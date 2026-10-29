Al Hilal empfängt Al Diriyah am Freitag, 20. November 2026, im Prince Faisal bin Fahd Stadium in Riad.

In den vergangenen fünf Spielen hat Al Hilal 13 Tore erzielt und nur vier Gegentreffer kassiert. Das unterstreicht das starke Gleichgewicht zwischen Offensive und Defensive. Al Diriyah zeigte in der Saudi Pro League zuletzt wechselhafte Leistungen und holte aus den vergangenen fünf Partien zwei Siege, ein Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Al Hilal gegen Al Diriyah wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Saudi-Pro-League-Spiel Al Hilal gegen Al Diriyah?

Das Spiel zwischen Al Hilal und Al Diriyah beginnt am Freitag, 20. November 2026, im Prince Faisal bin Fahd Stadium in Riad.

1. Liga - Spielwoche 14 20. Nov. 2026 - 12:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Wie kann man Tickets für Al Hilal gegen Al Diriyah in der Saudi Pro League kaufen?

Für Tickets zum bevorstehenden Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al Hilal und Al Diriyah gibt es vor allem folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets für Heimspiele von Al Hilal werden üblicherweise über die offizielle Plattform BLU Store angeboten und verkauft. Zur Auswahl stehen mehrere Kategorien, darunter reguläre Eintrittskarten, Club View sowie VIP- und VVIP-Pakete.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie GrintaHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Spiele der Saudi Pro League kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Al Hilal gegen Al Diriyah in der Saudi Pro League?

Die Ticketpreise für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al Hilal und Al Diriyah hängen davon ab, ob Ihr über offizielle Vereinskanäle oder auf dem Ticket-Zweitmarkt kauft.

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Plätze / hinter dem Tor: 30–50 SAR

Ecken & obere Plätze an den Längsseiten: 60–90 SAR

Kategorie 1 / untere Haupttribüne: 100–150 SAR

VIP & Premium-Hospitality: 250–500+ SAR

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie GrintaHubTickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Standardplätze / reguläre Plätze: 150–350 SAR

Begehrte Plätze an den Längsseiten & Club View: 400–900 SAR

VIP-Logen & Premium-Bereiche: 1.000–4.500+ SAR

Al Hilal gegen Al Diriyah in der Saudi Pro League: Alles, was Ihr wissen müsst

Al Hilal gegen Al Diriyah: Die Form

Al Hilal geht in guter Form in die Partie und hat wettbewerbsübergreifend vier der vergangenen fünf Spiele gewonnen. Nur einmal gab es eine Niederlage: am 7. September gegen Neom SC in der Saudi Pro League. Seitdem folgten vier Siege in Serie. Zuletzt gewann Al Hilal in der AFC Champions League Elite mit 2:0 gegen Al-Sadd. In der Liga gelang zudem ein 6:0-Kantersieg gegen Al-Taawoun, der die Offensivstärke der Mannschaft deutlich macht. In diesen fünf Spielen erzielte Al Hilal 13 Tore und kassierte nur vier Gegentreffer.

Al Diriyah weist eine wechselhaftere Bilanz auf: In den vergangenen fünf Spielen der Saudi Pro League gab es zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:3-Niederlage gegen Al Nassr. Auch gegen Al Qadsiah verlor Al Diriyah mit 0:2. Dazwischen standen ein torloses Unentschieden gegen Abha und ein 2:1-Auswärtssieg bei Al Fateh. Vor dieser Partie ist die Form der Mannschaft daher schwer einzuschätzen.

Al Hilal gegen Al Diriyah: Die jüngsten direkten Duelle

Zu jüngeren direkten Duellen zwischen Al Hilal und Al Diriyah liegen keine Daten vor. Dieser Abschnitt wird aktualisiert, falls Informationen zu früheren Begegnungen verfügbar werden.