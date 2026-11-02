Der AFC Bournemouth empfängt Nottingham Forest am Samstag, dem 21. November 2026, im Vitality Stadium in Bournemouth.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen am 24. Mai 2026 trennten sich die beiden Mannschaften im City Ground 1:1. Morgan Gibbs-White traf für Forest, Marcus Tavernier erzielte den Ausgleich für Bournemouth. Im vorherigen Premier-League-Duell im Oktober 2025 feierte Bournemouth auswärts gegen Forest einen souveränen 2:0-Sieg.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für AFC Bournemouth gegen Nottingham Forest wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Premier-League-Spiel zwischen AFC Bournemouth und Nottingham Forest?

Das Premier-League-Spiel zwischen AFC Bournemouth und Nottingham Forest beginnt am Samstag, dem 21. November 2026, im Vitality Stadium in Bournemouth.

Premier League - Spielwoche 11 21. Nov. 2026 - 10:00 Vitality Stadium

Wie kann man Tickets für AFC Bournemouth gegen Nottingham Forest in der Premier League kaufen?

Für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen AFC Bournemouth und Nottingham Forest F.C. gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Der wichtigste und zuverlässigste Weg führt über das offizielle Ticketportal des AFC Bournemouth, wenn Ihr im Heimbereich sitzen möchtet, oder über Nottingham Forest F.C. für das Gästekontingent. Die Tickets werden üblicherweise in mehreren Phasen angeboten. Zunächst haben Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber Vorrang, bevor der freie Verkauf oder eine Verlosung beginnt.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für AFC Bournemouth gegen Nottingham Forest in der Premier League?

Hier findet Ihr die Ticketoptionen und Preise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen AFC Bournemouth und Nottingham Forest:

1. Offizielle Vereinskanäle

Regulärer Preis für Eintrittskarten: Standardtickets für den Spieltag, die direkt über die offiziellen Vereinsportale gekauft werden, kosten üblicherweise etwa 30 bis 60 Pfund , abhängig von der Sitzplatzkategorie, der Altersgruppe und der Einstufung des Spiels.

Standardtickets für den Spieltag, die direkt über die offiziellen Vereinsportale gekauft werden, kosten üblicherweise etwa , abhängig von der Sitzplatzkategorie, der Altersgruppe und der Einstufung des Spiels. Offizielle Hospitality-Pakete: Die Hospitality-Angebote der Vereine sind teurer und beginnen in der Regel bei etwa 150 bis über 300 Pfund pro Person. Sie umfassen Premium-Sitzplätze sowie Zugang zu einer Lounge und gastronomische Leistungen.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Plätze hinter den Toren: Ab etwa 170 bis 200 Pfund pro Ticket.

Ab etwa pro Ticket. Plätze an den Längsseiten: Reguläre Sitzplätze an den Längsseiten des Spielfelds kosten üblicherweise 210 bis 260 Pfund pro Ticket.

Reguläre Sitzplätze an den Längsseiten des Spielfelds kosten üblicherweise pro Ticket. Weiterverkauf von Premium- und VIP-Hospitality-Angeboten: Höherwertige VIP-Pakete und spezielle Kombiangebote können je nach Anbieter und enthaltenen Leistungen 590 bis über 2.300 Pfund pro Ticket kosten.

AFC Bournemouth gegen Nottingham Forest in der Premier League: Alles Wissenswerte

AFC Bournemouth gegen Nottingham Forest: Die Form

Bournemouth geht mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in die Partie. Zuletzt gewann der Verein in der Premier League mit 2:0 gegen Sunderland, nachdem er zuvor in der Europa League Sturm Graz mit 3:0 besiegt hatte. In diesen fünf Spielen erzielte Bournemouth sieben Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Die einzigen Niederlagen gab es gegen Chelsea (1:5) und Liverpool (0:1).

Nottingham Forest hat von den letzten fünf Spielen eines gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Die jüngste Partie endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Arsenal, nachdem Forest zuvor in der Premier League gegen Crystal Palace und Coventry City verloren hatte. Den einzigen Sieg holte Forest auswärts bei Aston Villa mit 2:1. Insgesamt erzielte die Mannschaft in den fünf Spielen drei Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

AFC Bournemouth gegen Nottingham Forest: Die jüngsten direkten Duelle

Die direkten Duelle dieser Vereine waren in den vergangenen Spielzeiten umkämpft. Das jüngste Aufeinandertreffen endete im Mai 2026 bei Forest mit einem 1:1 gegen Bournemouth. Auch in den letzten fünf Premier-League-Duellen konnte sich keine der beiden Mannschaften klar durchsetzen. Die deutlicheren Siege gelangen Bournemouth, darunter ein 5:0 im Vitality Stadium im Januar 2025 und ein 2:0-Heimsieg im Oktober 2025. Zwei der fünf Begegnungen endeten unentschieden.