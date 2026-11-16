Milan empfängt Parma am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im San Siro in Mailand. Das Spiel findet an einem Sonntag statt.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen im Februar 2026 feierte Parma im San Siro einen denkwürdigen 1:0-Sieg. Zuvor hatten sich die beiden Teams in der Saison 2025/26 im November 2025 in Parma ein unterhaltsames 2:2 geliefert.

Hier erfahren Sie bei GOAL alles, was Sie über Tickets für Milan gegen Parma wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann ist Anstoß bei AC Mailand gegen Parma Calcio 1913 in der Serie A?

Milan gegen Parma findet am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im San Siro in Mailand statt.

Italien Serie A - Spielwoche 14 6. Dez. 2026 - 14:45 San Siro

Wie kann man Tickets für AC Mailand gegen Parma Calcio 1913 in der Serie A kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das bevorstehende Serie-A-Spiel zwischen AC Mailand und Parma Calcio 1913 im San Siro gibt es vor allem folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Website des AC Mailand: Der direkteste und zuverlässigste Weg führt über das offizielle Ticketportal des AC Mailand. Tickets sind in der Regel zunächst für Dauerkarteninhaber erhältlich, danach für Inhaber der Rossoneri Card (CRN) und schließlich im freien Verkauf.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für bevorstehende Serie-A-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für AC Mailand gegen Parma Calcio 1913 in der Serie A?

Die Ticketpreise für das bevorstehende Spiel zwischen AC Mailand und Parma Calcio 1913 im San Siro variieren je nach Bezugsquelle und Sitzplatzkategorie:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Die Preise beginnen bei 14 Euro für Plätze im Oberrang, etwa im Terzo Blu, und reichen bis zu ungefähr 124 Euro für Plätze im zentralen roten Bereich (Tribuna Onore Rossa).

Die Preise beginnen bei für Plätze im Oberrang, etwa im Terzo Blu, und reichen bis zu ungefähr für Plätze im zentralen roten Bereich (Tribuna Onore Rossa). Ermäßigte Tickets: Ab 14 Euro .

Ab . Hospitality und Zusatzangebote: Besondere Erlebnisse vor dem Spiel wie das San Siro Museum Lounge-Paket sind für einen Aufpreis von 60 Euro erhältlich.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Einstiegspreise beim Weiterverkauf: Je nach aktuellem Angebot beginnen die Preise für Plätze im Oberrang bei etwa 20 bis 25 Euro .

Je nach aktuellem Angebot beginnen die Preise für Plätze im Oberrang bei etwa . Durchschnittlicher Marktpreis: Für reguläre Plätze an den Längsseiten und in mittleren Kategorien liegt er üblicherweise bei etwa 200 bis 230 Euro.

AC Mailand gegen Parma Calcio 1913 in der Serie A: Alles Wissenswerte

AC Mailand gegen Parma Calcio 1913: Die Form

Milan hat drei seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und zwei verloren. Dabei erzielte das Team elf Tore und kassierte zehn Gegentreffer. Zuletzt gelang in der Serie A ein 3:1-Derbysieg gegen Inter. In diesem Zeitraum gewann Milan außerdem in der Serie A mit 2:0 bei Udinese. Die 0:3-Niederlage in der Europa League gegen AFC Bournemouth und das 2:4 zu Hause gegen Bologna zeigen jedoch die Unbeständigkeit, die die Saison des Teams prägt.

Parma hat von seinen letzten fünf Serie-A-Spielen eines gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Auffällig ist allerdings die jüngste Entwicklung: Nach drei Niederlagen, darunter jeweils ein 0:3 gegen Inter und Torino, spielte Parma 0:0 gegen Udinese, bevor das Team im jüngsten Spiel Atalanta überraschend mit 3:0 besiegte. In diesen fünf Partien erzielte Parma fünf Tore und kassierte neun Gegentreffer.

AC Mailand gegen Parma Calcio 1913: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams fand im Februar 2026 statt. Damals gewann Parma in der Serie A mit 1:0 im San Siro. Die Bilanz der letzten fünf direkten Duelle ist relativ ausgeglichen: Milan und Parma gewannen jeweils zweimal, eine Partie endete unentschieden. Im November 2025 trennten sich die Teams in Parma 2:2, im Januar 2025 gewann Milan im San Siro mit 3:2.