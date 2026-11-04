Der King’s Cup geht in die heiße Phase: Al Jabalain empfängt den saudischen Spitzenklub Al Ittihad im Achtelfinale im Prince Abdul Aziz bin Musaed Stadium in Ha'il. K.-o.-Spiele versprechen stets Spannung, und hier trifft eine entschlossene Heimmannschaft auf einen der erfolgreichsten Klubs des Königreichs.

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Wann beginnt Al Jabalain gegen Al Ittihad im King’s Cup?

Die Partie zwischen Al Jabalain und Al Ittihad im King’s Cup soll im Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium stattfinden.

Wo kann man Tickets für Al Jabalain gegen Al Ittihad kaufen?

Offizielle Tickets für Spiele im King’s Cup werden hauptsächlich über offizielle saudische Sportticket-Plattformen wie Webook und die vorgesehenen Ticketportale der gastgebenden Vereine verkauft. Fans sollten während des Vorverkaufs und des regulären Verkaufs zunächst diese Plattformen prüfen, um sich Eintrittskarten zum Originalpreis zu sichern.

Die wichtigsten Spieldaten im Überblick:

Spiel: Al Jabalain gegen Al Ittihad

Wettbewerb: Achtelfinale des King’s Cup

Datum: Montag, 30. November 2026

Anstoß: 16.25 Uhr saudischer Zeit

Spielort: Prince Abdul Aziz bin Musaed Stadium, Ha'il, Saudi-Arabien

GrintaHub ist eine Anlaufstelle, wenn die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Alternative Plattformen bieten Fans eine verlässliche Möglichkeit, noch die günstigste verfügbare Karte zu finden, wenn die offiziellen Kontingente vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Al Jabalain gegen Al Ittihad?

Beim offiziellen Ticketanbieter beginnen die Preise für reguläre Eintrittskarten bei etwa 30 bis 50 SAR. Damit sind die frühen Runden des King’s Cup für Fans, die das Spiel besuchen möchten, gut erschwinglich.

Auf dem Zweitmarkt, etwa bei GrintaHub, beginnen die Ticketpreise bei ungefähr 80 SAR. Dort können Fans nach der günstigsten verfügbaren Karte suchen, falls die offiziellen Kontingente erschöpft sind.

Al Jabalain gegen Al Ittihad im King’s Cup: Alles Wissenswerte

Die Form von Al Jabalain und Al Ittihad

Al Jabalain hat von seinen letzten fünf Spielen im King’s Cup zwei gewonnen, zwei verloren und eines unentschieden gespielt. Zuletzt gelang ein 1:0 gegen Al-Ettifaq. In den vorliegenden Daten ist auch ein früherer 3:1-Sieg gegen denselben Gegner verzeichnet. Die beiden Niederlagen kassierte Al Jabalain gegen Al Fateh FC, darunter ein 1:2. Hinzu kam ein 1:1 gegen Al-Raed, das nach Elfmeterschießen als Niederlage gewertet wurde. In den fünf Spielen erzielte Al Jabalain acht Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Al Ittihad hat wettbewerbsübergreifend drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt gab es in der AFC Champions League Elite eine 1:4-Niederlage gegen Al-Ain. Zuvor besiegte Al Ittihad Al Diriyah mit 2:0 und Al-Ettifaq mit 4:1 in der Saudi Pro League und gewann auf kontinentaler Ebene auswärts bei Neftchi Fargona mit 2:1. In der Liga spielte Al Ittihad 1:1 gegen Abha. In den fünf Spielen erzielte der Klub neun Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Al Jabalain gegen Al Ittihad: Die jüngsten direkten Duelle

Zu den letzten fünf Duellen zwischen Al Jabalain und Al Ittihad liegen derzeit keine Daten vor. Weitere Angaben werden ergänzt, sobald die Ergebnisse bestätigt sind.