Al Ahli empfängt Shabab Al Ahli in der spektakulären King Abdullah Sports City in Dschidda zu einem entscheidenden Gruppenspiel der AFC Champions League Elite.

GOAL hat alle Informationen zu den Spieldetails und Ticketpreisen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr Euch jetzt Karten sichern und Euer Lieblingsteam vor Ort unterstützen könnt.

Wann beginnt Al Ahli gegen Shabab Al-Ahli Dubai FC in der AFC Champions League Elite?

Offizielle Informationen zur Übertragung von Al Ahli gegen Shabab Al-Ahli Dubai FC in der AFC Champions League Elite liegen derzeit nicht vor. Schaut kurz vor Anpfiff noch einmal vorbei, um bestätigte Angaben zum TV-Sender und Livestream zu erhalten.

Wo kann man Tickets für Al Ahli gegen Shabab Al Ahli kaufen?

Am besten sichert Ihr Euch Eure Plätze über die offiziellen Ticketportale des Klubs und des Wettbewerbs, etwa über die Plattform Webook. Fans sollten zuerst die offiziellen Kanäle prüfen, sobald im Vorfeld des Spieltags Ticketkontingente verfügbar werden.

Sind die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft, ist die Zweitmarktplattform Grintahub eine Alternative. Auf der entsprechenden Ticketseite von Grintahub könnt Ihr verfügbare Plätze für dieses Spiel der AFC Champions League Elite ansehen und den Kauf abschließen.

Wie viel kosten Tickets für Al Ahli gegen Shabab Al Ahli?

Für anreisende Fans und Anhänger vor Ort ist ein möglichst günstiges Ticket oft das wichtigste Ziel. Über die offiziellen Kanäle des Klubs sind reguläre Eintrittskarten für diese Partie bereits ab günstigen 20 SAR erhältlich. Plätze im Unterrang kosten in der Regel bis zu 150 SAR.

Auf dem Zweitmarkt, etwa bei Grintahub, beginnen die Preise für reguläre Eintrittskarten bei etwa 60 SAR. Wer sich den niedrigsten Preis sichern möchte, sollte schnell handeln, bevor die Nachfrage bis zum Spieltag steigt.

Al Ahli gegen Shabab Al-Ahli Dubai FC in der AFC Champions League Elite: Alles, was Ihr wissen müsst

Al Ahli gegen Shabab Al-Ahli Dubai FC: Die Form

Al Ahli kommt in den vergangenen fünf Spielen auf drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gab es in der AFC Champions League Elite ein 0:0 gegen Al-Sadd, nachdem Al Ahli in der Saudi Pro League mit 1:6 gegen Al Shabab verloren hatte. Vor diesen schwierigen Partien gewann das Team im internationalen Wettbewerb mit 2:1 gegen Al-Gharafa und in der Liga mit 4:1 gegen Al Khaleej. In den fünf Spielen erzielte Al Ahli acht Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Shabab Al-Ahli Dubai kommt in den vergangenen fünf Spielen auf drei Siege, kein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt verlor das Team in der ADNOC Pro League mit 0:2 gegen Sharjah, nachdem es in der AFC Champions League Elite eine 0:2-Niederlage gegen Al Hilal gegeben hatte. Vor diesen beiden Niederlagen in Folge gewann Shabab Al-Ahli Dubai drei Spiele hintereinander, darunter ein 2:0 gegen Esteghlal und ein 3:2 gegen Al-Ain. In den fünf Partien erzielte das Team neun Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Al Ahli gegen Shabab Al-Ahli Dubai FC: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Teams am 16. Februar 2026 in der AFC Champions League Elite aufeinander. Al Ahli gewann das Heimspiel mit 4:3. Von den vergangenen fünf direkten Duellen, die alle in der AFC Champions League Elite stattfanden, gewann Al Ahli drei. Hinzu kamen ein Unentschieden und ein Heimsieg von Shabab Al-Ahli Dubai. In diesem internationalen Duell hatte Al Ahli historisch die Oberhand.