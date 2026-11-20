Sheffield United empfängt Burnley am Samstag, dem 12. Dezember 2026, an der Bramall Lane in Sheffield.

In der Championship-Saison 2024/25 gewann Burnley beide Ligaspiele gegen Sheffield United. Auf einen 2:0-Erfolg am Boxing Day an der Bramall Lane folgte im April 2025 ein umkämpfter 2:1-Sieg im Turf Moor. Damit setzte Burnley seine deutliche Bilanz aus der Premier-League-Saison zuvor fort, in der es in Lancashire mit 5:0 und in Sheffield mit 4:1 gewonnen hatte.

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Wann beginnt Sheffield United gegen Burnley in der Championship?

Sheffield United gegen Burnley wird am Samstag, dem 12. Dezember 2026, an der Bramall Lane in Sheffield angepfiffen.

England Championship - Spielwoche 21 12. Dez. 2026 - 10:00 Bramall Lane

Wie kauft man Tickets für Sheffield United gegen Burnley in der Championship?

Für den Kauf von Tickets für das Championship-Spiel zwischen Sheffield United und Burnley gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Beide Klubs verkaufen Tickets direkt über ihre offiziellen Online-Ticketportale: Sheffield United für Heimfans und Burnley für Gästefans.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Championship-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente ausgeschöpft sind.

Was kosten Tickets für Sheffield United gegen Burnley in der Championship?

Hier ist eine Übersicht der geschätzten Ticketpreise für das Championship-Spiel zwischen Sheffield United und Burnley:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets für Erwachsene (Standardplätze): 25 bis 45 £.

25 bis 45 £. Ermäßigte Tickets und Jugendtickets (Senioren, junge Erwachsene, unter 18-Jährige): 15 bis 30 £.

15 bis 30 £. Offizielle Hospitality- und VIP-Pakete für den Spieltag: 120 bis über 150 £.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Standardplätze hinter dem Tor oder im Oberrang: 70 bis 83 £.

70 bis 83 £. Plätze an der Längsseite und mit besonders guter Sicht: 95 bis über 140 £.

95 bis über 140 £. VIP-Hospitality und Logen (Weiterverkauf): 485 bis über 650 £.

Sheffield United gegen Burnley in der Championship: Alles Wissenswerte

Sheffield United gegen Burnley: Die Form

Sheffield United hat drei seiner letzten fünf Championship-Spiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und eine Niederlage hinnehmen müssen. Zuletzt verlor der Klub zu Hause mit 1:2 gegen Charlton Athletic. Damit endete eine Serie von zwei Siegen in Folge. Zuvor hatte Sheffield United auswärts mit 3:2 gegen Preston North End und zu Hause mit 1:0 gegen Wrexham gewonnen. In den fünf Partien erzielte Sheffield United sieben Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Burnley hat drei seiner letzten fünf Championship-Spiele verloren und in den anderen beiden unentschieden gespielt. Zuletzt gab es eine 4:5-Auswärtsniederlage bei Cardiff City, nachdem Burnley zu Hause 1:1 gegen Queens Park Rangers gespielt hatte. In diesem Zeitraum erreichte Burnley zudem ein 0:0 in Portsmouth. In den fünf Spielen erzielte Burnley sieben Tore, kassierte aber neun Gegentreffer. Die Defensivbilanz gibt damit deutlich Anlass zur Sorge.

Sheffield United gegen Burnley: Die jüngsten direkten Duelle

Die bislang letzte Begegnung der beiden Klubs fand im April 2025 statt. Burnley gewann das Championship-Spiel im Turf Moor mit 2:1 gegen Sheffield United. Zuvor hatte Sheffield United Burnley im Dezember 2024 empfangen und mit 0:2 verloren. In den letzten fünf erfassten Duellen liegt Burnley mit vier Siegen gegenüber keinem Sieg von Sheffield United klar vorn. Eine Niederlage in diesem Zeitraum gab es in einem Premier-League-Spiel. Burnley erzielte in den fünf Partien 14 Tore, Sheffield United sechs.