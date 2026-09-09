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Was ist das Madrider Derby?

Atletico Madrid empfängt Real Madrid im Riyadh Air Metropolitano zum ersten Madrider Derby der La-Liga-Saison 2026/27, eines der umkämpftesten Duelle im Weltfußball überhaupt.

Atletico geht nach einer wirklich starken Saison unter Diego Simeone in dieses Duell. In der vergangenen Spielzeit erreichte das Team sowohl das Halbfinale der Champions League als auch das Finale der Copa del Rey. Real Madrid reist derweil mit dem neuen Cheftrainer Jose Mourinho an, der für eine zweite Amtszeit in die spanische Hauptstadt zurückgekehrt ist, während der Klub nach einem titellosen Jahr zurückschlagen will.

Wann ist der Anstoß bei Atletico Madrid gegen Real Madrid in LaLiga?

La Liga - Spielwoche 7 20. Sept. 2026 - 10:15 Riyadh Air Metropolitano

Wie kann man LaLiga-Tickets für Atletico Madrid gegen Real Madrid kaufen?

Offizielle Tickets sind in der Regel über das Ticketportal von Atletico Madrid erhältlich. Bei einem Spiel dieser Größenordnung gehört das Madrider Derby über die offiziellen Kanäle jedoch konstant zu den zwei schwersten Tickets der Saison, zusammen mit El Clasico. Die Nachfrage beider Fanlager, dazu neutrale Fans, die Mbappe und Co. aus nächster Nähe sehen wollen, bedeutet, dass die Kontingente nach der Freigabe meist extrem schnell vergriffen sind.

Angesichts der Qualität auf dem Platz, von Mourinhos sich im Neuaufbau befindender Mannschaft von Real Madrid bis zu einem Atletico-Team, das in der vergangenen Saison in Europa weit kam, wird Fans, die sich ihren Platz sichern wollen, statt zu riskieren, leer auszugehen, eine frühe Buchung über den Zweitmarkt dringend empfohlen.

Wie viel kosten LaLiga-Tickets für Atletico Madrid gegen Real Madrid?

Tickets von Atletico Madrid gehören im Allgemeinen zu den erschwinglicheren Optionen bei einem großen europäischen Klub, doch die Preise für das Madrider Derby liegen angesichts der hohen Nachfrage deutlich über dem üblichen Niveau.

Für ein typisches La-Liga-Spiel kann der allgemeine Eintritt im Riyadh Air Metropolitano bei etwa 30 Euro beginnen, wobei Premiumplätze und Sitzplätze auf den Seitentribünen je nach Kategorie deutlich darüber liegen können. Für ein Spiel dieser Größenordnung sollten die Preise jedoch deutlich höher beginnen, wobei die günstigsten verfügbaren Tickets für Fans, die zum Anpfiff einfach im Stadion sein wollen, den besten Einstiegspunkt bieten.

Auf dem Zweitmarkt steigen die Preise für das Madrider Derby in den Tagen vor dem Anstoß typischerweise stark an, wenn das Angebot knapper wird. Daher ist eine frühe Buchung über StubHub der beste Weg, sich den niedrigsten verfügbaren Preis und die größte Auswahl an Sitzplätzen zu sichern. Dauerkartenpreise bei Atletico Madrid reichen von etwa 290 Euro am günstigsten Ende bis zu deutlich über 2.000 Euro für die exklusivsten Plätze. Das vermittelt einen Eindruck vom Ausmaß der Nachfrage nach den größten Heimspielen des Klubs.

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