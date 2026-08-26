Celta Vigo trifft am Sonntag, den 13. September 2026, im Abanca Balaidos in Vigo auf Malaga.

Málaga will sich auswärts zurückmelden, nachdem in den vergangenen fünf Spielen nur ein Sieg gelungen ist, darunter eine 0:2-Pflichtspielniederlage gegen Atlético Madrid. Der direkte Vergleich spricht klar für Celta Vigo, das in den letzten fünf Erstliga-Duellen mit Málaga drei Siege und ein Unentschieden geholt hat.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Celta Vigo gegen Malaga wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Celta Vigo gegen Malaga in LaLiga?

Celta Vigo gegen Malaga findet im Abanca Balaidos in Vigo statt. Bestätigen Sie die Anstoßzeit für Ihre Region anhand der obigen Spieldetails.

La Liga - Spielwoche 5 13. Sept. 2026 - 08:00 Abanca Balaidos

Wie kann man Tickets für Celta Vigo gegen Malaga in LaLiga kaufen?

Offizielle Website

Kaufen Sie direkt online über das offizielle Ticketverkaufsportal von RC Celta.

Stadionkasse (Taquilla)

Kaufen Sie Tickets persönlich direkt an der Kasse des Abanca-Balaídos in Vigo am Spieltag oder in den Tagen vor dem Spiel, vorbehaltlich der Verfügbarkeit.

Auswärtsfanblock

Wenn Sie Málaga CF unterstützen, kaufen Sie Tickets direkt über die offiziellen Vertriebskanäle des Klubs, da der Zugang zu den Auswärtsblöcken ausschließlich Gästefans vorbehalten ist.

Sekundärplattformen

Wenn die offiziellen Tickets ausverkauft sind, können Fans sekundäre Ticketmarktplätze wie StubHub nutzen, um kurzfristig weiterverkaufte Tickets zu finden.

Wie viel kosten Tickets für Celta Vigo gegen Malaga in LaLiga?

Die Ticketpreise für Celta Vigo gegen Málaga im Estadio Abanca-Balaídos variieren je nachdem, wo Sie kaufen und welchen Bereich des Stadions Sie wählen:

Offizielle Tickets zum Nennwert (Verkaufsportal des Klubs): Rechnen Sie bei Tickets für den allgemeinen Zutritt mit einem Einstiegspreis zwischen 35 € und 70 € für Standardbereiche hinter den Toren ( Gol - oder Marcador -Enden). Die Seitentribünen ( Rio und Tribuna ) liegen je nach Nähe zum Spielfeld in der Regel zwischen 60 € und 130 €.

Sekundärmarkt- und Wiederverkaufsplattformen: Auf Ticketmarktplätzen wie StubHub beginnen die Tickets derzeit bei rund 60 € bis 65 € für einfache Plätze, während die Preise auf dem Sekundärmarkt für zentrale Premium-Sicht im Schnitt bei etwa 120 € bis 220 € liegen.

VIP- und Hospitality-Pakete: Premium-Hospitality-Optionen liegen pro Ticket zwischen 160 € und 300 €+, einschließlich zentraler Plätze auf der Haupttribüne, Lounge-Zugang sowie Speisen und Getränken am Spieltag.

Celta Vigo gegen Malaga in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Celta Vigo gegen Malaga

Celta Vigo hat in den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben zwei Siege und drei Unentschieden geholt und dabei nicht verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 bei Valencia in LaLiga am 22. August. Davor gab es ein 1:1 gegen Napoli und einen 4:1-Sieg gegen Sassuolo in der Vorbereitung. Celta hat in diesen fünf Partien fünf Tore erzielt und drei kassiert. Die beiden Unentschieden in den jüngsten zwei Spielen sind die einzigen Makel in einer ansonsten ungeschlagenen Serie.

Die letzten fünf Spiele von Malaga brachten einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Pflichtspielergebnis war die 0:2-Niederlage gegen Atletico Madrid am 19. August. Zuvor spielte das Team 2:2 gegen Fulham in einem Freundschaftsspiel und verlor 1:2 gegen AD Ceuta FC. Der einzige Sieg in diesem Lauf gelang gegen Al-Arabi, ein 4:2-Erfolg am 6. August. Malaga hat in diesen fünf Spielen sieben Tore erzielt und acht kassiert.

Celta Vigo gegen Malaga: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 18. März 2018 statt, als sich die Teams im Abanca Balaidos in LaLiga 0:0 trennten. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen, die alle in LaLiga stattfanden, hat Celta Vigo dreimal gewonnen und Malaga einmal, ein Spiel endete unentschieden. Zu Celtas Siegen gehören ein 3:1-Heimerfolg im Januar 2017 und ein 1:0-Sieg im Mai 2016 im Balaidos.

Celta Vigo gegen Malaga: Tabellenstand

In der aktuellen LaLiga-Tabelle steht Celta Vigo auf Platz 11, während Malaga auf Rang 19 liegt.