Al Fateh trifft am Sonntag, den 18. Oktober 2026, im Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium in Hofuf auf Al Khaleej.

In den vergangenen 14 Duellen hat Al Fateh 8 Siege verbucht, verglichen mit 3 von Al Khaleej, dazu kommen 3 Unentschieden. Im jüngsten Ligaspiel am 24. April 2026 sicherte sich Al Fateh einen knappen 1:0-Heimsieg im Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Al Fateh gegen Al Khaleej wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Al Fateh FC gegen Al Khaleej in der Saudi Pro League?

Al Fateh gegen Al Khaleej findet am Sonntag, den 18. Oktober 2026, im Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium in Hofuf statt.

1. Liga - Spielwoche 10 18. Okt. 2026 - 14:00 Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium

Wie kann man Tickets für Al Fateh FC gegen Al Khaleej in der Saudi Pro League kaufen?

Um Tickets für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al Fateh FC und Al Khaleej zu kaufen, können Sie diese online über die offiziellen Ticketplattformen der Saudi Pro League oder über sekundäre Ticketplattformen wie Ticombo erwerben.

1. Offizielle und autorisierte Online-Plattformen

Al Fateh FC bietet Tickets in der Regel über die offiziellen Ticketportale der Saudi Pro League oder über die eigene Ticketplattform des Klubs an.

2. Sekundäre Ticketplattformen

Ist das Spiel über die primären Kanäle ausverkauft, können Fans auf sekundäre Ticketplattformen wie Ticombo ausweichen. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets kaufen, die von anderen Anhängern angeboten werden, wobei die Preise je nach Gesamtnachfrage für die Partie über oder unter dem Nennwert liegen können.

Wie viel kosten Tickets für Al Fateh FC gegen Al Khaleej in der Saudi Pro League?

Die Ticketpreise für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al Fateh FC und Al Khaleej hängen von der Sitzplatzkategorie und der Kaufplattform ab:

1. Kategorie 1 (Standardplätze) Standardtickets für reguläre Sitzplatzbereiche kosten in der Regel zwischen 30 SAR und 50 SAR. Diese Tickets gelten für allgemeine Heim- und Auswärtsfanbereiche hinter den Toren oder in den Ecken des Oberrangs.

2. Kategorie 2 (Premium / Haupttribüne) Tickets im mittleren Preissegment entlang der Seitenlinie mit zentraler Sicht liegen in der Regel zwischen 75 SAR und 150 SAR.

3. VIP & Hospitality VIP-Sitzplätze und Hospitality-Pakete beginnen in der Regel bei 300 SAR und können bis auf 1.000 SAR oder mehr steigen, abhängig vom enthaltenen Lounge-Zugang und den Catering-Services.

4. Sekundäre Ticketplattformen Auf sekundären Ticketplattformen wie Ticombo liegen die Preise je nach Nachfrage, Sitzplatzlage und Nähe zum Spieltag in der Regel zwischen 100 SAR und 450+ SAR.

Al Fateh FC gegen Al Khaleej in der Saudi Pro League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Al Fateh FC gegen Al Khaleej

Al Fateh hat aus den vergangenen fünf Spielen in der Saudi Pro League keinen Sieg geholt und dabei drei Unentschieden sowie zwei Niederlagen verzeichnet. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Al Diriyah, zuvor gab es ein 0:0 gegen Al-Taawoun. In diesen fünf Partien erzielte Al Fateh drei Tore und kassierte vier, was eine Mannschaft widerspiegelt, die an beiden Enden des Platzes Probleme hatte.

Auch Al Khaleej hat in den vergangenen fünf Ligaspielen nicht gewonnen und dabei drei Unentschieden sowie zwei Niederlagen gesammelt. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 gegen Al Riyadh, während die höchste Niederlage in dieser Serie ein 1:5 gegen Al Hilal war. In den fünf Spielen erzielte die Mannschaft fünf Tore und kassierte sechs.

Al Fateh FC gegen Al Khaleej: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 24. April 2026 statt, als Al Fateh in der Saudi Pro League zu Hause mit 1:0 gewann. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Al Fateh dreimal gewonnen und Al Khaleej einmal, wobei auch ein Spiel auswärts zugunsten von Al Fateh ausging. Al Fateh hatte in diesem Duell insgesamt meist die Oberhand, darunter auch ein souveräner 5:1-Sieg auf dem Platz von Al Khaleej im April 2025.