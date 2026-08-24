Villarreal trifft am Samstag, 5. September 2026, im Estadio de la Ceramica in Villarreal auf Deportivo de A Coruna.

Beide Klubs führen eine historische Rivalität fort, die bis zur Gründung von Atlético im Jahr 1903 durch in Madrid lebende baskische Studenten zurückreicht. Das Spiel dient als wichtiger früher Härtetest der Saison, da beide Teams um eine Positionierung nahe der Tabellenspitze kämpfen.

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Wann ist der Anstoß bei Villarreal gegen Deportivo de A Coruna in LaLiga?

Villarreal gegen Deportivo de A Coruna findet im Estadio de la Ceramica in Villarreal statt. Details zur offiziellen Anstoßzeit finden Sie in Ihren lokalen Programmlisten.

La Liga - Spielwoche 4 5. Sept. 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

Wie kann man Tickets für Villarreal gegen Deportivo de A Coruna in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das LaLiga-Spiel Villarreal CF gegen Deportivo de A Coruña im Estadio de la Cerámica zu kaufen, können Sie direkt über die offiziellen Kanäle des Klubs oder über Sekundärmarktplätze für Tickets kaufen.

Offizielles Ticketportal von Villarreal CF Besuchen Sie online den offiziellen Ticketbereich von Villarreal CF oder kaufen Sie persönlich an der Stadionkasse (Taquillas) im Estadio de la Cerámica oder in den offiziellen Klubshops in Vila-real.

Tickets für die Allgemeinheit werden einige Wochen vor dem Spieltag online verfügbar gemacht, vorbehaltlich der Stadionkapazität. Sekundärmarkt & Ticketplattformen Wenn die Primärtickets über die offiziellen Kanäle des Klubs ausverkauft sind, bieten Sekundärmarktplätze Wiederverkaufsoptionen an.

Sie können das verfügbare Sitzplatzangebot auf Aggregatoren vergleichen oder direkt über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen. Spieltag & digitaler Eintritt Geben Sie während des Bezahlvorgangs die vollständigen Identitätsdaten für jede teilnehmende Person an, um die spanischen Vorschriften für Sportveranstaltungen zu erfüllen.

Mobile Tickets (E-Tickets / QR-Codes) werden vor dem Anpfiff per E-Mail zugestellt und müssen an den Eingangstoren des Stadions von Ihrem Smartphone gescannt werden.

Wie viel kosten Tickets für Villarreal gegen Deportivo de A Coruna in LaLiga?

Die Ticketpreise für das Spiel Villarreal CF gegen Deportivo de A Coruña im Estadio de la Cerámica variieren je nach Sitzplatzlage, Kaufkanal und Nachfrage.

Offizielle Klubkasse: Bei direktem Kauf über Villareal CF liegen Tickets zum Nennwert für die Allgemeinheit in der Regel zwischen 25 £ und 70 £ (30 € bis 80 €).

Sekundärmarktplätze: Aggregatoren listen Wiederverkaufstickets ab etwa 50 £ , während Plattformen wie StubHub Plätze in zentralen Sichtbereichen zwischen 70 £ und 168 £+ anbieten.

Villarreal gegen Deportivo de A Coruna in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Villarreal gegen Deportivo de A Coruna

Villarreal holte in den letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage in Pflicht- und Freundschaftsspielen sowie einen zusätzlichen Sieg in einem Freundschaftsspiel. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 gegen Racing Santander in LaLiga am 16. August. Davor gewann Villarreal in einem Freundschaftsspiel mit 2:1 gegen Galatasaray und besiegte Levante mit 1:0. Eine 1:3-Niederlage gegen Lens war der Tiefpunkt der Vorsaisonvorbereitung, auch wenn ein 3:1-Sieg gegen PSV Eindhoven Mut machte. In diesen fünf Spielen erzielte Villarreal sieben Tore und kassierte sieben.

Deportivo de A Coruna kam in den letzten fünf Spielen auf einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt war ein 1:1 gegen Elche in LaLiga am 17. August. Am 8. August besiegte Deportivo in einem Freundschaftsspiel Genoa mit 1:0 und spielte zwei Tage zuvor 1:1 gegen Fiorentina. Eine 0:1-Niederlage gegen Real Madrid und ein 2:2 gegen St. Pauli vervollständigen die Reihe. Deportivo erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte fünf.

Villarreal gegen Deportivo de A Coruna: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 12. Mai 2018 in LaLiga statt, als Deportivo Villarreal empfing und mit 2:4 verlor. In den letzten fünf erfassten Duellen kommt Villarreal auf zwei Siege gegenüber einem von Deportivo, dazu gab es zwei Unentschieden. Die Teams trennten sich außerdem im Januar 2018 1:1 und spielten in der Saison 2016/17 zweimal 0:0.

Villarreal gegen Deportivo de A Coruna: Tabelle

In der aktuellen LaLiga-Tabelle steht Villarreal auf dem sechsten Platz und Deportivo de A Coruna auf dem siebten.