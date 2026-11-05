Al Ittihad empfängt Al Ahli am Donnerstag, 26. November 2026, in der King Abdullah Sports City in Dschidda.

Im jüngsten Aufeinandertreffen in der Saudi Pro League am 6. März 2026 feierte Al Ahli einen überzeugenden 3:1-Sieg gegen den Stadtrivalen. In den vergangenen direkten Duellen hatte Al Ahli die Oberhand: Von den letzten sechs Ligaspielen gegen Al Ittihad gewann der Klub vier, eines endete unentschieden.

Hier erfahrt Ihr bei GOAL alles, was Ihr über Tickets für Al Ittihad gegen Al Ahli wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann ist Anstoß bei Al Ittihad gegen Al Ahli in der Saudi Pro League?

Al Ittihad gegen Al Ahli findet am Donnerstag, 26. November 2026, in der King Abdullah Sports City in Dschidda statt.

1. Liga - Spielwoche 15 26. Nov. 2026 - 12:00 King Abdullah Sports City

Wie kann man Tickets für Al Ittihad gegen Al Ahli in der Saudi Pro League kaufen?

Den Ticketinformationen für das anstehende Spiel zufolge gibt es folgende Möglichkeiten, Karten für Al Ittihad gegen Al Ahli zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Ihr könnt Tickets vor dem Spieltag direkt über die offiziellen Ticketportale oder Websites von Al Ittihad oder Al Ahli kaufen.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub erhältlich. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende Spiele der Saudi Pro League kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Al Ittihad gegen Al Ahli in der Saudi Pro League?

Für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al Ittihad und Al Ahli gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Plätze im Oberrang: Plätze im Oberrang sind ab etwa 59 SAR erhältlich.

Plätze im Oberrang sind ab etwa erhältlich. Reguläre Plätze / Unterrang: Die Preise liegen in der Regel zwischen 60 und 150 SAR .

Die Preise liegen in der Regel zwischen . Premiumplätze und Plätze an der Seitenlinie: Sie kosten in der Regel zwischen 250 und 600 SAR .

Sie kosten in der Regel zwischen . VIP- und Hospitality-Pakete: Je nach Paket können die Preise 1.000 SAR übersteigen.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub Karten zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Reguläre Weiterverkaufstickets / Oberrang: Die Preise beginnen bei etwa 350 bis 550 SAR .

Die Preise beginnen bei etwa . Premium-Weiterverkaufstickets / Unterrang: Die Preise liegen häufig zwischen 900 und über 2.000 SAR.

Al Ittihad gegen Al Ahli in der Saudi Pro League: Alles Wissenswerte

Die Form von Al Ittihad und Al Ahli

Al Ittihad hat in seinen letzten fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gab es am 23. Oktober in der Saudi Pro League einen 2:0-Heimsieg gegen Al Diriyah, nachdem das Team zuvor auswärts bei Al-Ettifaq mit 4:1 gewonnen hatte. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum kassierte Al Ittihad in der AFC Champions League Elite beim 1:2 gegen Shabab Al-Ahli Dubai. In den fünf Partien erzielte das Team zehn Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Al Ahli hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Zuletzt gelang am 23. Oktober ein 4:1-Sieg gegen Al Khaleej in der Saudi Pro League. Außerdem gewann das Team auswärts bei Al Fateh mit 4:0. Die einzige Niederlage gab es gegen Mamelodi Sundowns im FIFA Intercontinental Cup. In diesen fünf Spielen erzielte Al Ahli 13 Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Al Ittihad gegen Al Ahli: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams endete am 6. März 2026 in der Saudi Pro League mit einem 3:1-Heimsieg für Al Ahli. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Al Ahli drei, Ittihad eines, eine Partie endete unentschieden. Ittihads einziger Sieg in diesem Zeitraum gelang im Oktober 2024 zu Hause mit 1:0.