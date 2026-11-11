Rennes empfängt Brest am Samstag, dem 5. Dezember 2026, im Roazhon Park in Rennes.

Im jüngsten Ligaduell am 4. April 2026 setzte sich Rennes in einer torreichen Partie auswärts bei Brest knapp mit 4:3 durch. Zuvor hatte Rennes im Dezember 2025 im heimischen Roazhon Park einen überzeugenden 3:1-Sieg gefeiert.

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Wann ist Anstoß bei Rennes gegen Brest in der Ligue 1?

Rennes gegen Brest wird am Samstag, dem 5. Dezember 2026, im Roazhon Park in Rennes angepfiffen.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 13 6. Dez. 2026 - 11:15 Roazhon Park

Wie kann man Tickets für Rennes gegen Brest in der Ligue 1 kaufen?

Für den Ticketkauf zum Ligue-1-Spiel zwischen Rennes und Brest gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Am direktesten und zuverlässigsten ist der Kauf über das offizielle Ticketportal von Rennes. Dort gibt es reguläre Sitzplatzkategorien zu offiziellen Preisen.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Rennes gegen Brest in der Ligue 1?

Hier sind die geschätzten Ticketpreise für das anstehende Ligue-1-Spiel zwischen Rennes und Brest:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Plätze im Oberrang oder hinter den Toren: Beginnen üblicherweise bei etwa 20 bis 25 Euro .

Beginnen üblicherweise bei etwa . Reguläre Plätze an den Längsseiten: Kosten in der Regel zwischen 45 und 65 Euro .

Kosten in der Regel zwischen . Zentrale Tribünenplätze / Kategorie 1: Beginnen bei etwa 70 bis 95 Euro .

Beginnen bei etwa . Hospitality- und VIP-Pakete: Kosten ab 200 bis über 500 Euro.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Sind die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Kategorie 2 / obere Ränge: Plätze im Oberrang oder in weniger zentralen Blöcken beginnen bei etwa 80 bis 95 Euro .

Plätze im Oberrang oder in weniger zentralen Blöcken beginnen bei etwa . Sitzplätze der Kategorie 1: Kosten üblicherweise 110 bis 140 Euro .

Kosten üblicherweise . VIP- und Premium-Tickets auf dem Zweitmarkt: Beginnen bei etwa 160 bis über 200 Euro.

Rennes gegen Brest in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Die Form von Rennes und Brest

Rennes hat in den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt verlor die Mannschaft am 30. Oktober in der Ligue 1 mit 2:5 gegen Nizza, hatte fünf Tage zuvor in der Liga aber noch Straßburg mit 3:0 besiegt. Dazwischen liegt ein 2:2 gegen Juventus in der Europa League. In diesen fünf Spielen erzielte Rennes 16 Tore und kassierte 14 Gegentreffer. Diese Bilanz zeigt eine Mannschaft, die offensiv erfolgreich, defensiv aber anfällig ist.

Brest hat in den letzten fünf Spielen zweimal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und einmal verloren. Zuletzt gab es am 2. November einen 2:0-Auswärtssieg bei Lorient in der Ligue 1. Im Oktober besiegte Brest außerdem Angers in der Liga mit 5:1. Eine 1:2-Niederlage gegen Nizza und zwei Unentschieden, eines in einem Freundschaftsspiel gegen Monza und eines gegen Lille, vervollständigen die Bilanz. In diesen fünf Spielen erzielte Brest elf Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Rennes gegen Brest: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften am 4. April 2026 aufeinander. Rennes gewann das Ligue-1-Spiel auswärts bei Brest mit 4:3. Davor feierte Rennes im Dezember 2025 einen 3:1-Heimsieg. In den letzten fünf direkten Duellen kommt Rennes auf drei Siege, Brest auf zwei. Insgesamt fielen in diesen Begegnungen 19 Tore.