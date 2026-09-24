Abha trifft am Montag, dem 19. Oktober 2026, im Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium in Abha auf Al Kholood.

In den jüngsten direkten Duellen sind offizielle Begegnungen der beiden Teams in der höchsten Spielklasse weiterhin äußerst selten, was dieses Duell schwer vorhersehbar macht. Vor dem Aufeinandertreffen zeigte Al-Kholood zuletzt eine solide Form mit positiver Offensivleistung, darunter ein beeindruckender 3:1-Sieg gegen Al-Ahli.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie über den Ticketkauf für Abha gegen Al Kholood wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Abha gegen Al Kholood in der Saudi Pro League?

Abha gegen Al Kholood wird am Montag, dem 19. Oktober 2026, im Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium in Abha angepfiffen.

1. Liga - Spielwoche 10 19. Okt. 2026 - 11:20 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Wie kauft man Tickets für Abha gegen Al Kholood in der Saudi Pro League?

Um Tickets für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Abha und Al-Kholood zu kaufen, können Sie sie online über die offiziellen Ticketplattformen der Saudi Pro League oder über sekundäre Ticketplattformen wie Ticombo erwerben.

1. Offizielle und autorisierte Online-Plattformen

Der wichtigste Weg, um sich Tickets für Spiele der Saudi Pro League zu sichern, ist digital über die offizielle Ticketpartner-Plattform der Liga. Die Saudi Pro League arbeitet mit digitalen Ticketanbietern zusammen, um einen erschwinglichen und zugänglichen Eintritt in allen Stadien sicherzustellen.

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Wenn die primären Kontingente ausverkauft sind oder bestimmte Sitzplatzbereiche benötigt werden, dienen sekundäre Ticketplattformen als alternative Option. Sekundäre Ticketplattformen wie Ticombo bieten von einzelnen Fans und sekundären Verkäufern weiterverkaufte Tickets an.

Wie viel kosten Tickets für Abha gegen Al Kholood in der Saudi Pro League?

Die Ticketpreise für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Abha und Al Kholood hängen von der Sitzplatzkategorie und der Kaufplattform ab:

1. Standard / Allgemeiner Eintritt

Tickets der Einstiegskategorie für obere Ränge oder Plätze hinter dem Tor, wodurch reguläre Ligaspiele über primäre digitale Kanäle sehr zugänglich sind.

Preis:SAR 10 bis SAR 30

2. Kategorie 1 / Premium-Seitenansicht

Sitzplätze im mittleren Preissegment entlang der Seitenlinien mit besserer Sicht auf das Spielfeld.

Preis:SAR 50 bis SAR 150

3. VIP- und Hospitality-Pässe

Premium-Sitze mit Lounge-Zugang, Catering und direkter Sicht vom Spielfeldrand.

Preis:SAR 300 bis SAR 1.000+

4. Preisgestaltung auf dem Sekundärmarkt

Die Preise auf sekundären Ticketplattformen wie Ticombo schwanken abhängig von Verfügbarkeit, Nachfrage und der Lage des Sitzplatzes näher am Spieltag.

Wiederverkaufspreisspanne:SAR 50 bis SAR 200+

Abha gegen Al Kholood in der Saudi Pro League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Abha gegen Al Kholood

Abha hat keines seiner letzten fünf Spiele in der Saudi Pro League gewonnen und dabei mit einer Bilanz von S0 U1 N4 ein Unentschieden und vier Niederlagen verbucht. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Heimniederlage gegen Al Nassr, zuvor gab es in dieser Serie bereits eine 0:4-Niederlage gegen Al Ahli. In den fünf Spielen erzielte Abha fünf Tore und kassierte neun. Der Mannschaft gelang in diesem Zeitraum noch keine Weiße Weste.

Al Kholood war deutlich konstanter und kam in den letzten fünf Ligaspielen auf eine Bilanz von S3 U1 N1. Zuletzt wurde Al Shabab mit 2:1 besiegt, zuvor auch Al Ahli mit 3:1 und Al Taawoun mit 3:2. Die Mannschaft erzielte in diesen fünf Partien elf Tore und kassierte sieben, was trotz gewisser defensiver Anfälligkeit für eine produktive Offensivleistung spricht.

Abha gegen Al Kholood: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Derzeit liegen keine Daten zu jüngsten direkten Duellen zwischen Abha und Al Kholood vor. Dieser Abschnitt wird mit historischen Informationen zu den Begegnungen aktualisiert, sobald entsprechende Aufzeichnungen verfügbar sind.