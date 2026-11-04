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So bekommt ihr Tickets für Al-Ettifaq gegen Al Hazem: Preise in der Saudi Pro League, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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1. Liga

Al-Ettifaq trifft in der Saudi Pro League auf Al Hazem. So sichert Ihr Euch Tickets.

Al-Ettifaq empfängt Al Hazem am Donnerstag, 26. November 2026, im Prince Mohamed bin Fahd Stadium in Dammam.

Das jüngste Aufeinandertreffen im Februar 2026 endete mit einem 3:1-Sieg für Al-Hazem und zeigte, dass Al-Hazem durchaus für eine Überraschung sorgen kann. Vor dieser Niederlage trennten sich die beiden Mannschaften im Oktober 2025 beim letzten Heimspiel von Al-Ettifaq gegen Al-Hazem nach einer umkämpften Partie 2:2.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Al-Ettifaq gegen Al Hazem wissen müssen: wo sie erhältlich sind und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Saudi-Pro-League-Spiel Al-Ettifaq gegen Al Hazem?

Al-Ettifaq gegen Al Hazem beginnt am Donnerstag, 26. November 2026, im Prince Mohamed bin Fahd Stadium in Dammam.

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1. Liga - Spielwoche 15
Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Wie kann man Tickets für das Saudi-Pro-League-Spiel Al-Ettifaq gegen Al Hazem kaufen?

Nach den Ticketinformationen für das anstehende Spiel gibt es folgende Möglichkeiten, Karten für Al-Ettifaq gegen Al Hazem zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets für Heimspiele im Prince Mohammed Bin Fahd Stadium sind in der Regel direkt über das offizielle Ticketportal von Al-Ettifaq oder die Kanäle des Vereins erhältlich.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

  • Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub zu finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende Saudi-Pro-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für das Saudi-Pro-League-Spiel Al-Ettifaq gegen Al Hazem?

Für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al-Ettifaq und Al Hazem gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Günstigste Sitzplätze: 10 bis 30 SAR
  • Reguläre Eintrittskarten: 50 bis 125 SAR
  • Kategorie 1 / Premiumplätze an der Seitenlinie: 250 bis 700 SAR
  • VIP- und Hospitality-Lounge-Pakete: 1.500 bis über 2.500 SAR

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Erstverkauf des Vereins ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub Karten zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Reguläre Sitzplätze: 220 bis 560 SAR
  • Bevorzugte Plätze auf Höhe der Mittellinie / an der Seitenlinie: 560 bis über 1.200 SAR
  • VIP-Plätze: ab 1.800 SAR

Al-Ettifaq gegen Al Hazem in der Saudi Pro League: Alles Wissenswerte

Die Form von Al-Ettifaq und Al Hazem

Al-Ettifaq hat in seinen letzten fünf Saudi-Pro-League-Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gewann das Team auswärts bei Al Kholood mit 3:0, zuvor hatte es in dieser Serie auch Neom SC mit 1:0 besiegt. Der einzige Rückschlag war eine 1:4-Heimniederlage gegen Al Ittihad. In diesen fünf Spielen erzielte Ettifaq acht Tore und kassierte neun Gegentreffer. Das Team trifft also regelmäßig, steht defensiv aber nicht immer sicher.

Al Hazem kam in seinen letzten fünf Spielen nur auf ein Unentschieden bei vier Niederlagen. Die jüngste Partie gegen Al-Fayha endete 2:2, davor verlor das Team mit 0:1 gegen Al Hilal. Hinzu kamen eine 1:3-Niederlage gegen Al Ahli und ein 2:3 gegen Al Fateh. Die Mannschaft von Kadri erzielte in dieser Serie sieben Tore, kassierte aber zehn Gegentreffer und hat keines ihrer letzten vier Spiele gewonnen.

ALI

ALI - Form

ALK
U1-1
NEO
S0-1
ITT
N1-4
ALK
S0-3
ALT
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
ALH

ALH - Form

NEO
U1-1
ALF
N2-3
HIL
N1-0
ALF
U2-2
ALK
N4-2
Tor erzielt (kassiert)
7/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Al-Ettifaq gegen Al Hazem: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im Februar 2026 statt, als Al Hazem Al-Ettifaq in der Saudi Pro League zu Hause mit 3:1 besiegte. Zuvor trennten sich die beiden Vereine im Oktober 2025 beim Heimspiel von Ettifaq gegen Hazem mit 2:2. In den letzten fünf direkten Duellen weist Al-Ettifaq insgesamt die bessere Bilanz auf, darunter ein 5:2- und ein 2:0-Sieg. Die Ergebnisse fielen allerdings unterschiedlich aus, und beide Mannschaften konnten Siege verbuchen.

Head to Head

Al-EttifaqUnentschiedenAl Hazem
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11Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

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