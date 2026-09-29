So bekommt ihr Tickets für Al Diriyah gegen Neom SC: Preise in der Saudi Pro League, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Al Diriyah trifft am Freitag, den 30. Oktober 2026, im Al-Awwal Park in Riad auf Neom SC.

Al Diriyah geht in dieses Spiel auf der Suche nach mehr Konstanz, nachdem das Team in den vergangenen fünf Ligaspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht hat. NEOM SC reist mit der stärkeren jüngsten Form in diese Partie, nachdem der Klub in den letzten fünf Spielen drei Siege eingefahren hat, darunter ein beeindruckender 2:0-Auswärtssieg gegen Al Hilal.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Al Diriyah gegen Neom SC zu sichern, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Al Diriyah gegen Neom SC in der Saudi Pro League?

Al Diriyah gegen Neom SC findet am Freitag, den 30. Oktober 2026, im Al-Awwal Park in Riad statt.

Wie kauft man Tickets für Al Diriyah gegen Neom SC in der Saudi Pro League?

1. Offizielle primäre Plattformen

Offizielle Plattformen: Tickets werden in der Regel ein paar Wochen vor dem Spiel veröffentlicht. Sie können den offiziellen Internetauftritt der Saudi Pro League im Bereich Spielplan prüfen oder direkt über die Plattformen Kingdom Arena und WeBook nachsehen, die als offizielle Ticketpartner fungieren.

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Sekundäre Ticketplattformen: Wenn die offiziellen Vereinsoptionen komplett ausverkauft sind, sind allgemeine Eintrittskarten oft auf sekundären Ticketplattformen wie Ticombo zu finden. Diese Plattformen ermöglichen es Fans, Tickets für anstehende Spiele der Saudi Pro League zu kaufen und zu verkaufen, wenn die primären Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Al Diriyah gegen Neom SC in der Saudi Pro League?

Bei Spielen der Saudi Pro League wie Al Diriyah gegen Neom SC erstrecken sich die Ticketpreise in der Regel über mehrere Kategorien, abhängig von der Sitzplatzkategorie und davon, wo Sie sie kaufen:

1. Offizielle primäre Plattformen

Standard / Allgemeiner Eintritt: Offizielle Primärtickets für Standard-Sitzplatzkategorien liegen im Allgemeinen zwischen 30 SAR und 100 SAR und sind damit für reguläre Spieltagsfans erschwinglich.

Premium- & Seitlinienplätze: Bereiche mit besserer Sicht entlang der Seitenlinie kosten in der Regel zwischen 250 SAR und 600 SAR .

VIP & Hospitality: Hochwertige Pakete mit Lounge-Zugang und Catering können bei etwa 1.200 SAR oder mehr beginnen.

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Wenn offizielle Tickets über den primären Vereinsverkauf ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie Ticombo Tickets je nach Marktnachfrage ab 195 SAR bis 1.940+ SAR , während Premium-Sitzplätze, Hospitality-Optionen oder stark nachgefragte Bereiche deutlich höher liegen können.

Al Diriyah gegen Neom SC in der Saudi Pro League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Al Diriyah gegen Neom SC

Al Diriyah geht mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in der Saudi Pro League in diese Partie. Der jüngste Auftritt endete mit einem torlosen Unentschieden gegen Abha, während das beste Ergebnis in diesem Lauf ein 3:0-Auswärtssieg gegen Al-Ettifaq war. In diesen fünf Spielen erzielte das Team fünf Tore und kassierte vier Gegentreffer, eine Ausbeute, die eine Mannschaft zeigt, die offensiv Akzente setzen kann, aber zu Inkonstanz neigt.

Die jüngste Form von Neom SC zeichnet ein positiveres Bild. Galtiers Team hat drei seiner letzten fünf Ligaspiele gewonnen und zwei verloren und dabei zehn Tore erzielt. Zuletzt besiegte es Al Fateh FC mit 4:2 und ließ auf eine Niederlage gegen Al Riyadh zwei Siege in Folge gegen Al Hilal und Al Khaleej folgen. Diese Ergebnisserie, darunter ein 2:0-Sieg bei Al Hilal, deutet auf ein Team hin, das echten Schwung aufnimmt.

Al Diriyah gegen Neom SC: Jüngste direkte Duelle

Für frühere Begegnungen zwischen Al Diriyah und Neom SC liegen keine Daten zu direkten Duellen vor. Dieser Abschnitt wird aktualisiert, wenn historische Informationen zu dieser Paarung verfügbar werden.