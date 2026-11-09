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AFC Champions League
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So bekommt Ihr Tickets für Al Ittihad gegen Pakhtakor Tashkent: Preise, Spielinfos, Last-Minute-Ticketverkauf und mehr zur AFC Champions League Elite

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Pakhtakor Tashkent

Al Ittihad trifft in der AFC Champions League Elite auf Pakhtakor Tashkent. So sichern Sie sich Ihre Tickets.

Al Ittihad empfängt Pakhtakor am 23. November 2026 zu einem mit Spannung erwarteten Duell in der AFC Champions League Elite. Das Gruppenspiel findet in der King Abdullah Sports City in Dschidda statt.

GOAL hat alle Informationen zu den Spieldetails und Ticketpreisen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr Euch schon jetzt Karten sichern und Eure Lieblingsmannschaft vor Ort unterstützen könnt.

Wann ist Anstoß bei Al Ittihad gegen Pakhtakor Tashkent in der AFC Champions League Elite?

Al Ittihad gegen Pakhtakor findet am Montag, 23. November 2026, statt. Anstoß ist um 22.15 Uhr saudischer Zeit in der King Abdullah Sports City in Dschidda.

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AFC Champions League - Spielwoche 5

Wo gibt es Tickets für Al Ittihad gegen Pakhtakor?

Am besten sichert Ihr Euch Eure Plätze über die offiziellen Ticketportale des Klubs und des Wettbewerbs, etwa über die Plattform Webook. Fans sollten zuerst die offiziellen Kanäle prüfen, sobald im Vorfeld des Spieltags Ticketkontingente verfügbar werden.

Sind die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft, bietet die Zweitmarktplattform Grintahub eine Alternative. Auf der entsprechenden Ticketseite von Grintahub könnt Ihr verfügbare Plätze für dieses Duell in der AFC Champions League Elite finden und den Kauf abschließen.

Wie viel kosten Tickets für Al Ittihad gegen Pakhtakor?

Für anreisende Fans und Anhänger vor Ort ist ein möglichst günstiges Ticket oft das wichtigste Ziel. Über die offiziellen Kanäle des Klubs kosten reguläre Eintrittskarten für diese Partie ab 15 SAR. Sitzplätze im unteren Rang kosten in der Regel bis zu 150 SAR.

Auf dem Zweitmarkt, etwa bei Grintahub, beginnen die Preise für reguläre Eintrittskarten bei etwa 75 SAR. Wer sich einen möglichst niedrigen Preis sichern will, sollte handeln, bevor die Nachfrage zum Spieltag hin steigt.

Al Ittihad gegen Pakhtakor Tashkent in der AFC Champions League Elite: Alles Wissenswerte

Al Ittihad gegen Pakhtakor Tashkent: Die Form

Al Ittihad hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt verlor der Klub in der AFC Champions League Elite zu Hause mit 1:4 gegen Al-Ain. Zuvor gewann Al Ittihad in der Saudi Pro League mit 4:1 gegen Al-Ettifaq und mit 2:0 gegen Al Diriyah. Im internationalen Wettbewerb gelang zudem ein 2:1-Auswärtssieg bei Neftchi Fargona. In diesen fünf Spielen erzielte Al Ittihad neun Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Pakhtakor hat zwei seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und drei verloren. Zuletzt gelang dem Klub in der usbekischen Liga ein 3:1-Sieg gegen Kokand 1912. Davor musste Pakhtakor in der AFC Champions League Elite eine deutliche 2:6-Niederlage gegen Al Nassr hinnehmen. Im internationalen Wettbewerb verlor der Klub außerdem mit 0:1 gegen Al Quwa Al Jawiya. In den fünf Spielen erzielte die usbekische Mannschaft sieben Tore und kassierte elf Gegentreffer.

ITT

ITT - Form

ALI
S1-4
DIR
S2-0
NEF
S1-2
ABH
U1-1
ALA
N1-4
Tor erzielt (kassiert)
10/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
PAT

PAT - Form

NEF
N1-3
ALQ
N1-0
XOR
S0-1
ALN
N2-6
KOK
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
7/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Al Ittihad gegen Pakhtakor Tashkent: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften im Mai 2012 aufeinander. Damals empfing Pakhtakor Al Ittihad in der AFC Champions League Elite und verlor mit 1:2. Das Hinspiel zu Beginn derselben Saison hatte Al Ittihad zu Hause mit 4:0 gewonnen. In den vier vorliegenden direkten Duellen siegte Al Ittihad dreimal, eine Partie endete unentschieden. Pakhtakor wartet gegen die saudische Mannschaft noch auf den ersten Sieg.

Head to Head

Al IttihadUnentschiedenPakhtakor Tashkent
3
1
0
AFC Champions League
Pakhtakor Tashkent badge
Pakhtakor Tashkent
PAT
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
2
END
AFC Champions League
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Al Ittihad
ITT
4
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Pakhtakor Tashkent
PAT
0
END
AFC Champions League
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
Pakhtakor Tashkent badge
Pakhtakor Tashkent
PAT
0
END
AFC Champions League
Pakhtakor Tashkent badge
Pakhtakor Tashkent
PAT
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
END
11Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/4

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