Al-Ettifaq empfängt Al Hazem am Donnerstag, 26. November 2026, im Prince Mohamed bin Fahd Stadium in Dammam.

Das jüngste Aufeinandertreffen im Februar 2026 endete mit einem 3:1-Sieg für Al-Hazem und zeigte, dass Al-Hazem durchaus für eine Überraschung sorgen kann. Vor dieser Niederlage trennten sich die beiden Mannschaften im Oktober 2025 beim letzten Heimspiel von Al-Ettifaq gegen Al-Hazem nach einer umkämpften Partie 2:2.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Al-Ettifaq gegen Al Hazem wissen müssen: wo sie erhältlich sind und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Saudi-Pro-League-Spiel Al-Ettifaq gegen Al Hazem?

Al-Ettifaq gegen Al Hazem beginnt am Donnerstag, 26. November 2026, im Prince Mohamed bin Fahd Stadium in Dammam.

1. Liga - Spielwoche 15 26. Nov. 2026 - 12:00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Wie kann man Tickets für das Saudi-Pro-League-Spiel Al-Ettifaq gegen Al Hazem kaufen?

Nach den Ticketinformationen für das anstehende Spiel gibt es folgende Möglichkeiten, Karten für Al-Ettifaq gegen Al Hazem zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets für Heimspiele im Prince Mohammed Bin Fahd Stadium sind in der Regel direkt über das offizielle Ticketportal von Al-Ettifaq oder die Kanäle des Vereins erhältlich.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub zu finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende Saudi-Pro-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für das Saudi-Pro-League-Spiel Al-Ettifaq gegen Al Hazem?

Für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al-Ettifaq und Al Hazem gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Günstigste Sitzplätze: 10 bis 30 SAR

10 bis 30 SAR Reguläre Eintrittskarten: 50 bis 125 SAR

50 bis 125 SAR Kategorie 1 / Premiumplätze an der Seitenlinie: 250 bis 700 SAR

250 bis 700 SAR VIP- und Hospitality-Lounge-Pakete: 1.500 bis über 2.500 SAR

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Erstverkauf des Vereins ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub Karten zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Sitzplätze: 220 bis 560 SAR

220 bis 560 SAR Bevorzugte Plätze auf Höhe der Mittellinie / an der Seitenlinie: 560 bis über 1.200 SAR

560 bis über 1.200 SAR VIP-Plätze: ab 1.800 SAR

Al-Ettifaq gegen Al Hazem in der Saudi Pro League: Alles Wissenswerte

Die Form von Al-Ettifaq und Al Hazem

Al-Ettifaq hat in seinen letzten fünf Saudi-Pro-League-Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gewann das Team auswärts bei Al Kholood mit 3:0, zuvor hatte es in dieser Serie auch Neom SC mit 1:0 besiegt. Der einzige Rückschlag war eine 1:4-Heimniederlage gegen Al Ittihad. In diesen fünf Spielen erzielte Ettifaq acht Tore und kassierte neun Gegentreffer. Das Team trifft also regelmäßig, steht defensiv aber nicht immer sicher.

Al Hazem kam in seinen letzten fünf Spielen nur auf ein Unentschieden bei vier Niederlagen. Die jüngste Partie gegen Al-Fayha endete 2:2, davor verlor das Team mit 0:1 gegen Al Hilal. Hinzu kamen eine 1:3-Niederlage gegen Al Ahli und ein 2:3 gegen Al Fateh. Die Mannschaft von Kadri erzielte in dieser Serie sieben Tore, kassierte aber zehn Gegentreffer und hat keines ihrer letzten vier Spiele gewonnen.

Al-Ettifaq gegen Al Hazem: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im Februar 2026 statt, als Al Hazem Al-Ettifaq in der Saudi Pro League zu Hause mit 3:1 besiegte. Zuvor trennten sich die beiden Vereine im Oktober 2025 beim Heimspiel von Ettifaq gegen Hazem mit 2:2. In den letzten fünf direkten Duellen weist Al-Ettifaq insgesamt die bessere Bilanz auf, darunter ein 5:2- und ein 2:0-Sieg. Die Ergebnisse fielen allerdings unterschiedlich aus, und beide Mannschaften konnten Siege verbuchen.