Al-Ahli empfängt Al-Faisaly am Freitag, dem 20. November 2026, in der King Abdullah Sports City in Dschidda.

Die bisherige Bilanz zeigt, dass Al-Ahli in den Duellen mit Al-Faisaly traditionell die Nase vorn hatte, auch wenn die Ergebnisse oft knapp ausfielen. In ihren jüngsten Ligaduellen vor Al-Faisalys Zeit in einer niedrigeren Spielklasse lieferten sich die beiden Mannschaften häufig umkämpfte, torreiche Partien.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Al-Ahli gegen Al-Faisaly wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß beim Saudi-Pro-League-Spiel Al-Ahli gegen Al-Faisaly?

Al-Ahli gegen Al-Faisaly findet am Freitag, dem 20. November 2026, in der King Abdullah Sports City in Dschidda statt.

1. Liga - Spielwoche 14 20. Nov. 2026 - 12:00 King Abdullah Sports City

Wie kann man Tickets für Al-Ahli gegen Al-Faisaly in der Saudi Pro League kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das bevorstehende Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al-Ahli und Al-Faisaly stehen folgende Möglichkeiten und Ticketplattformen zur Verfügung:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Schaut auf den offiziellen Ticketportalen oder Websites von Al-Ahli Saudi FC nach. Vereine bieten Tickets für ihre Heimspiele in der Regel direkt über ihre Ticketpartner an.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie GrintaHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Saudi-Pro-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Al-Ahli gegen Al-Faisaly in der Saudi Pro League?

Hier sind die Ticketpreise für das bevorstehende Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al-Ahli und Al-Faisaly, aufgeschlüsselt nach offiziellen Verkaufskanälen und dem Zweitmarkt:

1. Offizielle Vereinskanäle

Günstige Plätze und Plätze mit Preisobergrenze: 10 bis 30 SAR für regulierte Plätze der Basiskategorie, für die die von der Liga vorgeschriebenen Obergrenzen für erschwingliche Tickets gelten.

Standardplätze und Plätze in den Ecken: 35 bis 100 SAR für reguläre Sitzplatzkategorien, Plätze hinter den Toren und Plätze in den Ecktribünen.

Plätze entlang der Seitenlinie und Premium-Kategorien: 100 bis 350 SAR für zentral gelegene Plätze im unteren Tribünenbereich und Sitzplätze auf der Haupttribüne.

VIP- und Hospitality-Pakete: 500 bis über 1.500 SAR für Zugang zu Premium-Lounges und exklusive Hospitality-Bereiche mit Blick auf das Spielfeld.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie GrintaHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Wiederverkauf von Standardtickets und regulären Eintrittskarten: 200 bis über 500 SAR.

Wiederverkauf zentral gelegener Plätze und Plätze im unteren Tribünenbereich: 600 bis über 1.200 SAR.

Wiederverkauf von VIP- und Hospitality-Tickets: 1.500 bis über 2.500 SAR.

Al-Ahli gegen Al-Faisaly in der Saudi Pro League: Alles, was Ihr wissen müsst

Al-Ahli gegen Al-Faisaly: Die aktuelle Form

Al-Ahli hat drei seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Zuletzt gab es in der AFC Champions League Elite einen 3:1-Sieg gegen Al-Wasl. Auf einen 4:0-Ligasieg gegen Al Fateh folgte ein Unentschieden gegen Pakhtakor Tashkent. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum kassierte Al-Ahli gegen Mamelodi Sundowns im FIFA Intercontinental Cup. In den fünf Spielen erzielte Al-Ahli neun Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Das zeigt sowohl die Offensivstärke als auch die gelegentlichen Schwächen in der Defensive.

Al-Faisaly holte aus seinen letzten fünf Spielen einen Sieg und zwei Unentschieden bei zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein 3:2-Sieg gegen Al Kholood. Die Niederlagen gegen Al Ittihad und Al Qadsiah mit einem Gesamttorverhältnis von 1:4 verdeutlichen jedoch die Unbeständigkeit, die Al-Faisalys Saison geprägt hat. In diesen fünf Spielen erzielte Al-Faisaly nur fünf Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Al-Ahli gegen Al-Faisaly: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften endete im Januar 2022 in der Saudi Pro League mit einem 2:2-Unentschieden. Al-Faisaly hatte damals Heimrecht. In den letzten fünf direkten Duellen weist Al-Ahli die bessere Bilanz auf: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Al-Ahli erzielte in diesen fünf Begegnungen neun Tore, Al-Faisaly acht.