Al Diriyah trifft am Sonntag, den 18. Oktober 2026, im Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium in Riad auf Al Riyadh.

Mit Blick auf die anstehenden Spiele hat der Diriyah Club mit jüngsten nationalen Siegen starke Form gezeigt, darunter ein 2:1-Auswärtssieg gegen Al Fateh SC und ein 3:0-Sieg gegen Al-Ettifaq. Auf der anderen Seite hat Al-Riyadh SC einen schwierigeren Start in die Saison erlebt und in den letzten fünf Ligaspielen nur einen Sieg geholt, während es gegen Gegner aus der Spitzengruppe deutliche Niederlagen kassierte.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Al Diriyah gegen Al Riyadh wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Al Diriyah gegen Al Riyadh in der Saudi Pro League?

Al Diriyah gegen Al Riyadh wird am Sonntag, den 18. Oktober 2026, im Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium in Riad angepfiffen.

Wie kann man Tickets für Al Diriyah gegen Al Riyadh in der Saudi Pro League kaufen?

Um Tickets für das Spiel Al Diriyah gegen Al Riyadh zu kaufen, können Sie diese wichtigsten Kaufoptionen nutzen:

1. Offizielle und autorisierte Online-Plattformen

Der wichtigste Weg, sich Tickets für Spiele der Saudi Pro League zu sichern, ist digital über die offizielle Ticketpartner-Plattform der Liga. Die Saudi Pro League arbeitet mit digitalen Ticketvertrieben zusammen, um erschwinglichen und leicht zugänglichen Eintritt in allen Stadien zu gewährleisten.

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Wenn die primären Kontingente ausverkauft sind oder bestimmte Sitzplatzbereiche benötigt werden, stellen sekundäre Ticketplattformen eine alternative Option dar. Sekundäre Ticketplattformen wie Ticombo bieten Wiederverkaufsangebote von einzelnen Fans und sekundären Verkäufern an.

Wie viel kosten Tickets für Al Diriyah gegen Al Riyadh in der Saudi Pro League?

Die Ticketpreise für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al Diriyah und Al Riyadh hängen von der Sitzplatzkategorie und der Kaufplattform ab:

1. Offizielle Plattformen

Allgemeiner Eintritt (Standardplätze): 10 SAR – 30 SAR

Tickets der Einstiegsklasse in ausgewiesenen Hintertor-, Oberrang- oder Standard-Fanbereichen.

Mittlere Kategorie & Längsseitensitze: 30 SAR – 80 SAR

Sitzplätze an der Seite mit Blick auf das Zentrum des Spielfelds.

Premium & VIP-Hospitality: 100 SAR – 250+ SAR

Spezielle Hospitality-Bereiche, gepolsterte Sitze oder Zugang zur VIP-Lounge.



2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Die Preise auf secondaryticket-Plattformen wie Ticombo schwanken je nach Verfügbarkeit, Nachfrage und Sitzplatzlage mit näher rückendem Spieltag.

Standardplätze: Etwa 150 SAR – 400 SAR , abhängig von Nachfrage und Aufschlag des Verkäufers.

Längsseite / Premium:400 SAR – 1.800+ SAR bei späten Käufen oder stark nachgefragten Kontingenten, wenn der Primärverkauf ausverkauft ist.

Al Diriyah gegen Al Riyadh in der Saudi Pro League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Al Diriyah gegen Al Riyadh

Al Diriyah hat in den letzten fünf Spielen der Saudi Pro League drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht, dabei sieben Tore erzielt und vier kassiert. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1-Auswärtssieg bei Al Fateh, zudem gelang in diesem Lauf ein 3:0-Sieg bei Al-Ettifaq. Die einzige Niederlage gab es gegen Al Qadsiah, das mit 2:0 gewann.

Al Riyadh hat in den letzten fünf Ligaspielen nur einen Sieg geschafft, dazu zweimal unentschieden gespielt und zweimal verloren, wobei die Mannschaft 12 Gegentore kassierte. Die höchste Niederlage war ein 0:5 gegen Al Ahli, außerdem verlor das Team mit 0:4 gegen Al Nassr. Ein 1:0-Sieg über Neom SC ist in diesem Zeitraum das einzige positive Resultat, wobei zwei Unentschieden in Folge davor und danach nur begrenzten Anlass zur Ermutigung gaben.

Al Diriyah gegen Al Riyadh: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Derzeit sind keine Daten zu direkten Duellen aus jüngsten Aufeinandertreffen zwischen Al Diriyah und Al Riyadh verfügbar. Dieser Abschnitt wird aktualisiert, sobald historische Spieldaten bestätigt sind.