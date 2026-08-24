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So bekommen Sie Tickets für Villarreal gegen Deportivo de A Coruna: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Villarreal trifft in LaLiga auf Deportivo de A Coruna. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Villarreal trifft am Samstag, 5. September 2026, im Estadio de la Ceramica in Villarreal auf Deportivo de A Coruna.

Beide Klubs führen eine historische Rivalität fort, die bis zur Gründung von Atlético im Jahr 1903 durch in Madrid lebende baskische Studenten zurückreicht. Das Spiel dient als wichtiger früher Härtetest der Saison, da beide Teams um eine Positionierung nahe der Tabellenspitze kämpfen.

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Wann ist der Anstoß bei Villarreal gegen Deportivo de A Coruna in LaLiga?

Villarreal gegen Deportivo de A Coruna findet im Estadio de la Ceramica in Villarreal statt. Details zur offiziellen Anstoßzeit finden Sie in Ihren lokalen Programmlisten.

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La Liga - Spielwoche 4
Estadio de la Ceramica

Wie kann man Tickets für Villarreal gegen Deportivo de A Coruna in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das LaLiga-Spiel Villarreal CF gegen Deportivo de A Coruña im Estadio de la Cerámica zu kaufen, können Sie direkt über die offiziellen Kanäle des Klubs oder über Sekundärmarktplätze für Tickets kaufen.

  1. Offizielles Ticketportal von Villarreal CF
    • Besuchen Sie online den offiziellen Ticketbereich von Villarreal CF oder kaufen Sie persönlich an der Stadionkasse (Taquillas) im Estadio de la Cerámica oder in den offiziellen Klubshops in Vila-real.
    • Tickets für die Allgemeinheit werden einige Wochen vor dem Spieltag online verfügbar gemacht, vorbehaltlich der Stadionkapazität.
  3. Sekundärmarkt & Ticketplattformen
    • Wenn die Primärtickets über die offiziellen Kanäle des Klubs ausverkauft sind, bieten Sekundärmarktplätze Wiederverkaufsoptionen an.
    • Sie können das verfügbare Sitzplatzangebot auf Aggregatoren vergleichen oder direkt über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.  
  5. Spieltag & digitaler Eintritt
    • Geben Sie während des Bezahlvorgangs die vollständigen Identitätsdaten für jede teilnehmende Person an, um die spanischen Vorschriften für Sportveranstaltungen zu erfüllen.
    • Mobile Tickets (E-Tickets / QR-Codes) werden vor dem Anpfiff per E-Mail zugestellt und müssen an den Eingangstoren des Stadions von Ihrem Smartphone gescannt werden.  

Wie viel kosten Tickets für Villarreal gegen Deportivo de A Coruna in LaLiga?

Die Ticketpreise für das Spiel Villarreal CF gegen Deportivo de A Coruña im Estadio de la Cerámica variieren je nach Sitzplatzlage, Kaufkanal und Nachfrage.

  • Offizielle Klubkasse: Bei direktem Kauf über Villareal CF liegen Tickets zum Nennwert für die Allgemeinheit in der Regel zwischen 25 £ und 70 £ (30 € bis 80 €).
  • Sekundärmarktplätze: Aggregatoren listen Wiederverkaufstickets ab etwa 50 £, während Plattformen wie StubHub Plätze in zentralen Sichtbereichen zwischen 70 £ und 168 £+ anbieten.

Villarreal gegen Deportivo de A Coruna in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Villarreal gegen Deportivo de A Coruna

Villarreal holte in den letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage in Pflicht- und Freundschaftsspielen sowie einen zusätzlichen Sieg in einem Freundschaftsspiel. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 gegen Racing Santander in LaLiga am 16. August. Davor gewann Villarreal in einem Freundschaftsspiel mit 2:1 gegen Galatasaray und besiegte Levante mit 1:0. Eine 1:3-Niederlage gegen Lens war der Tiefpunkt der Vorsaisonvorbereitung, auch wenn ein 3:1-Sieg gegen PSV Eindhoven Mut machte. In diesen fünf Spielen erzielte Villarreal sieben Tore und kassierte sieben.

Deportivo de A Coruna kam in den letzten fünf Spielen auf einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt war ein 1:1 gegen Elche in LaLiga am 17. August. Am 8. August besiegte Deportivo in einem Freundschaftsspiel Genoa mit 1:0 und spielte zwei Tage zuvor 1:1 gegen Fiorentina. Eine 0:1-Niederlage gegen Real Madrid und ein 2:2 gegen St. Pauli vervollständigen die Reihe. Deportivo erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte fünf.

VIL

VIL - Form

LEV
S1-0
GAL
S1-2
SAN
U2-2
ATM
U2-2
ALA
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
COR

COR - Form

GEN
S0-1
RMA
N0-1
ELC
U1-1
MAL
U1-1
VAL
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
6/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Villarreal gegen Deportivo de A Coruna: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 12. Mai 2018 in LaLiga statt, als Deportivo Villarreal empfing und mit 2:4 verlor. In den letzten fünf erfassten Duellen kommt Villarreal auf zwei Siege gegenüber einem von Deportivo, dazu gab es zwei Unentschieden. Die Teams trennten sich außerdem im Januar 2018 1:1 und spielten in der Saison 2016/17 zweimal 0:0.

Head to Head

FC VillarrealUnentschiedenDeportivo de A Coruna
1
3
1
La Liga
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Deportivo de A Coruna
COR
2
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
4
END
La Liga
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FC Villarreal
VIL
1
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
END
La Liga
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
0
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
END
La Liga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
0
END
Klub Freundschaftsspiele
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
2
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
0
END
5Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Villarreal gegen Deportivo de A Coruna: Tabelle

In der aktuellen LaLiga-Tabelle steht Villarreal auf dem sechsten Platz und Deportivo de A Coruna auf dem siebten.

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
7700317+2421
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
S
S
S
N
S
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
U
S
S
S
N
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
N
S
S
N
S
5
FC SevillaFC SevillaSEV
7412109+113
N
S
S
U
N
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
U
N
N
S
S
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
U
N
U
S
S
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
S
N
S
U
S
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
72231312+18
S
S
N
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
11
GetafeGetafeGET
722347-38
S
N
U
U
N
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
13
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
7223613-78
U
N
N
N
S
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
S
U
U
U
N
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
N
N
S
U
N
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
N
N
S
N
S
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
N
N
U
S
U
18
ElcheElcheELC
71241117-65
S
N
U
N
N
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
N
S
N
N
N
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
N
N
U
U
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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