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So bekommst du Tickets für Atletico Madrid gegen Real Madrid: LaLiga-Preise, Informationen zum Madrid-Derby, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Wenn ihr Tickets für Atletico Madrid gegen Real Madrid in der Saison 2026/27 kaufen möchtet, könnt ihr über die untenstehenden Links Tickets und Pakete sichern.

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Was ist das Madrider Derby?

Atletico Madrid empfängt Real Madrid im Riyadh Air Metropolitano zum ersten Madrider Derby der La-Liga-Saison 2026/27, eines der umkämpftesten Duelle im Weltfußball überhaupt.

Atletico geht nach einer wirklich starken Saison unter Diego Simeone in dieses Duell. In der vergangenen Spielzeit erreichte das Team sowohl das Halbfinale der Champions League als auch das Finale der Copa del Rey. Real Madrid reist derweil mit dem neuen Cheftrainer Jose Mourinho an, der für eine zweite Amtszeit in die spanische Hauptstadt zurückgekehrt ist, während der Klub nach einem titellosen Jahr zurückschlagen will.

Wann ist der Anstoß bei Atletico Madrid gegen Real Madrid in LaLiga?

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La Liga - Spielwoche 7
Riyadh Air Metropolitano

Wie kann man LaLiga-Tickets für Atletico Madrid gegen Real Madrid kaufen?

Offizielle Tickets sind in der Regel über das Ticketportal von Atletico Madrid erhältlich. Bei einem Spiel dieser Größenordnung gehört das Madrider Derby über die offiziellen Kanäle jedoch konstant zu den zwei schwersten Tickets der Saison, zusammen mit El Clasico. Die Nachfrage beider Fanlager, dazu neutrale Fans, die Mbappe und Co. aus nächster Nähe sehen wollen, bedeutet, dass die Kontingente nach der Freigabe meist extrem schnell vergriffen sind.

Angesichts der Qualität auf dem Platz, von Mourinhos sich im Neuaufbau befindender Mannschaft von Real Madrid bis zu einem Atletico-Team, das in der vergangenen Saison in Europa weit kam, wird Fans, die sich ihren Platz sichern wollen, statt zu riskieren, leer auszugehen, eine frühe Buchung über den Zweitmarkt dringend empfohlen.

Wie viel kosten LaLiga-Tickets für Atletico Madrid gegen Real Madrid?

Tickets von Atletico Madrid gehören im Allgemeinen zu den erschwinglicheren Optionen bei einem großen europäischen Klub, doch die Preise für das Madrider Derby liegen angesichts der hohen Nachfrage deutlich über dem üblichen Niveau.

Für ein typisches La-Liga-Spiel kann der allgemeine Eintritt im Riyadh Air Metropolitano bei etwa 30 Euro beginnen, wobei Premiumplätze und Sitzplätze auf den Seitentribünen je nach Kategorie deutlich darüber liegen können. Für ein Spiel dieser Größenordnung sollten die Preise jedoch deutlich höher beginnen, wobei die günstigsten verfügbaren Tickets für Fans, die zum Anpfiff einfach im Stadion sein wollen, den besten Einstiegspunkt bieten.

Auf dem Zweitmarkt steigen die Preise für das Madrider Derby in den Tagen vor dem Anstoß typischerweise stark an, wenn das Angebot knapper wird. Daher ist eine frühe Buchung über StubHub der beste Weg, sich den niedrigsten verfügbaren Preis und die größte Auswahl an Sitzplätzen zu sichern. Dauerkartenpreise bei Atletico Madrid reichen von etwa 290 Euro am günstigsten Ende bis zu deutlich über 2.000 Euro für die exklusivsten Plätze. Das vermittelt einen Eindruck vom Ausmaß der Nachfrage nach den größten Heimspielen des Klubs.

Atletico Madrid gegen Real Madrid in LaLiga: Alles, was du wissen musst

Atletico Madrid gegen Real Madrid: Form

ATM

ATM - Form

SEV
S1-3
ATH
N3-0
LIV
N2-1
RSO
S0-3
OSA
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
11/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
RMA

RMA - Form

MAL
S4-0
BET
N1-0
INT
S2-1
RAY
S4-1
ELC
S2-3
Tor erzielt (kassiert)
13/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Atletico Madrid gegen Real Madrid: Jüngste direkte Duelle

Head to Head

Atletico MadridUnentschiedenReal Madrid
1
0
4
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
END
Spanien Super Cup
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
La Liga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
5
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
END
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
END
9Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Atletico Madrid gegen Real Madrid: Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
7700317+2421
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
S
S
S
N
S
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
U
S
S
S
N
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
N
S
S
N
S
5
FC SevillaFC SevillaSEV
7412109+113
N
S
S
U
N
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
U
N
N
S
S
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
U
N
U
S
S
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
S
N
S
U
S
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
72231312+18
S
S
N
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
11
GetafeGetafeGET
722347-38
S
N
U
U
N
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
13
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
7223613-78
U
N
N
N
S
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
S
U
U
U
N
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
N
N
S
U
N
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
N
N
S
N
S
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
N
N
U
S
U
18
ElcheElcheELC
71241117-65
S
N
U
N
N
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
N
S
N
N
N
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
N
N
U
U
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg


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