Al-Fayha empfängt Al Fateh am Freitag, 20. November 2026, in der Majmaah Sports City in Al Majma'ahh.

Die bisherige Bilanz zeigt, dass Al-Ahli in den Duellen mit Al-Faisaly traditionell die Oberhand hatte, auch wenn die Ergebnisse oft knapp ausfielen. In ihren jüngsten Ligabegegnungen vor Al-Faisalys Zeit in einer niedrigeren Spielklasse lieferten sich die beiden Mannschaften häufig umkämpfte, torreiche Partien.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über den Ticketkauf für Al Ahli gegen Al-Faisaly wissen müsst, darunter, wo Ihr Karten bekommt und was sie kosten.

Wann findet Al-Fayha gegen Al Fateh FC in der Saudi Pro League statt?

Al-Fayha gegen Al Fateh findet am Freitag, 20. November 2026, in der Majmaah Sports City in Al Majma'ah statt.

1. Liga - Spielwoche 14 20. Nov. 2026 - 12:00 Majmaah Sports City

Wie kann man Tickets für Al-Fayha gegen Al Fateh FC in der Saudi Pro League kaufen?

Für den Kauf von Tickets für Al-Fayha gegen Al Fateh FC in der Saudi Pro League gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Liga-Plattform: Tickets können direkt über offizielle Ticketpartner der Saudi Pro League oder Plattformen wie Webook gekauft werden, sobald der Verkauf für die Heimspiele der Vereine beginnt.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Spiele der Saudi Pro League kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Al-Fayha gegen Al Fateh FC in der Saudi Pro League?

Die Ticketpreise für das Spiel zwischen Al-Fayha und Al Fateh FC in der Saudi Pro League hängen davon ab, ob Ihr über die offiziellen Verkaufskanäle der Vereine oder über Zweitmarkt-Plattformen kauft.

1. Offizielle Vereinskanäle

Preisgedeckelte Plätze / günstige Plätze: 10 bis 30 SAR (für einen Teil der Stadionkapazität gelten Preisobergrenzen der Liga).

Reguläre Plätze / Standardplätze: 35 bis 100 SAR, je nach Block und Sicht.

Premiumplätze / Plätze auf der Haupttribüne: 100 bis 250 SAR für bevorzugte Plätze mit zentraler Sicht.

VIP- und Hospitality-Pakete: 500 bis über 1.500 SAR für exklusiven Zugang zu einer Lounge und erstklassige Sitzplätze.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die offiziellen Tickets im Erstverkauf der Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie TicomboTickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Plätze / Wiederverkauf von Plätzen im Oberrang: 150 bis 300 SAR, je nach Nachfrage und Ticketverfügbarkeit.

Kategorie 1 / Wiederverkauf von Plätzen an der Längsseite: 350 bis 750 SAR für begehrte Plätze im Unterrang oder mit zentraler Sicht.

Wiederverkauf von VIP- und Hospitality-Paketen: 1.200 bis über 3.000 SAR.

Al-Fayha gegen Al Fateh FC in der Saudi Pro League: Alles Wissenswerte

Al-Fayha gegen Al Fateh FC: Die Form

Al-Fayha hat keines seiner letzten fünf Spiele in der Saudi Pro League gewonnen und in diesem Zeitraum ein Unentschieden und vier Niederlagen verbucht. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:2-Niederlage gegen Al Khaleej, zuvor gab es in dieser Serie auch ein 1:2 gegen Al Ittihad. Zwei der fünf Spiele endeten unentschieden, darunter ein 1:1 gegen Al Riyadh und ein torloses Remis gegen Al Shabab. In den fünf Partien erzielte Al-Fayha vier Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Al Fateh kommt in seinen letzten fünf Spielen auf einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein 3:2-Sieg bei Al Hazem, der nach einer Serie mit einer 0:4-Niederlage gegen Al Ahli und einem 2:4 gegen Neom SC Auftrieb gab. Im fünften Spiel dieser Serie trennte sich Al Fateh 0:0 von Al-Taawoun. Insgesamt erzielte der Klub in den fünf Partien sieben Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Al-Fayha gegen Al Fateh FC: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in der Saudi Pro League endete im Januar 2026 mit einem 2:0-Heimsieg für Al-Fayha. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Al-Fayha zwei, Al Fateh eines, und zwei Partien endeten unentschieden. In den fünf Spielen fielen insgesamt elf Tore.