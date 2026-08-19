Die Zeit nach Pep beginnt am Sonntag, dem 23. August, so richtig, wenn Enzo Maresca Manchester City im Etihad Stadium zum ersten Premier-League-Spiel der Saison gegen Bournemouth aufs Feld führt. Mit einer Ticketbuchung noch heute könnt ihr live dabei sein.

Nicht nur bei Manchester City hat es auf der Trainerbank einen Kurswechsel gegeben: Marco Rose hat bei Bournemouth das Kommando übernommen, während Andoni Iraola nach Norden gewechselt ist und neuer Liverpool-Coach wurde.

Das Spiel gegen Bournemouth wird bei den Fans von Manchester City schmerzhafte Erinnerungen wecken, denn das 1:1 gegen die Cherries im Vitality Stadium im Mai beendete die Hoffnungen auf die Rückeroberung des Premier-League-Titels. Allerdings war City zu Hause dominant und gewann die letzten drei Spiele gegen Bournemouth im Etihad insgesamt mit 12:3.

Lest bei GOAL alles, was ihr wissen müsst, um euch Tickets für Manchester City gegen Bournemouth zu sichern, darunter wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Manchester City und Bournemouth statt?

Manchester City empfängt Bournemouth im Etihad Stadium in Manchester. Der Anstoß ist für Sonntag, den 23. August, um 14 Uhr BST angesetzt.

Premier League - Spielwoche 1 23. Aug. 2026 - 09:00 Etihad Stadium

So kauft ihr Tickets für das Premier-League-Spiel Manchester City gegen Bournemouth

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Abgewickelt wird dies über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner.

Wegen der enormen weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Ticketwucher und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben die Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die klassischen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum mehrere Wochen vor dem Spiel für die Auslosung.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticketbörse des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Manchester City gegen Bournemouth?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 unterscheiden sich je nach Gastgeber, Sitzplatzlage und Spielkategorie erheblich:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattstufen und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Begegnungen in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Sitzplätze zentral an der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs, dass jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ begrenzt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliedsauslosungen.

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