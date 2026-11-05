Die UEFA Nations League ist zurück: Die Schweiz empfängt Schottland zu einem internationalen Duell im Kybunpark in St. Gallen. Beide europäischen Nationen wollen in diesem wichtigen Gruppenspiel die volle Punktzahl holen und sich eine gute Position in der Turniertabelle sichern.

GOAL hat alle wichtigen Informationen zu Spieltermin, Ticketpreisen und dem Ticketkauf.

Wann beginnt Schweiz gegen Schottland in der UEFA Nations League B?

Schweiz gegen Schottland findet im Sitterstadion in St. Gallen statt. Die Anstoßzeit wird zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 6 16. Nov. 2026 - 14:45 Sitterstadion

Wo gibt es Tickets für Schweiz gegen Schottland?

Der offizielle Erstverkauf läuft direkt über Ticketmaster Switzerland, den offiziellen Ticketpartner des Schweizerischen Fußballverbands für Heimländerspiele in St. Gallen. Fans sollten frühzeitig ein Konto auf der offiziellen Plattform einrichten, um reguläre Tickets kaufen zu können, sobald der allgemeine Vorverkauf beginnt.

Sollten die Kontingente im Erstverkauf vollständig ausverkauft oder bestimmte Sitzplatzkategorien auf dem offiziellen Portal nicht mehr verfügbar sein, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine weitere Möglichkeit, Tickets zu kaufen.

Wie viel kosten Tickets für Schweiz gegen Schottland?

Reguläre Einzeltickets kosten auf dem offiziellen Ticketportal je nach Stadionbereich ab etwa 35 Euro für Sitzplätze im allgemeinen Verkauf im Kybunpark.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die Einstiegspreise bei rund 105 Euro, wenn die regulären Kontingente bei den offiziellen Verkaufsstellen ausverkauft sind.

Schweiz gegen Schottland in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Die Form von Schweiz und Schottland

Die Schweiz geht in guter Form in die Partie: Vier der letzten fünf Spiele gewann sie, eines verlor sie. Yakins Mannschaft besiegte Bosnien und Herzegowina mit 4:1, Kanada mit 2:1 und Algerien mit 2:0. Gegen Kolumbien setzte sie sich nach einem torlosen Unentschieden im Elfmeterschießen durch, bevor ihre Serie mit einer 1:3-Niederlage gegen Argentinien im Viertelfinale endete. In diesen fünf Spielen erzielte die Schweiz neun Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Die vier Siege in Folge hatten ihr vor der Niederlage gegen Argentinien viel Schwung verliehen.

Schottlands letzte fünf Ergebnisse ergeben mit drei Siegen und zwei Niederlagen ein gemischteres Bild. In Freundschaftsspielen vor dem Turnier besiegte die Mannschaft Curacao mit 4:1 und Bolivien mit 4:0. Danach startete sie mit einem 1:0 gegen Haiti in die Weltmeisterschaft, ehe Niederlagen gegen Marokko und Brasilien ihre Teilnahme beendeten. In dieser Phase erzielte Schottland sechs Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Schweiz gegen Schottland: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften endete 1:1: Im Juni 2024 trennten sie sich in der Gruppenphase der EM 2024 unentschieden. Zuvor hatte die Schweiz ein Freundschaftsspiel gegen Schottland im März 2006 mit 3:1 gewonnen. Die Bilanz dieser beiden erfassten Begegnungen ist ausgeglichen, wobei das Unentschieden jeweils einen Sieg ausschließt. Damit hat vor diesem Nations-League-Duell keine der beiden Mannschaften einen klaren historischen Vorteil.