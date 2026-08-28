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So bekommen Sie Tickets für Getafe gegen Malaga: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Getafe trifft in LaLiga auf Malaga. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Getafe trifft am Mittwoch, den 20. September 2026, im Coliseum in Getafe auf Malaga.

Getafe hat im direkten Duell zuletzt die Nase vorn, nachdem der Klub drei der letzten fünf LaLiga-Duelle gegen Málaga gewonnen hat, darunter einen 1:0-Heimsieg im Coliseum im Januar 2018. Getafe geht in die Partie, um weiter an Schwung zu gewinnen, während Málaga seine Auswärtsform drehen und nach dem Saisonstart in der Tabelle klettern will.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Getafe gegen Malaga wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Getafe gegen Malaga in der LaLiga?

Getafe gegen Malaga findet im Coliseum in Getafe statt. Prüfen Sie Ihre lokalen Programmlisten auf die bestätigte Anstoßzeit in Ihrer Region.

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La Liga - Spielwoche 7
Coliseum

Wie kann man Tickets für Getafe gegen Malaga in der LaLiga kaufen?

Um Tickets für das Spiel Getafe gegen Málaga im Estadio Coliseum in Getafe zu kaufen, können Sie sie über die folgenden offiziellen und sekundären Ticketoptionen erwerben:

  • Offizielle Website des Getafe CF: Da Getafe die Heimmannschaft ist, werden Tickets für die breite Öffentlichkeit direkt über das offizielle Ticketportal auf der Hauptwebsite des Getafe CF (entradas.getafecf.com) angeboten. Der freie Verkauf beginnt in der Regel 1 bis 2 Wochen vor dem Spieltag.
  • Ticketschalter des Estadio Coliseum (Taquillas): Sie können Tickets persönlich an der Stadionkasse des Estadio Coliseum in Getafe im Vorfeld des Spiels oder am Spieltag kaufen, vorbehaltlich der Verfügbarkeit.
  • Offizielles Auswärtskontingent des Málaga CF: Wenn Sie den Málaga CF im Auswärtsblock unterstützen, werden die Tickets direkt über Málagas offiziellen Ticketbereich (entradas.malagacf.com) an offizielle Klubmitglieder und Dauerkarteninhaber verteilt.
  • Zweitmarkt & Aggregatoren: Wenn die offiziellen Plätze ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen und Vergleichswebsites wie StubHub weiterverkaufte Tickets aus verschiedenen Bereichen des Stadions.

Wie viel kosten Tickets für Getafe gegen Malaga in der LaLiga?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel zwischen Getafe und Málaga variieren je nachdem, ob Sie sie zum Nennwert über die offizielle Klubkasse oder über sekundäre Wiederverkaufsplattformen kaufen.

  • Offizielle Direktkarten (Nennwert):
    • Allgemeine Preisspanne: Ungefähr 30 € bis 75 € über den offiziellen Ticketkanal des Getafe CF.  
    • Fondo (hinter den Toren):30 € bis 40 €.  
    • Lateral (Seitenränge):40 € bis 60 €.  
    • Tribuna (Haupttribüne):60 € bis 80 €.  
  • Sekundäre Wiederverkaufsplattformen:
    • Startpreise: Auf sekundären Ticketmarktplätzen wie StubHub beginnen die Preise aufgrund von Nachfrage und Bearbeitungsgebühren in der Regel bei etwa 120 € bis 160 € für Standardplätze.  
    • Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Liegt typischerweise zwischen 150 € und 220 € über die allgemeinen Sitzplatzkategorien hinweg.  
  • VIP- & Hospitality-Pakete:
    • Premiumplätze mit Hospitality-Zugang beginnen bei etwa 180 € bis 300 €+ pro Ticket.  

Getafe gegen Malaga in der LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Getafe gegen Malaga

Getafe hat zwei seiner letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen, einmal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg in der LaLiga gegen Racing Santander am 23. August, zudem gewann der Klub am 20. August mit 3:1 gegen Partizan Beograd in der Qualifikation zur Conference League. Der Tiefpunkt in dieser Phase war eine 0:3-Niederlage gegen Deportivo Alaves am 15. August. Getafe erzielte in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte sechs. Auch ein 1:1 in einem Freundschaftsspiel gegen Tottenham Hotspur gehörte zu dieser Serie.

Malaga hat aus seinen zwei LaLiga-Partien einen Punkt geholt, wobei die Bilanz aus den letzten fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aufweist. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Deportivo de A Coruna am 24. August. Zuvor verlor das Team zum LaLiga-Auftakt mit 0:2 gegen Atletico Madrid. In der Vorbereitung gab es ein 2:2 gegen Fulham und einen 4:2-Sieg gegen Al-Arabi, zudem gehörte auch eine 1:2-Niederlage gegen AD Ceuta FC zu dieser Phase.

GET

GET - Form

PBE
N2-1
OSA
N1-0
CEL
U1-1
COR
U1-1
BET
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
3/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
MAL

MAL - Form

COR
U1-1
RMA
N4-0
LEV
U0-0
CEL
U1-1
VIL
N1-3
Tor erzielt (kassiert)
3/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Getafe gegen Malaga: Letzte direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 19. Mai 2018 in der LaLiga statt, als Getafe auswärts bei Malaga mit 1:0 gewann. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen, die allesamt in der LaLiga stattfanden, kommt Getafe auf drei Siege, Malaga auf keinen, wobei zwei Partien mit Getafe-Siegen im Coliseum endeten, darunter ein 1:0-Heimsieg im Januar 2018. Das beste Ergebnis von Malaga in den Daten war ein 3:0-Heimsieg im Februar 2016, doch ansonsten hat Getafe die jüngsten Duelle zwischen den beiden Teams dominiert.

Head to Head

GetafeUnentschiedenMalaga
3
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Malaga
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Malaga
MAL
3
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Getafe
GET
2
END
5Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Tabellenstand von Getafe gegen Malaga

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
7700317+2421
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
S
S
S
N
S
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
U
S
S
S
N
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
N
S
S
N
S
5
FC SevillaFC SevillaSEV
7412109+113
N
S
S
U
N
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
U
N
N
S
S
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
U
N
U
S
S
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
S
N
S
U
S
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
72231312+18
S
S
N
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
11
GetafeGetafeGET
722347-38
S
N
U
U
N
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
13
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
7223613-78
U
N
N
N
S
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
S
U
U
U
N
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
N
N
S
U
N
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
N
N
S
N
S
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
N
N
U
S
U
18
ElcheElcheELC
71241117-65
S
N
U
N
N
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
N
S
N
N
N
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
N
N
U
U
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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