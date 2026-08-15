Der 1. Spieltag der neuen Premier-League-Saison 2026/27 endet mit einem mit Spannung erwarteten London-Derby: Fulham empfängt am Montag, dem 24. August, die Westlondoner Nachbarn Chelsea im Craven Cottage.

Chelsea wird mit einigen hochkarätigen Neuzugängen auf den Platz gehen. Maxence Lacroix, Marco Palestra und Geovany Quenda unterschrieben allesamt für mehr als 50 Millionen £, doch der größte Coup war natürlich die Verpflichtung von Morgan Rogers, der für die Rekordsumme von 117 Millionen £ von Aston Villa kam.

Fulham hat zwar die Offensivkräfte Harry Wilson und Raul Jimenez verloren, die beim 2:1-Sieg gegen Chelsea im Januar im Craven Cottage beide getroffen hatten, doch dafür hat sich der Klub mit Gonzalo García und César Palacios zwei auffällige Spieler von Real Madrid gesichert, von denen man sich erhofft, dass sie den Abwehrreihen in dieser Saison Probleme bereiten werden.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wichtige dazu liefern, wie Sie sich Tickets für Fulham gegen Chelsea sichern können, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Fulham und Chelsea statt?

Fulham gegen Chelsea wird am Montag, dem 24. August, um 20:00 Uhr BST im Craven Cottage in London angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 1 24. Aug. 2026 - 15:00 Craven Cottage

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Fulham gegen Chelsea

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner abgewickelt werden.

Wegen der überwältigenden weltweiten Nachfrage, der Gesetzgebung gegen Ticketwucher und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Ticketlotterien ersetzt, die per Losverfahren laufen, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich innerhalb eines festgelegten Zeitfensters Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticketbörse des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Der offene Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Fulham gegen Chelsea?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark je nach Heimklub, Sitzplatzlage und Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, meist U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Einstufung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Zentrale Plätze auf den Längsseiten und Sitze im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren budgetfreundlichere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer über eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft verfügt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert, mit Bestätigung mindestens bis 2027/28.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, zählen sie zu den am schwersten erhältlichen Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in grundlegende Mitgliedsauslosungen.

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