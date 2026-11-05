Al-Faisaly empfängt Al Khaleej am Donnerstag, 26. November 2026, in der Majmaah Sports City in Al Majma'ah.

Das jüngste Pflichtspiel zwischen Al-Faisaly und Al-Khaleej fand im Januar 2019 im Königspokal statt. Al-Khaleej gewann nach Verlängerung mit 2:1. Al-Faisaly trägt die Partie im Majmaah Sports City Stadium aus und will den Heimvorteil nutzen, um wichtige Punkte zu holen.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Al-Faisaly gegen Al Khaleej wissen müssen: wo Sie diese kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Saudi-Pro-League-Spiel Al-Faisaly gegen Al Khaleej?

Al-Faisaly gegen Al Khaleej findet am Donnerstag, 26. November 2026, in der Majmaah Sports City in Al Majma'ah statt.

1. Liga - Spielwoche 15 26. Nov. 2026 - 12:00 Majmaah Sports City

Wie kann man Tickets für das Saudi-Pro-League-Spiel Al-Faisaly gegen Al Khaleej kaufen?

Für den Ticketkauf zum anstehenden Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al-Faisaly und Al Khaleej gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Schauen Sie kurz vor dem Spiel auf den offiziellen Websites oder Social-Media-Kanälen von Al-Faisaly und Al Khaleej nach. Vereine geben dort häufig bekannt, wann Tickets für Heim- und Auswärtsfans erhältlich sind, und veröffentlichen direkte Kauflinks.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Saudi-Pro-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Saudi-Pro-League-Spiel Al-Faisaly gegen Al Khaleej?

Für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al Ittihad und Al Ahli gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets und Standardplätze: Kosten üblicherweise 10 bis 30 SAR .

Kosten üblicherweise . Plätze der mittleren Preiskategorie und an den Längsseiten: Kosten in der Regel 40 bis 80 SAR .

Kosten in der Regel . VIP- und Premiumplätze: Kosten üblicherweise 100 bis über 250 SAR.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Weiterverkauf von Standardplätzen und Plätzen auf den oberen Rängen: Ab 50 bis 170 SAR .

Ab . Weiterverkauf von Plätzen an den Längsseiten und in zentralen Blöcken: Zwischen 200 und über 500 SAR .

Zwischen . Weiterverkauf von VIP- und Hospitality-Paketen: Zwischen 1.000 und über 1.500 SAR.

Al-Faisaly gegen Al Khaleej in der Saudi Pro League: Alles Wissenswerte

Al-Faisaly gegen Al Khaleej: Die Form

Al-Faisaly hat in seinen letzten fünf Saudi-Pro-League-Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht, dabei sieben Tore erzielt und acht kassiert. Die jüngste Partie endete mit einer 1:3-Niederlage gegen Al Nassr. Zuvor gab es in diesem Zeitraum auch ein 1:3 gegen Al Ittihad. Das Unentschieden gegen Al Shabab und das torlose Remis gegen Al-Ettifaq zeigen, dass die Mannschaft Ergebnisse erkämpfen kann. Die Defensivbilanz bleibt jedoch ein Problem.

Al Khaleej hat von seinen letzten fünf Spielen zwei gewonnen, zwei unentschieden gespielt und eines verloren. Die jüngste Partie endete mit einer 1:4-Niederlage gegen Al Ahli. Davor gewann Al Khaleej auswärts bei Al Fateh mit 3:2 und besiegte Al-Fayha mit 2:0. Das zeigt, dass die Mannschaft auch auswärts Tore erzielen kann. In früheren Partien spielte Al Khaleej sowohl gegen Al-Ettifaq als auch gegen Al Nassr 1:1 und holte damit Punkte gegen starke Gegner.

Al-Faisaly gegen Al Khaleej: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Vereine fand im Januar 2019 im Königspokal statt. Damals besiegte Al Khaleej Al-Faisaly mit 2:1. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen gewann Al-Faisaly zweimal, Al Khaleej ebenfalls zweimal. Eine Partie endete unentschieden. Die Bilanz ist damit ausgeglichen.