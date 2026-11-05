Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
1. Liga
team-logoAl Ittihad
King Abdullah Sports City
team-logoAl Ahli
Book Al Ittihad vs Al Ahli Tickets
GOAL-e
Unterstützt von

So bekommt ihr Tickets für Al Ittihad gegen Al Ahli: Preise in der Saudi Pro League, Spielinformationen, Last-Minute-Ticketverkauf und mehr

SHOPPING
Tickets
Al Ittihad
Al Ahli
1. Liga

Al Ittihad trifft in der Saudi Pro League auf Al Ahli. So sichert Ihr Euch Tickets.

Al Ittihad empfängt Al Ahli am Donnerstag, 26. November 2026, in der King Abdullah Sports City in Dschidda.

Im jüngsten Aufeinandertreffen in der Saudi Pro League am 6. März 2026 feierte Al Ahli einen überzeugenden 3:1-Sieg gegen den Stadtrivalen. In den vergangenen direkten Duellen hatte Al Ahli die Oberhand: Von den letzten sechs Ligaspielen gegen Al Ittihad gewann der Klub vier, eines endete unentschieden.

Hier erfahrt Ihr bei GOAL alles, was Ihr über Tickets für Al Ittihad gegen Al Ahli wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann ist Anstoß bei Al Ittihad gegen Al Ahli in der Saudi Pro League?

Al Ittihad gegen Al Ahli findet am Donnerstag, 26. November 2026, in der King Abdullah Sports City in Dschidda statt.

crest
1. Liga - Spielwoche 15
King Abdullah Sports City

Wie kann man Tickets für Al Ittihad gegen Al Ahli in der Saudi Pro League kaufen?

Den Ticketinformationen für das anstehende Spiel zufolge gibt es folgende Möglichkeiten, Karten für Al Ittihad gegen Al Ahli zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Ihr könnt Tickets vor dem Spieltag direkt über die offiziellen Ticketportale oder Websites von Al Ittihad oder Al Ahli kaufen.

2. Zweitmarkt für Tickets

  • Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub erhältlich. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende Spiele der Saudi Pro League kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Al Ittihad gegen Al Ahli in der Saudi Pro League?

Für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al Ittihad und Al Ahli gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Reguläre Plätze im Oberrang: Plätze im Oberrang sind ab etwa 59 SAR erhältlich.
  • Reguläre Plätze / Unterrang: Die Preise liegen in der Regel zwischen 60 und 150 SAR.
  • Premiumplätze und Plätze an der Seitenlinie: Sie kosten in der Regel zwischen 250 und 600 SAR.
  • VIP- und Hospitality-Pakete: Je nach Paket können die Preise 1.000 SAR übersteigen.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub Karten zu nachfrageabhängigen Preisen an:

  • Reguläre Weiterverkaufstickets / Oberrang: Die Preise beginnen bei etwa 350 bis 550 SAR.
  • Premium-Weiterverkaufstickets / Unterrang: Die Preise liegen häufig zwischen 900 und über 2.000 SAR.

Al Ittihad gegen Al Ahli in der Saudi Pro League: Alles Wissenswerte

Die Form von Al Ittihad und Al Ahli

Al Ittihad hat in seinen letzten fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gab es am 23. Oktober in der Saudi Pro League einen 2:0-Heimsieg gegen Al Diriyah, nachdem das Team zuvor auswärts bei Al-Ettifaq mit 4:1 gewonnen hatte. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum kassierte Al Ittihad in der AFC Champions League Elite beim 1:2 gegen Shabab Al-Ahli Dubai. In den fünf Partien erzielte das Team zehn Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Al Ahli hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Zuletzt gelang am 23. Oktober ein 4:1-Sieg gegen Al Khaleej in der Saudi Pro League. Außerdem gewann das Team auswärts bei Al Fateh mit 4:0. Die einzige Niederlage gab es gegen Mamelodi Sundowns im FIFA Intercontinental Cup. In diesen fünf Spielen erzielte Al Ahli 13 Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

ITT

ITT - Form

ALI
S1-4
DIR
S2-0
NEF
S1-2
ABH
U1-1
ALA
N1-4
Tor erzielt (kassiert)
10/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
AHL

AHL - Form

ALF
S2-3
ALK
S4-1
ALG
S2-1
ALS
N6-1
ALS
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
10/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Al Ittihad gegen Al Ahli: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams endete am 6. März 2026 in der Saudi Pro League mit einem 3:1-Heimsieg für Al Ahli. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Al Ahli drei, Ittihad eines, eine Partie endete unentschieden. Ittihads einziger Sieg in diesem Zeitraum gelang im Oktober 2024 zu Hause mit 1:0.

Head to Head

Al IttihadUnentschiedenAl Ahli
1
1
3
1. Liga
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
3
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
END
1. Liga
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
1
END
1. Liga
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
2
END
1. Liga
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
0
END
1. Liga
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
END
4Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen