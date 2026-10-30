In der AFC Champions League Elite steht ein Duell zweier asiatischer Schwergewichte bevor: Al Ittihad aus Saudi-Arabien empfängt Al-Ain aus den Vereinigten Arabischen Emiraten im King Abdullah Sports City Stadium in Dschidda. Beide Klubs haben zahlreiche nationale Erfolge gefeiert und blicken auf eine lange Geschichte in kontinentalen Wettbewerben zurück. Damit zählt dieses Gruppenspiel zu den reizvollsten Partien im asiatischen Fußballkalender.

GOAL hat alle wichtigen Informationen zum Spiel, zum Stadionstandort und zu den Ticketoptionen zusammengestellt, damit Ihr Euch jetzt Plätze sichern und die Partie in der AFC Champions League Elite live erleben könnt.

Wann beginnt Al Ittihad gegen Al-Ain in der AFC Champions League Elite?

Offizielle Informationen zur Übertragung von Al Ittihad gegen Al-Ain liegen derzeit nicht vor. Schaut kurz vor Anpfiff noch einmal vorbei, um bestätigte Angaben zum TV-Sender und Livestream zu erhalten.

Offizielle Tickets für Heimspiele von Al Ittihad in der AFC Champions League Elite sind hauptsächlich über Webook erhältlich. Die Plattform ist der offizielle Erstanbieter für Eintrittskarten zu großen Fußballveranstaltungen in Saudi-Arabien. Fans sollten dort zuerst nachsehen, sobald der allgemeine Verkauf beginnt.

Wenn die Tickets beim offiziellen Erstanbieter vollständig ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub eine Möglichkeit, noch Karten zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Al Ittihad gegen Al-Ain?

Die Ticketpreise für die AFC Champions League Elite hängen von der Stadionkategorie, der Lage der Plätze und der Nachfrage nach der jeweiligen Partie ab.

Auf der offiziellen Ticketplattform Webook kosten reguläre Tickets für Plätze hinter den Toren in den allgemeinen Sitzplatzkategorien üblicherweise ab etwa 30 bis 50 SAR.

Sind die Karten beim Erstanbieter ausverkauft, schwanken die Preise auf dem Zweitmarkt je nach Nachfrage der Fans. Auf Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub sind reguläre Eintrittskarten ab etwa 80 SAR erhältlich.

Wer sich die günstigsten Tickets sichern möchte, sollte zum Start des allgemeinen Verkaufs schnell handeln oder verfügbare Angebote bei vertrauenswürdigen Zweitmarkt-Anbietern prüfen, bevor die Preise steigen.

Al Ittihad gegen Al-Ain in der AFC Champions League Elite: Alles Wissenswerte

Die Form von Al Ittihad und Al-Ain

Al Ittihad hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen drei Siege und zwei Unentschieden verbucht und nicht verloren. Zuletzt gab es in der AFC Champions League Elite ein 1:1 gegen Al-Shamal. Zuvor hatte Al Ittihad drei Spiele in der Saudi Pro League in Folge gewonnen, darunter ein 2:1 gegen Al Nassr FC und ein 2:1 gegen Al-Fayha. Im ersten dieser fünf Spiele trennte sich die Mannschaft 0:0 von Al Fateh FC. Insgesamt erzielte sie in den fünf Partien sieben Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Al-Ain hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Die einzigen Punktverluste gab es beim 2:2 gegen Al-Wasl in der Arabian Gulf League. Das herausragende Ergebnis war ein 4:0 gegen Al Nassr FC in der AFC Champions League Elite, dem bislang letzten Spiel. Al-Ain gewann außerdem gegen Kalba FC, Al-Nasr SC und Khorfakkan. In den fünf Partien erzielte die Mannschaft zehn Tore und kassierte nur zwei Gegentreffer.

Al Ittihad gegen Al-Ain: Die jüngsten direkten Duelle

Die beiden Mannschaften trafen zuletzt im August 2014 aufeinander. Al Ittihad empfing Al-Ain damals in der AFC Champions League Elite und verlor mit 1:3. Von den vier erfassten direkten Duellen, die allesamt 2014 in der AFC Champions League Elite stattfanden, gewann Al-Ain zwei und Al Ittihad eines. Eine Partie endete unentschieden. Al-Ain erzielte in diesen vier Begegnungen acht Tore, Al Ittihad fünf.