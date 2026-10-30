Die AFC Champions League Elite ist zurück: Am 5. Spieltag empfängt der saudi-arabische Spitzenklub Al Ittihad am Montag, 23. November 2026, den usbekischen Meister Pakhtakor in der King Abdullah Sports City in Dschidda.

GOAL hat alle wichtigen Informationen zu Terminen, Ticketplattformen und Preiskategorien, damit Ihr Euch jetzt Tickets sichern könnt.

Wann beginnt Al Ittihad gegen Pakhtakor Tashkent in der AFC Champions League Elite?

Wo kann man Tickets für Al Ittihad gegen Pakhtakor kaufen?

Tickets für Heimspiele von Al Ittihad werden offiziell über das von Webook betriebene Ticketportal des Klubs verkauft. Es ist über die offizielle Webook-Website und die mobile App Al Ittihad Tickets erreichbar. Mitglieder mit Dauerkarten können Tickets zuerst buchen. Danach gehen die verbleibenden Einzeltickets in den freien Verkauf.

Sind die Tickets im offiziellen Verkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen eine Alternative. Falls auf der offiziellen Website keine Tickets mehr verfügbar sind, könnt Ihr auf dem Zweitmarkt bei Ticombo suchen.

So sichert Ihr Euch Schritt für Schritt einen Platz:

Besucht die offizielle Webook-Plattform oder öffnet die App Al Ittihad Tickets. Sucht unter den Spielen der AFC Champions League Elite nach Al Ittihad gegen Pakhtakor. Wählt Eure bevorzugte Tribünenkategorie und die Anzahl der Plätze aus. Gebt Eure Daten für den Kaufabschluss ein und bezahlt in SAR. Wenn die Tickets im offiziellen Verkauf vergriffen sind, könnt Ihr direkt bei Ticombo nach verbleibenden Wiederverkaufsangeboten von Fans suchen.

Wie viel kosten Tickets für Al Ittihad gegen Pakhtakor?

Reguläre Tickets auf der offiziellen Ticketplattform Webook kosten für Plätze auf dem Oberrang hinter dem Tor ab 30 SAR. Für zentral gelegene Plätze auf dem Unterrang steigen die Preise je nach Kategorie auf bis zu 150 SAR.

Auf dem Zweitmarkt beginnen die Preise bei Ticombo für Plätze auf dem Oberrang hinter dem Tor bei etwa 1.340 SAR (rund 357 USD). Für Plätze auf dem Unterrang an den Längsseiten steigen die Preise, je näher der Spieltag rückt.

Al Ittihad gegen Pakhtakor Tashkent in der AFC Champions League Elite: Alles Wissenswerte

Al Ittihad gegen Pakhtakor Tashkent: Die Form

Al Ittihad hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gewann der Klub am 26. Oktober in der AFC Champions League Elite mit 2:1 gegen Neftchi Fargona. Auch gegen Al-Ettifaq gelang in der Saudi Pro League ein 4:1-Sieg. Die beiden Niederlagen gab es gegen Shabab Al-Ahli Dubai FC und Al Hilal, wobei die Partie gegen Al Hilal 2:3 endete. In diesen fünf Spielen erzielte Ittihad zehn Tore und kassierte acht Gegentreffer. Das zeigt eine offensiv ausgerichtete Mannschaft, die defensiv anfällig ist.

Pakhtakor Tashkent hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen eines gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Die jüngste Partie endete in der AFC Champions League Elite mit einer 0:1-Niederlage gegen Al Quwa Al Jawiya. Zudem verlor Pakhtakor in der usbekischen Liga mit 1:3 gegen Neftchi Fargona. Das beste Ergebnis in dieser Serie war ein 3:1-Sieg gegen Bunyodkor Tashkent. In den fünf Spielen erzielte Pakhtakor sechs Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Al Ittihad gegen Pakhtakor Tashkent: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften am 2. Mai 2012 aufeinander. Pakhtakor Tashkent empfing Al Ittihad in der AFC Champions League Elite und verlor mit 1:2. Die vier erfassten direkten Duelle fanden alle 2009 und 2012 in der AFC Champions League Elite statt. Al Ittihad gewann drei davon, eine Partie endete unentschieden. In diesen vier Begegnungen erzielte Al Ittihad zehn Tore, Pakhtakor drei.