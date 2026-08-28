Athletic Bilbao trifft am Mittwoch, den 20. September 2026, im San Mames in Bilbao auf Deportivo Alaves.

Im jüngsten Pflichtspiel-Duell im Mai 2026 sicherte sich Athletic Bilbao einen 4:2-Auswärtssieg bei Deportivo Alavés. Beide baskischen Klubs gehen in die Partie, um sich früh in der LaLiga-Saison 2026/27 Momentum zu verschaffen.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wichtige dazu liefern, wie Sie Tickets für Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves bekommen, einschließlich der Bezugsquellen und der Preise.

Wann ist der Anstoß bei Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves in LaLiga?

Das Spiel Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves findet im San Mames in Bilbao statt. Die offizielle Anstoßzeit und die Bestätigung der Übertragung liegen für diese LaLiga-Partie noch nicht vor.

La Liga - Spielwoche 7 19. Sept. 2026 - 10:15 San Mames

Wie kann man Tickets für Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves in LaLiga kaufen?

Sie können Tickets für das Spiel Athletic Bilbao gegen Deportivo Alavés über mehrere übliche Kanäle kaufen:

Offizieller Ticketverkauf des Klubs

Offizielles Portal von Athletic Bilbao: Da das Spiel im San Mamés in Bilbao ausgetragen wird, ist das offizielle Online-Ticketportal von Athletic Club die wichtigste Anlaufstelle für reguläre Eintrittskarten und VIP-Tickets. Der freie Verkauf beginnt in der Regel 2 bis 3 Wochen vor dem Spieltag.

Ticketschalter am San Mamés: Physische Tickets können direkt an den Stadionkassen im San Mamés gekauft werden, die in der Regel am Tag vor dem Spiel und am Spieltag öffnen, sofern noch Plätze verfügbar sind.

Auswärtsfanblock

Offizielle Kanäle von Deportivo Alavés: Wenn Sie Alavés unterstützen und im vorgesehenen Auswärtsfanblock sitzen möchten, werden die Tickets direkt über Deportivo Alavés an offizielle Klubmitglieder und Abonnenten verteilt.

Sekundäre Ticketplattformen

Wenn reguläre Tickets über die Klubkanäle ausverkauft sind, werden auf Ticket-Weiterverkaufsplattformen wie StubHub ebenfalls Resale-Tickets für LaLiga-Spiele angeboten.

Wie viel kosten Tickets für Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves in LaLiga?

Für das LaLiga-Spiel Athletic Bilbao gegen Deportivo Alavés im San Mamés liegen die regulären Ticketpreise im offiziellen und allgemeinen Verkauf normalerweise zwischen 30 € und 150 €+ pro Ticket, abhängig von Kategorie und Sitzplatzwahl.

Reguläre Standardtickets (offizielle Freigabe): Sie liegen bei normalen Ligaspielen in der Regel zwischen 35 € und 80 € für Plätze im Oberrang, hinter den Toren oder auf den Seitentribünen.

Premium- und Unterrangplätze: Sie liegen zwischen 85 € und 150 € für Plätze auf der unteren Haupttribüne oder zentral auf den Seitentribünen mit guter Sicht.

VIP- und Hospitality-Tickets: Sie liegen zwischen 180 € und 350 €+ und beinhalten Premium-Sitzplätze, Zugang zu Lounges und Catering vor dem Spiel.

Sekundärmarkt / Weiterverkaufsplattformen: Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub beginnen die Wiederverkaufspreise je nach Nachfrage und Verfügbarkeit vor dem Spieltag bei Einsteigerplätzen typischerweise bei etwa 68 € bis 79 € und können für höherwertige Plätze im Schnitt etwa 120 € bis 140 €+ betragen.

Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves

Athletic Bilbao hat nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen, wobei dieser einzige Sieg in einem Testspiel der Saisonvorbereitung gegen Burgos CF gelang, das mit 3:0 gewonnen wurde. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:3-Heimniederlage gegen Sevilla im LaLiga-Auftakt am 22. August. Zudem verlor Athletic mit 1:3 gegen Real Zaragoza und mit 0:1 gegen Atalanta in Freundschaftsspielen und wurde früher in der Saisonvorbereitung mit 1:3 von Marseille geschlagen. In diesen fünf Spielen erzielte Bilbao sechs Tore und kassierte acht.

Deportivo Alaves reist in deutlich besserer Form an und gewann vier seiner letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben. Das jüngste Pflichtspielergebnis war ein 1:1 bei Rayo Vallecano am 20. August, nachdem es am Auftaktwochenende der Saison einen 3:0-Sieg in LaLiga gegen Getafe gegeben hatte. Alaves holte in der Saisonvorbereitung zudem einen 3:0-Erfolg gegen Castellon und einen 1:0-Auswärtssieg bei Girona. In dieser Serie von fünf Spielen erzielte das Team acht Tore und kassierte zwei, wobei es in zwei dieser Partien ohne Gegentor blieb.

Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 2. Mai 2026 statt, als Athletic Bilbao in LaLiga auswärts mit 4:2 bei Deportivo Alaves gewann. Davor sicherte sich Alaves im Rückspiel im September 2025 einen 1:0-Sieg im San Mames. In den letzten fünf erfassten Begegnungen waren die Ergebnisse geteilt, wobei beide Klubs Siege in LaLiga holten und auch ein Testspiel der Saisonvorbereitung im Datensatz enthalten ist.