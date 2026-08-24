Lens trifft am Samstag, den 5. September 2026, im Stade Bollaert-Delelis in Lens auf Lorient.

Beide Teams gehen in diese frühe Saisonpartie mit dem Ziel, ihre Positionen in der oberen Tabellenhälfte zu festigen. Lens liegt derzeit auf Platz 7, Lorient auf Rang 9. Im jüngsten Ligaduell im März 2026 feierte Lorient einen 2:1-Heimsieg gegen Lens, nachdem Lens das letzte Aufeinandertreffen im Stade Bollaert-Delelis zuvor mit 3:0 gewonnen hatte.

GOAL liefert euch alles, was ihr wissen müsst, um euch Tickets für Lens gegen Lorient zu sichern, darunter, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Lens gegen Lorient in der Ligue 1?

Lens gegen Lorient wird im Stade Bollaert-Delelis in Lens angepfiffen.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 3 5. Sept. 2026 - 11:15 Stade Bollaert-Delelis

Wie kann man Tickets für Lens gegen Lorient in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen RC Lens und FC Lorient im Stade Bollaert-Delelis am 5. September 2026 zu kaufen, gibt es folgende Möglichkeiten:

Offizielle Website: Kauft Tickets zum Originalpreis direkt über das Ticketportal von RC Lens.

Offizieller Wiederverkauf: Kauft verifizierte Sekundärtickets von Fans direkt auf der Wiederverkaufsplattform von RC Lens, falls das primäre Kartenkontingent ausverkauft ist.

Offizielle Verkaufsstellen: Greift über autorisierte französische Ticketpartner wie Ticket master France und France Billet auf allgemeine Vertriebskontingente zu.

Sekundärmarktplätze: Sichert euch Fan-zu-Fan-Wiederverkäufe über Ticketplattformen von Drittanbietern wie StubHub .

Wie viel kosten Tickets für Lens gegen Lorient in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für Lens gegen Lorient im Stade Bollaert-Delelis am 5. September 2026 gliedern sich wie folgt:

Offizielle Primärtickets: Reguläre Spieltagstickets direkt vom Klub kosten je nach Tribüne und Sitzkategorie zwischen 15 £ und 60 £ (18 € bis 70 €).

Offizieller Ticket-Wiederverkauf: Verifizierte Fan-zu-Fan-Plätze auf der offiziellen Plattform beginnen in der Regel bei etwa 25 £ bis 55 £ (30 € bis 65 €) zum Originalpreis.

Offizielle Händler: Autorisierte französische Ticketanbieter listen Plätze in der Regel ab 20 £ bis 65 £ (25 € bis 75 €).

Sekundärmarktplätze: Vergleicht Ticketoptionen auf Sekundärplattformen wie StubHub . Dort werden Einstiegstickets derzeit ab 42 £ bis 55 £ (55 $ bis 72 $ USD / 50 € bis 65 €) angeboten.

Lens gegen Lorient in der Ligue 1: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Lens gegen Lorient

Lens geht mit einer Bilanz von zwei Siegen und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen in den Ligue-1-Auftakt, wobei ein Ergebnis in den Daten als Unentschieden geführt wird. Das jüngste Spiel endete am 16. August mit einem 1:0-Sieg gegen Paris Saint-Germain in der Trophée des Champions, ein Resultat, das Lens zum Supercup-Sieger machte. In der Vorbereitung gab es zudem ein 3:1 gegen Villarreal und ein 3:0 gegen Crystal Palace, auch wenn Niederlagen gegen Sunderland (0:2) und Famalicão diesen Lauf unterbrachen.

Lorient reist mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen an. Die jüngste Partie endete am 15. August mit einer 1:4-Niederlage gegen Elversberg. Vor diesem Rückschlag hatte das Team Offensivdrang gezeigt, mit einem 5:1-Sieg gegen UNFP FC sowie aufeinanderfolgenden Erfolgen gegen Guingamp und Nantes, während auch eine 1:2-Niederlage gegen Angers Teil des Vorbereitungsprogramms war.

Lens gegen Lorient: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 14. März 2026 in der Ligue 1 statt, als Lorient Lens zu Hause mit 2:1 besiegte. Davor hatte Lens mit 3:0 gewonnen, als sich die Teams im November 2025 im Bollaert-Delelis gegenüberstanden. Über die vergangenen fünf Ligue-1-Duelle zwischen den Klubs hinweg hat Lens die bessere Gesamtbilanz, mit drei Siegen gegenüber einem von Lorient, während ein Spiel unentschieden endete.

Lens gegen Lorient: Tabellenstand

In der Ligue-1-Tabelle steht Lens derzeit auf Platz sieben, während Lorient Neunter ist.