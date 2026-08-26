Levante trifft am Mittwoch, den 16. September 2026, im Estadio Ciudad de Valencia in Valencia auf Athletic Bilbao.

In diesem Duell der höchsten Spielklasse treffen zwei historisch etablierte spanische Teams aufeinander, die sich früh in der Saison 2026/27 wichtige Ligapunkte sichern wollen. Das vorherige Aufeinandertreffen im Februar 2026 endete mit einem unterhaltsamen 4:2-Sieg von Athletic Club in San Mamés.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Kauf von Tickets für Levante gegen Athletic Bilbao wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Levante gegen Athletic Bilbao in LaLiga?

Levante gegen Athletic Bilbao findet im Estadio Ciudad de Valencia in Valencia statt. Die Anstoßzeit für diese LaLiga-Partie wird in den offiziellen TV-Übertragungslisten noch bestätigt.

La Liga - Spielwoche 6 21. Okt. 2026 - 14:00 Estadio Ciudad de Valencia

Wie kann man Tickets für Levante gegen Athletic Bilbao in LaLiga kaufen?

Tickets für das Spiel Levante UD gegen Athletic Bilbao am 16. September 2026 im Estadio Ciutat de València können über einige offizielle und sekundäre Kanäle gekauft werden:

Offizielle Direktkanäle

Offizielles Ticketportal von Levante UD: Die wichtigste und sicherste Quelle ist direkt die offizielle Website von Levante UD (dem Heimteam) oder die Stadionkasse im Estadio Ciutat de València.

Offizielles Ticketportal von Athletic Club: Auswärtsfans können auf der offiziellen Website von Athletic Bilbao nach Kontingenten suchen, die speziell für Gästefans reserviert sind.

Sekundär- und Wiederverkaufsplattformen

Wenn offizielle Tickets für die Allgemeinheit ausverkauft sind, können Tickets auf Ticket-Aggregations- und Wiederverkaufsplattformen wie StubHub gelistet sein.

Wie viel kosten Tickets für Levante gegen Athletic Bilbao in LaLiga?

Die Kosten für Tickets für Levante gegen Athletic Bilbao in LaLiga am 16. September 2026 variieren je nachdem, ob Sie über offizielle Vereinskanäle oder sekundäre Wiederverkaufsplattformen kaufen:

Offizielle Direktickets (Kasse/Web von Levante UD)

Standardplätze: Tickets zum Nennwert für allgemeine LaLiga-Spiele im Estadio Ciutat de València beginnen in der Regel zwischen 30 € und 50 € für Hintertor-/Ecktribünen ( Gol Norte und Gol Sur ).

Längstribünen- und Premiumplätze: Zentrale Längstribünen ( Tribuna und Preferencia ) liegen je nach Rang und Nähe zum Spielfeld in der Regel zwischen 60 € und 110 € .

Wiederverkauf und Sekundärmarktplätze

Auf Ticketbörsen wie StubHub beginnen die Preise derzeit bei:

Einstiegsangebote im Wiederverkauf: Die Einstiegspreise auf primären Aggregations- und Wiederverkaufsplattformen beginnen derzeit bei etwa 140 € bis 150 € (ca. 163 $) für Sitze der Basiskategorie.

Durchschnittliche Wiederverkaufsspanne: Plätze der mittleren bis höheren Kategorien auf Wiederverkaufsplattformen liegen in der Regel zwischen 190 € und 220 €+ , was die Marktnachfrage und Servicegebühren widerspiegelt.

Levante gegen Athletic Bilbao in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Levante gegen Athletic Bilbao

Levante hat aus den letzten fünf Spielen einen Punkt geholt und in diesem Zeitraum ein Unentschieden, einen Sieg und drei Niederlagen verzeichnet. Das einzige LaLiga-Ergebnis war ein 0:0 gegen Osasuna am 24. August, nachdem zum Saisonauftakt eine 0:3-Niederlage gegen Espanyol gestanden hatte. Vor dem Pflichtspielbetrieb verlor Levante in einem Freundschaftsspiel mit 0:1 gegen Villarreal und besiegte Albacete mit 2:1. Der einzige weitere Sieg in der Vorbereitung war ein 1:0 gegen Al Qadsiah. In den fünf Spielen erzielte Levante drei Tore und kassierte drei.

Athletic Bilbao reist mit einem Sieg aus den letzten fünf Spielen an. Der einzige Erfolg gelang in einem Testspiel gegen Burgos CF, das mit 3:0 gewonnen wurde. Der jüngste Auftritt endete am 22. August mit einer 1:3-Heimniederlage gegen Sevilla in LaLiga, außerdem gab es in Freundschaftsspielen ein 1:3 gegen Real Zaragoza und ein 0:1 gegen Atalanta. Bereits früher in der Vorbereitung verlor Bilbao zudem mit 1:3 gegen Marseille. In diesen fünf Spielen erzielte Bilbao sechs Tore und kassierte acht.

Levante gegen Athletic Bilbao: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand am 8. Februar 2026 statt, als Athletic Bilbao in LaLiga zu Hause mit 4:2 gewann. Davor empfing Levante Athletic Bilbao im November 2025, wobei die Gäste im Estadio Ciudad de Valencia mit 2:0 gewannen. In den letzten fünf direkten Duellen in diesem Datensatz hat Athletic Bilbao dreimal gewonnen, dazu kommen ein Unentschieden und ein weiteres Ergebnis, verteilt auf LaLiga und eine Partie in der Copa del Rey.