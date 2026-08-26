Paris FC trifft am Samstag, den 12. September 2026, im Stade Jean Bouin in Paris auf Lyon.

Die Partie ist ein wichtiger Härtetest für Paris FC, das sich gegen eines der etablierten Schwergewichte des französischen Fußballs beweisen will. Fans und Analysten werden genau beobachten, wie sich das taktische Duell unter dem Flutlicht am Freitagabend auf dem Platz entwickelt.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Paris FC gegen Lyon wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Paris FC gegen Lyon in der Ligue 1?

Paris FC gegen Lyon wird im Stade Jean Bouin in Paris angepfiffen, wobei die genaue Uhrzeit in den Spieldetails oben bestätigt wird.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 4 12. Sept. 2026 - 14:45 Stade Jean Bouin

Wie kann man Tickets für Paris FC gegen Lyon in der Ligue 1 kaufen?

Um sich Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Paris FC und Lyon am 12. September 2026 zu sichern, können Sie diese üblichen Ticketwege nutzen:

Offizielle Vereinskanäle: Besuchen Sie die offizielle Website von Paris FC, um sich über Ticketfreigaben, Zeitfenster für Vereinsmitglieder und den allgemeinen Verkauf direkt über den Gastgeberverein zu informieren.

Stadionkasse: Je nach Verfügbarkeit im Vorfeld des Spieltags können Tickets gelegentlich direkt an der Ticketkasse des Stade Jean-Bouin gekauft werden.

Sekundärmarktplätze: Wenn die Tickets über die offiziellen Erstverkaufskanäle ausverkauft sind, bieten Plattformen wie StubHub Sitzplätze von Drittanbietern an.

Paris FC gegen Lyon in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Paris FC gegen Lyon

Paris FC hat in den vergangenen fünf Spielen nicht gewonnen und in diesem Zeitraum ein Unentschieden sowie vier Niederlagen verbucht. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 gegen Troyes in der Ligue 1 am 22. August. Davor verlor das Team 2:3 gegen Angers und wurde in Testspielen der Saisonvorbereitung mit 0:4 von Mainz 05 geschlagen. Paris FC erzielte in diesen fünf Partien vier Tore und kassierte neun Gegentreffer, wobei die Unentschieden gegen den VfB Stuttgart und Como, die beide 2:2 endeten, die einzigen Resultate waren, die etwas Mut machten.

Lyon hat in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete am 22. August mit einem 2:0-Sieg bei Toulouse in der Ligue 1, außerdem gewann Lyon in der Champions-League-Qualifikation mit 3:0 gegen Sparta Prag. Der Tiefpunkt in diesem Zeitraum war eine 0:4-Niederlage in der Saisonvorbereitung gegen Real Betis. Lyon spielte in den Champions-League-Play-offs 1:1 gegen Fenerbahce und verlor das Hinspiel gegen Sparta Prag mit 1:2, drehte dieses Duell anschließend aber noch.

Paris FC gegen Lyon: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen zwischen Paris FC und Lyon fand am 8. März 2026 in der Ligue 1 statt, als Lyon Paris FC empfing und die Partie 1:1 endete. Davor war Lyon im Oktober 2025 bei Paris FC im Stade Jean Bouin zu Gast, und die Teams teilten sich in einem 3:3 sechs Tore. Das einzige andere erfasste Duell in diesem Datensatz war ein 0:0 im Coupe de France im Dezember 2021, ebenfalls bei Paris FC. In drei Spielen konnte keine der beiden Mannschaften einen Sieg einfahren.

Paris FC gegen Lyon: Tabelle

In der aktuellen Tabelle der Ligue 1 liegt Lyon auf Platz vier, während Paris FC auf Rang zwölf steht.