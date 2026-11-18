Rennes empfängt Monaco am Sonntag, dem 13. Dezember 2026, im Roazhon Park in Rennes.

In der Saison 2025/26 begann die Bilanz der beiden Duelle mit einem deutlichen 4:1-Heimsieg von Rennes gegen Monaco im Roazhon Park im November 2025. Monaco revanchierte sich beim jüngsten Aufeinandertreffen im Januar 2026 eindrucksvoll und feierte im Stade Louis II einen klaren 4:0-Sieg.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Rennes gegen Monaco wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt Rennes gegen Monaco in der Ligue 1?

Rennes gegen Monaco findet am Sonntag, dem 13. Dezember 2026, im Roazhon Park in Rennes statt.

Wie kauft man Tickets für Rennes gegen Monaco in der Ligue 1?

Für den Kauf von Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Rennes und Monaco gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielles Ticketportal von Stade Rennais (Billetterie): Der direkte Kauf über die offizielle Vereinswebsite von Rennes ist die zuverlässigste und sicherste Option, insbesondere wenn das Spiel im Roazhon Park stattfindet.

Der direkte Kauf über die offizielle Vereinswebsite von Rennes ist die zuverlässigste und sicherste Option, insbesondere wenn das Spiel im Roazhon Park stattfindet. Offizielles Ticketportal der AS Monaco (Gästebereich): Wer Monaco unterstützt, muss Tickets für den Gästebereich (visiteurs) direkt über das offizielle Ticketportal der AS Monaco oder über autorisierte Fangruppen beziehungsweise Ultras kaufen, die zum Spiel reisen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Sind die offiziellen Vereinskarten vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Rennes gegen Monaco in der Ligue 1?

Für das kommende Ligue-1-Spiel zwischen Rennes und Monaco gelten folgende geschätzte Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Standardkategorie / Oberränge: Die Preise liegen in der Regel zwischen 20 und 35 Euro .

Die Preise liegen in der Regel zwischen . Seitentribünen und Plätze auf mittleren Rängen: Die Preise liegen üblicherweise zwischen 40 und 75 Euro .

Die Preise liegen üblicherweise zwischen . VIP- und Hospitality-Pakete: Die Preise beginnen bei etwa 150 Euro und reichen bis über 300 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, richten sich die Angebote auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo nach der Nachfrage:

Regulärer Weiterverkauf / Oberrang: Die Preise beginnen meist bei etwa 60 bis 80 Euro .

Die Preise beginnen meist bei etwa . Längsseite / Premium-Blöcke: Die Preise liegen häufig zwischen 100 und über 150 Euro .

Die Preise liegen häufig zwischen . Stark nachgefragte Tickets / verifizierte Ticketplattformen: Die Preise bewegen sich um 110 bis 130 Euro.

Rennes gegen Monaco in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Die Form von Rennes und Monaco

Rennes hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Zuletzt gab es am 8. November in der Ligue 1 eine 1:2-Heimniederlage gegen Lille. Am 30. Oktober verlor Rennes zudem deutlich mit 2:5 gegen Nizza. Zwischen diesen beiden Ergebnissen steht ein torloses Unentschieden gegen Olympiakos in der Europa League. Der einzige Sieg in dieser Serie war ein 3:0 gegen Straßburg in der Ligue 1 am 25. Oktober. Ein 2:2 gegen Juventus im Europapokal rundet das Bild einer wechselhaften Phase ab.

Monaco hat in seinen letzten fünf Spielen zweimal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und einmal verloren. Der jüngste Auftritt endete am 9. November mit einem 1:1 bei Le Mans in der Ligue 1, nachdem Monaco am 1. November mit 1:3 gegen Paris FC verloren hatte. In der Conference League gelangen der Mannschaft zwei Siege in Folge, ein 3:0 gegen Freiburg und ein 2:0 gegen Nordsjælland. Am 25. Oktober spielte sie in der Liga 1:1 gegen Lille.

Rennes gegen Monaco: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 31. Januar 2026 statt, als Monaco Rennes in der Ligue 1 zu Hause mit 4:0 besiegte. Zuvor hatte Rennes im November 2025 einen 4:1-Heimsieg gegen Monaco gefeiert. In den letzten fünf direkten Duellen kommt Monaco auf drei Siege, Rennes auf zwei. Insgesamt fielen in diesen Begegnungen 17 Tore.