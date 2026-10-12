In der AFC Champions League Elite steht ein hochkarätiges Duell am Golf an: Der saudische Spitzenklub Al Ittihad empfängt Shabab Al Ahli aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in der King Abdullah Sports City in Dschidda.

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Wann beginnt Al Ittihad gegen Shabab Al-Ahli Dubai FC in der AFC Champions League Elite?

Offizielle Informationen zur Übertragung dieser Partie liegen derzeit nicht vor. Schaut kurz vor Anpfiff noch einmal vorbei, um bestätigte Angaben zum TV-Sender und Livestream zu erhalten.

Wo kann man Tickets für Al Ittihad gegen Shabab Al Ahli kaufen?

Offizielle Spieltickets werden direkt über die Plattform des Gastgebers, Webook.com, angeboten. Fußballfans können sich über das offizielle Portal registrieren und reguläre Eintrittskarten kaufen, sobald der öffentliche Verkauf beginnt.

Sind die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft, ist GrintaHub eine Anlaufstelle. Der Zweitmarkt bietet Fans Möglichkeiten, nach dem Ausverkauf der ursprünglich verfügbaren Kontingente noch Plätze zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Al Ittihad gegen Shabab Al Ahli?

Reguläre Eintrittskarten auf der offiziellen Verkaufsplattform kosten ab 30 SAR. Plätze in höheren Kategorien näher am Spielfeld liegen in höheren Preisklassen.

Auf Zweitmarktplattformen wie GrintaHub beginnen die Ticketpreise je nach Platzkategorie und aktueller Nachfrage bei etwa 100 SAR.

Al Ittihad gegen Shabab Al-Ahli Dubai FC in der AFC Champions League Elite: Alles Wissenswerte

Al Ittihad gegen Shabab Al-Ahli Dubai FC: Die Form

Al Ittihad verbuchte in seinen letzten fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und ein Unentschieden und verlor keines davon. Die jüngste Partie endete in der AFC Champions League Elite 1:1 gegen Al-Shamal. Gegen Al Fateh spielte die Mannschaft zudem 0:0. Zu den drei Siegen zählen ein 2:1 gegen Al Nassr und ein 1:3-Auswärtssieg bei Al-Faisaly. In diesen fünf Spielen erzielte Al Ittihad sieben Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Shabab Al-Ahli Dubai FC gewann drei seiner letzten fünf Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor einmal. Zuletzt gab es in der AFC Champions League Elite einen 1:0-Sieg gegen Tractor. In diesem Zeitraum musste die Mannschaft eine 1:3-Niederlage gegen Al-Jazira hinnehmen. Zwei Siege in Folge davor, darunter ein 2:0 gegen Al-Dhafra, zeigen jedoch, dass das Team mehrere positive Ergebnisse aneinanderreihen kann.

Al Ittihad gegen Shabab Al-Ahli Dubai FC: Die jüngsten direkten Duelle

Das einzige in diesem Datensatz erfasste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand am 30. September 2025 in der AFC Champions League Elite statt. Damals gewann Shabab Al-Ahli Dubai FC auswärts bei Al Ittihad mit 1:0. Damit hat der Klub aus Dubai im jüngsten direkten Vergleich die Nase vorn. Aufgrund der geringen Zahl an Duellen lässt sich die kommende Partie anhand der direkten Bilanz allein allerdings nur schwer einschätzen.







