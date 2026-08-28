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So bekommst du Tickets für Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Athletic Bilbao trifft in LaLiga auf Deportivo Alaves. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Athletic Bilbao trifft am Mittwoch, den 20. September 2026, im San Mames in Bilbao auf Deportivo Alaves.

Im jüngsten Pflichtduell im Mai 2026 sicherte sich Athletic Bilbao einen 4:2-Auswärtssieg bei Deportivo Alavés. Beide baskischen Klubs gehen in die Partie, um sich früh in der LaLiga-Saison 2026/27 Momentum zu erarbeiten.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves zu sichern, einschließlich Informationen dazu, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves in LaLiga?

Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves findet im San Mames in Bilbao statt. Die offizielle Anstoßzeit und die Bestätigung der Übertragung liegen für dieses LaLiga-Spiel noch nicht vor.

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La Liga - Spielwoche 7
San Mames

Wie kann man Tickets für Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves in LaLiga kaufen?

Sie können Tickets für das Spiel Athletic Bilbao gegen Deportivo Alavés über mehrere übliche Kanäle kaufen:

Offizieller Ticketverkauf des Klubs

  • Offizielles Portal von Athletic Bilbao: Da das Spiel im San Mamés in Bilbao stattfindet, ist die wichtigste Quelle für reguläre Eintrittskarten und VIP-Tickets das offizielle Online-Ticketportal des Athletic Club. Der freie Verkauf beginnt in der Regel 2 bis 3 Wochen vor dem Spieltag.
  • Tickethäuschen im San Mamés: Physische Tickets können direkt an der Stadionkasse im San Mamés gekauft werden, die üblicherweise am Tag vor dem Spiel und am Spieltag öffnet, vorbehaltlich verfügbarer Plätze.

Auswärtsfanblock

  • Offizielle Kanäle von Deportivo Alavés: Wenn Sie Alavés unterstützen und im ausgewiesenen Auswärtsfanbereich sitzen möchten, werden die Tickets direkt über Deportivo Alavés an offizielle Klubmitglieder und Abonnenten verteilt.

Sekundäre Ticketplattformen

  • Falls reguläre Tickets über die Klubkanäle ausverkauft sind, listen Ticket-Wiederverkaufsplattformen wie StubHub ebenfalls Wiederverkaufstickets für LaLiga-Spiele.

Wie viel kosten Tickets für Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves in LaLiga?

Für das LaLiga-Spiel Athletic Bilbao gegen Deportivo Alavés im San Mamés liegen die Standardpreise für Tickets im offiziellen und allgemeinen Verkauf typischerweise zwischen 30 € und 150 €+ pro Ticket, abhängig von Kategorie und Sitzplatzauswahl.   

  • Reguläre Standardtickets (offizielle Freigabe): Sie liegen bei 35 € bis 80 € für Plätze im Oberrang, hinter dem Tor oder auf den Seitentribünen bei regulären Ligaspielen.
  • Premium- und Unterrangplätze: Sie liegen bei 85 € bis 150 € für Plätze auf der unteren Haupttribüne oder zentralen Seitentribüne mit guter Sicht.
  • VIP- und Hospitality-Tickets: Sie liegen bei 180 € bis 350 €+ und bieten Premiumplätze, Zugang zu Lounges und Catering vor dem Spiel.
  • Sekundärmarkt / Wiederverkaufsplattformen: Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub beginnen die Preise für Wiederverkaufstickets je nach Nachfrage und Verfügbarkeit bis zum Spieltag typischerweise bei etwa 68 € bis 79 € für einfache Plätze und können bei höherwertigen Sitzplätzen im Schnitt etwa 120 € bis 140 €+ betragen.   

Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves

Athletic Bilbao hat nur eines seiner letzten fünf Spiele gewonnen, und dieser einzige Sieg gelang in einem Testspiel der Saisonvorbereitung gegen Burgos CF, das mit 3:0 gewonnen wurde. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:3-Heimniederlage gegen Sevilla im LaLiga-Auftakt am 22. August. Zudem gab es 1:3-Niederlagen gegen Real Zaragoza und Marseille sowie eine 0:1-Niederlage gegen Atalanta in Freundschaftsspielen. In diesen fünf Partien erzielte Bilbao sechs Tore und kassierte acht.

Deportivo Alaves reist in deutlich besserer Form an und hat vier seiner letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen. Das jüngste Pflichtspiel endete am 20. August mit einem 1:1 bei Rayo Vallecano, nachdem es am Eröffnungswochenende der Saison einen 3:0-LaLiga-Sieg gegen Getafe gegeben hatte. Alaves verbuchte in der Saisonvorbereitung zudem Siege mit 3:0 gegen Castellon und 1:0 auswärts bei Girona. In dieser Serie von fünf Spielen erzielte das Team acht Tore und kassierte zwei, zudem blieb es in zwei dieser Partien ohne Gegentor.

ATH

ATH - Form

SEV
N1-3
BAR
N2-0
CEL
S0-2
ATM
S3-0
ELC
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ALA

ALA - Form

RAY
U1-1
VIL
S1-0
OSA
S5-2
SAN
N2-1
VAL
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand am 2. Mai 2026 statt, als Athletic Bilbao in LaLiga mit 4:2 auswärts bei Deportivo Alaves gewann. Davor holte Alaves im Rückspiel im September 2025 einen 1:0-Sieg im San Mames. In den letzten fünf erfassten Duellen waren die Resultate geteilt, wobei beide Klubs Siege in LaLiga verbuchten und auch ein Testspiel der Saisonvorbereitung in den Datensatz einfloss.

Head to Head

Athletic BilbaoUnentschiedenDeportivo Alaves
2
1
2
La Liga
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Deportivo Alaves
ALA
2
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
4
END
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
END
Klub Freundschaftsspiele
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
END
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
END
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
END
6Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Tabelle: Athletic Bilbao gegen Deportivo Alaves

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
7700317+2421
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
S
S
S
N
S
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
U
S
S
S
N
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
N
S
S
N
S
5
FC SevillaFC SevillaSEV
7412109+113
N
S
S
U
N
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
U
N
N
S
S
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
U
N
U
S
S
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
S
N
S
U
S
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
72231312+18
S
S
N
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
11
GetafeGetafeGET
722347-38
S
N
U
U
N
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
13
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
7223613-78
U
N
N
N
S
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
S
U
U
U
N
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
N
N
S
U
N
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
N
N
S
N
S
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
N
N
U
S
U
18
ElcheElcheELC
71241117-65
S
N
U
N
N
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
N
S
N
N
N
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
N
N
U
U
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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