So bekommst du Tickets für Brest gegen Paris Saint-Germain: Ligue-1-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Brest trifft am Sonntag, den 13. September 2026, im Stade Francis-Le Blé in Brest auf Paris Saint-Germain.

Paris Saint-Germain geht in diese Partie mit dem Ziel, Schwung aufzunehmen und die historische Dominanz in diesem direkten Duell aufrechtzuerhalten. Brest wiederum will den Heimvorteil nutzen, um gegen den amtierenden Branchenprimus ein Ausrufezeichen zu setzen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Brest gegen Paris Saint-Germain wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Brest gegen Paris Saint-Germain in der Ligue 1?

Brest gegen Paris Saint-Germain findet im Stade Francis-Le Blé in Brest statt, der Anstoß ist für die oben angegebene bestätigte Uhrzeit angesetzt.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 4 13. Sept. 2026 - 14:45 Stade Francis le Blé

Wie kann man Tickets für Brest gegen Paris Saint-Germain in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das kommende Ligue-1-Spiel zwischen Stade Brestois und Paris Saint-Germain am 13. September 2026 im Stade Francis-Le Blé zu kaufen, folgen Sie diesen gängigen Optionen:

Offizielle Vereinskanäle: Prüfen Sie die offizielle Website von Stade Brestois auf den primären Ticketverkauf, den bevorzugten Zugang für Mitglieder und die Verfügbarkeit an der Tageskasse. Da es sich um ein prestigeträchtiges Heimspiel gegen PSG handelt, sind offizielle Tickets schnell ausverkauft.

Wiederverkaufs-Marktplätze & Ticket-Aggregatoren: Falls die Primärtickets über den Klub ausverkauft sind, bündeln sichere Sekundärplattformen und Ticketvergleichsseiten, wie etwa StubHub, entsprechende Angebote.

Wie viel kosten Tickets für Brest gegen Paris Saint-Germain in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel Brest gegen Paris Saint-Germain am 13. September 2026 variieren in der Regel je nach Plattform und Sitzplatzkategorie:

Offizielle Vorverkaufsstelle: Tickets zum Nennwert direkt über Stade Brestois beginnen für reguläre Heimplätze in der Regel bei etwa 30 € bis 50 € , wobei die Verfügbarkeit bei hochkarätigen Spielen wie gegen PSG stark eingeschränkt ist und üblicherweise eine Vereinsmitgliedschaft erfordert.

Sekundärmarktplätze & Wiederverkaufsplattformen: Auf Ticket-Aggregations- und Sekundärseiten, wie etwa StubHub, beginnen die Preise für diese Partie in der Regel bei etwa 80 € bis 160 € für Plätze im Oberrang oder mit allgemeiner Sicht und können je nach Nachfrage und genauer Blocklage deutlich weiter ansteigen.

Brest gegen Paris Saint-Germain in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Brest gegen Paris Saint-Germain

Brest hat eines der letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Der jüngste Auftritt endete am 22. August mit einem 2:2 gegen Le Mans in der Ligue 1, dem ersten Pflichtspielergebnis der neuen Saison. Davor setzte es in einem Freundschaftsspiel eine 0:2-Niederlage gegen Nottingham Forest, außerdem gab es in einem weiteren Vorbereitungsspiel ein 2:2 gegen Venezia. Brest erzielte in diesen fünf Partien zehn Tore, kassierte aber neun, was auf eine offensive, zuweilen aber anfällige Defensivbilanz in der Vorbereitung hindeutet.

PSG kommt in den letzten fünf Spielen auf einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Die jüngste Partie endete am 23. August mit einem 2:2 in Rennes, wo eine Aufholjagd in der zweiten Halbzeit am ersten Ligue-1-Wochenende einen Punkt rettete. Zuvor verlor PSG im Super Cup mit 0:1 gegen Lens und schlug Aston Villa im UEFA Super Cup mit 2:1. PSG erzielte in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte sechs, eine gemischte Bilanz, die einen unruhigen Start in die Saison widerspiegelt.

Brest gegen Paris Saint-Germain: Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Duell zwischen diesen Klubs fand am 10. Mai 2026 statt, als PSG in der Ligue 1 zu Hause mit 1:0 gewann. In den vergangenen fünf Aufeinandertreffen weist PSG mit vier Siegen gegenüber null von Brest eine dominante Bilanz auf, bei einer Partie ohne Sieg von Brest. Das deutlichste Ergebnis in diesem Lauf gab es in der Champions League am 19. Februar 2025, als PSG im Parc des Princes mit 7:0 gewann. PSG hat in diesen fünf Duellen 19 Tore erzielt und nur zwei kassiert.