Al Ittihad empfängt Pakhtakor am 23. November 2026 zu einem mit Spannung erwarteten Duell in der AFC Champions League Elite. Das Gruppenspiel findet in der King Abdullah Sports City in Dschidda statt.

GOAL hat alle Informationen zu den Spieldetails und Ticketpreisen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr Euch schon jetzt Karten sichern und Eure Lieblingsmannschaft vor Ort unterstützen könnt.

Wann ist Anstoß bei Al Ittihad gegen Pakhtakor Tashkent in der AFC Champions League Elite?

Al Ittihad gegen Pakhtakor findet am Montag, 23. November 2026, statt. Anstoß ist um 22.15 Uhr saudischer Zeit in der King Abdullah Sports City in Dschidda.

Wo gibt es Tickets für Al Ittihad gegen Pakhtakor?

Am besten sichert Ihr Euch Eure Plätze über die offiziellen Ticketportale des Klubs und des Wettbewerbs, etwa über die Plattform Webook. Fans sollten zuerst die offiziellen Kanäle prüfen, sobald im Vorfeld des Spieltags Ticketkontingente verfügbar werden.

Sind die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft, bietet die Zweitmarktplattform Grintahub eine Alternative. Auf der entsprechenden Ticketseite von Grintahub könnt Ihr verfügbare Plätze für dieses Duell in der AFC Champions League Elite finden und den Kauf abschließen.

Wie viel kosten Tickets für Al Ittihad gegen Pakhtakor?

Für anreisende Fans und Anhänger vor Ort ist ein möglichst günstiges Ticket oft das wichtigste Ziel. Über die offiziellen Kanäle des Klubs kosten reguläre Eintrittskarten für diese Partie ab 15 SAR. Sitzplätze im unteren Rang kosten in der Regel bis zu 150 SAR.

Auf dem Zweitmarkt, etwa bei Grintahub, beginnen die Preise für reguläre Eintrittskarten bei etwa 75 SAR. Wer sich einen möglichst niedrigen Preis sichern will, sollte handeln, bevor die Nachfrage zum Spieltag hin steigt.

Al Ittihad gegen Pakhtakor Tashkent in der AFC Champions League Elite: Alles Wissenswerte

Al Ittihad gegen Pakhtakor Tashkent: Die Form

Al Ittihad hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt verlor der Klub in der AFC Champions League Elite zu Hause mit 1:4 gegen Al-Ain. Zuvor gewann Al Ittihad in der Saudi Pro League mit 4:1 gegen Al-Ettifaq und mit 2:0 gegen Al Diriyah. Im internationalen Wettbewerb gelang zudem ein 2:1-Auswärtssieg bei Neftchi Fargona. In diesen fünf Spielen erzielte Al Ittihad neun Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Pakhtakor hat zwei seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und drei verloren. Zuletzt gelang dem Klub in der usbekischen Liga ein 3:1-Sieg gegen Kokand 1912. Davor musste Pakhtakor in der AFC Champions League Elite eine deutliche 2:6-Niederlage gegen Al Nassr hinnehmen. Im internationalen Wettbewerb verlor der Klub außerdem mit 0:1 gegen Al Quwa Al Jawiya. In den fünf Spielen erzielte die usbekische Mannschaft sieben Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Al Ittihad gegen Pakhtakor Tashkent: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften im Mai 2012 aufeinander. Damals empfing Pakhtakor Al Ittihad in der AFC Champions League Elite und verlor mit 1:2. Das Hinspiel zu Beginn derselben Saison hatte Al Ittihad zu Hause mit 4:0 gewonnen. In den vier vorliegenden direkten Duellen siegte Al Ittihad dreimal, eine Partie endete unentschieden. Pakhtakor wartet gegen die saudische Mannschaft noch auf den ersten Sieg.