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es beim 0:3 gegen Neom. In den fünf Spielen erzielte Al Khaleej vier Tore und kassierte vier Gegentreffer. Das deutet auf eine Mannschaft hin, die schwer zu bezwingen ist, offensiv aber nicht konstant genug trifft.

Al Ittihads vergangene fünf Spiele verliefen wechselhafter: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zunächst gewann Al Ittihad mit 3:1 gegen Al-Faisaly und mit 2:1 gegen Al-Fayha, doch seither hat sich die Form deutlich verschlechtert. Auf ein 1:1 gegen Al-Shamal in der AFC Champions League Elite folgten eine 2:3-Niederlage in der Liga gegen Al Hilal und ein 1:2 gegen Shabab Al-Ahli Dubai im internationalen Wettbewerb. Al Ittihad erzielte in fünf Spielen acht Tore, kassierte aber sieben Gegentreffer. Diese anfällige Defensive dürfte Al Khaleej ausnutzen wollen.

ALK

ALK - Form

ALN
U1-1
ALI
U1-1
ALF
S2-0
ALF
S2-3
AHL
N4-1
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ITT

ITT - Form

HIL
N3-2
ALA
N1-2
ALI
S1-4
DIR
S2-0
NEF
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
11/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Al Khaleej gegen Al Ittihad: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften endete im Februar 2026 in der Saudi Pro League mit einem 1:0-Heimsieg für Al Ittihad gegen Al Khaleej. Davor trennten sie sich im November 2025 im Prince Mohamed bin Fahd Stadium mit einem bemerkenswerten 4:4. Die vergangenen fünf direkten Duelle waren eng umkämpft, wobei Al Ittihad knapp die Nase vorn hatte. Al Khaleej hat allerdings gezeigt, dass die Mannschaft gegen diesen Gegner punkten kann, unter anderem mit zwei Unentschieden und jenem außergewöhnlichen Acht-Tore-Spiel.

Head to Head

Al KhaleejUnentschiedenAl Ittihad
0
3
2
1. Liga
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1
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1
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4
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1
END
1. Liga
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Al Khaleej
ALK
1
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Al Ittihad
ITT
1
END
7Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

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