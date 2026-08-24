Rennes trifft am Freitag, den 11. September 2026, im Roazhon Park in Rennes auf Marseille.

Die Gäste haben in den jüngsten direkten Duellen die Oberhand, darunter ein 3:1-Sieg gegen Rennes im vorherigen Ligue-1-Aufeinandertreffen im Mai 2026. Diese wichtige Partie bietet beiden Klubs eine entscheidende Gelegenheit, wichtige Punkte zu holen, während die Ligue-1-Saison Form annimmt.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Kauf von Tickets für Rennes gegen Marseille wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und der Kosten.

Wann ist der Anstoß bei Rennes gegen Marseille in der Ligue 1?

Rennes gegen Marseille wird im Roazhon Park in Rennes angepfiffen, offizielle Übertragungsinformationen sind für dieses Spiel derzeit nicht verfügbar.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 4 11. Sept. 2026 - 14:45 Roazhon Park

Wie kann man Tickets für Rennes gegen Marseille in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das Ligue-1-Spiel Rennes gegen Marseille im Roazhon Park zu kaufen, folgen Sie diesen gängigen Kaufmöglichkeiten:

Offizielle Klub-Website: Besuchen Sie das offizielle Ticketportal von Stade Rennais (billetterie.staderennais.com), erstellen Sie ein Konto, wählen Sie das Spiel am 11. September aus, wählen Sie mithilfe der interaktiven Stadionkarte Ihren bevorzugten Block und schließen Sie Ihren Kauf sicher ab.

Offizieller Fanshop des Teams: Kaufen Sie Tickets persönlich direkt im offiziellen Fanshop des Roazhon Park (Boutique Officielle am unteren Ende der Groupe-Rose-Tribüne) in Rennes vor dem Spieltag, je nach Verfügbarkeit.

Ticketschalter am Stadion: Kaufen Sie verbleibende Sitzplätze für den allgemeinen Einlass an den Ticketschaltern des Roazhon Park am Spieltag, die in der Regel 1,5 Stunden vor dem Anpfiff öffnen.

Sekundäre Wiederverkaufsplattformen: Wenn die offiziellen Klubtickets ausverkauft sind, suchen Sie auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub nach Tickets, um Plätze auf dem Zweitmarkt zu sichern.

Wie viel kosten Tickets für Rennes gegen Marseille in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel Rennes gegen Marseille im Roazhon Park variieren je nach Sitzplatzkategorie, Vertriebskanal und Marktnachfrage:

Offizielle Klubtickets: Reguläre Tickets zum Nennwert für den allgemeinen Einlass über die offizielle Kasse von Stade Rennais liegen in der Regel zwischen 25 £ und 85 £ (30 € bis 100 €), je nachdem, ob Sie Plätze im Oberrang hinter den Toren oder zentrale Plätze im Unterrang wählen.

Sekundärer Wiederverkaufsmarkt: Auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub beginnen Plätze für den allgemeinen Einlass in der Regel bei etwa 90 £ bis 115 £ (115 $ bis 145 $ / 105 € bis 135 €) für Standardtickets, während Plätze der mittleren Kategorie und Premium-Sitze zwischen 150 £ und 210 £ liegen.

VIP- & Hospitality-Pakete: Offizielle Hospitality-Angebote am Spieltag, Zugang zu Lounges und Premium-Sitzplätze mit Blick aufs Spielfeld kosten pro Ticket zwischen 250 £ und 500 £+ .

Rennes gegen Marseille in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Rennes gegen Marseille

Rennes hat in den vergangenen fünf Spielen wettbewerbsübergreifend, einschließlich Vorbereitung und Pflichtspielen, ein Unentschieden und vier Niederlagen verzeichnet. Der jüngste Auftritt endete mit einem 2:2 gegen Paris Saint-Germain in der Ligue 1, nachdem die Mannschaft zur Halbzeit noch mit 0:2 zurückgelegen hatte. Zuvor verlor Rennes in der Vorbereitung mit 2:4 gegen Brentford und mit 1:2 gegen Sunderland und spielte 3:3 gegen Galatasaray. Keines der vergangenen fünf Spiele wurde gewonnen.

Die jüngste Form von Marseille stellt dazu einen deutlichen Kontrast dar. Der Klub hat vier der vergangenen fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen. Die einzige Niederlage setzte es gegen Atletico Madrid in einem Vorbereitungsspiel. Marseille schlug Straßburg zum Ligue-1-Auftakt mit 4:0, gewann mit 3:1 gegen Athletic Bilbao und besiegte Al-Shahaniya in früheren Vorbereitungsspielen mit 3:0. Das Team von Genesio hat in diesen fünf Partien 13 Tore erzielt.

Rennes gegen Marseille: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Duell zwischen diesen Klubs fand am 17. Mai 2026 statt, als Marseille Rennes im Velodrome in der Ligue 1 mit 3:1 besiegte. In den vergangenen fünf Aufeinandertreffen hat Marseille die stärkere Bilanz, mit drei Siegen gegenüber einem von Rennes, dazu kommt ein weiterer Sieg von Marseille im Coupe de France. Das jüngste in diesem Datensatz erfasste Spiel im Roazhon Park war ein 1:0-Sieg von Rennes im August 2025, ansonsten hat Marseille die jüngsten Duelle dominiert, darunter ein 4:2-Sieg im Velodrome im Mai 2025.

Rennes gegen Marseille: Tabellenstand

In der Tabelle der Ligue 1 steht Marseille derzeit an der Spitze, während Rennes auf Platz neun liegt.