Die UEFA Nations League kehrt zurück, denn Österreich bereitet sich darauf vor, die Republik Irland in der Raiffeisen Arena in Linz zu empfangen. Beide europäischen Teams kämpfen in einer umkämpften Gruppenphase um wichtige Punkte für den Aufstieg.

GOAL liefert alle wichtigen Details zu Spielterminen, Ticketpreiskategorien und den direkten Schritten zur Buchung eurer Plätze.

Wann ist der Anpfiff von Österreich gegen Irland in der UEFA Nations League B?

Österreich trifft in der Raiffeisen Arena in Linz auf Irland, die offiziellen Anstoßzeit-Details werden in euren lokalen Programmen bestätigt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

Wo kann man Tickets für Österreich gegen Irland kaufen?

Offizielle primäre Spieltickets werden über den offiziellen Ticketpartner des Österreichischen Fußball-Bundes, OETicket, vertrieben, der die regulären Verkaufsphasen für Heimländerspiele für die breite Öffentlichkeit abwickelt. Fans sollten sich frühzeitig auf dem Portal registrieren, um sich reguläre Sitzplatzkontingente zu sichern, sobald der öffentliche Verkauf startet.

Wenn die primären Kontingente komplett ausverkauft sind oder bestimmte Sitzplatzbereiche auf der offiziellen Website nicht mehr verfügbar sind, sind Sekundärmarktplattformen wie Ticombo die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für Österreich gegen Irland?

Standard-Einzeltickets im offiziellen Ticketportal beginnen bei 48 € für reguläre Sitzplatzbereiche mit allgemeinem Zutritt in der Raiffeisen Arena.

Die Einstiegspreise auf dem Sekundärmarkt bei Plattformen wie Ticombo beginnen bei rund 269 €, wenn die regulären primären Kontingente ausverkauft sind.

Österreich gegen Irland in der UEFA Nations League B: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Österreich gegen Irland

Österreich geht mit einer durchwachsenen jüngsten Bilanz in dieses Spiel, mit zwei Siegen aus den letzten fünf Partien bei einem Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:3-Niederlage gegen Spanien bei der Weltmeisterschaft, zudem gab es in der Gruppenphase eine 0:2-Niederlage gegen Argentinien. Der Höhepunkt in dieser Phase war ein 3:1-Sieg gegen Jordanien, außerdem zeigte die Mannschaft beim 3:3 gegen Algerien Widerstandskraft, in einem Spiel mit sechs Toren, das sowohl ihre offensive Gefahr als auch ihre defensive Anfälligkeit unterstrich.

Die letzten fünf Spiele Irlands erzählen eine konstantere Geschichte. Das Team von Hallgrimsson gewann in diesem Zeitraum zwei Spiele, spielte zweimal unentschieden und verlor einmal, wobei das jüngste Resultat ein 1:1 gegen Kanada in einem Testspiel vor dem Turnier war. Ein 5:0-Sieg gegen Grenada sticht als ihre deutlichste Leistung heraus, während ein torloses Unentschieden gegen Nordmazedonien und ein knapper 1:0-Sieg gegen Katar eine Mannschaft zeigen, die schwer zu knacken sein kann.

Österreich gegen Irland: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich zwischen diesen beiden Teams ist eng. Das letzte Aufeinandertreffen endete im Juni 2017 in Dublin während der Weltmeisterschaftsqualifikation 1:1, ein Ergebnis, das den umkämpften Charakter dieser Partie widerspiegelte. In den vier jüngsten Duellen dominierte keine der beiden Seiten, Österreich holte einen Sieg, Irland einen, und zwei Spiele endeten unentschieden. Die Tore verteilten sich in dieser Serie ziemlich gleichmäßig, was unterstreicht, dass dieses Duell nur selten einen klaren Abstand hervorbringt.