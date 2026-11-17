Real Sociedad empfängt Torreense am Donnerstag, 10. Dezember 2026, in der Reale Arena in San Sebastián.

Die anstehende Partie in der Ligaphase ist ein bemerkenswertes, seltenes Duell zwischen einem namhaften spanischen Erstligisten und einem ambitionierten Herausforderer aus Portugal. Beide Teams gehen mit unterschiedlichen Erfahrungen im europäischen Wettbewerb und ihrer jüngsten Form in die Begegnung in der Reale Arena, um wichtige Punkte in der Ligaphase zu holen.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Real Sociedad gegen Torreense wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Real Sociedad gegen Torreense in der Europa League?

Real Sociedad gegen Torreense wird am Donnerstag, 10. Dezember 2026, in der Reale Arena in San Sebastián angepfiffen.

Europa League - Spielwoche 6 10. Dez. 2026 - 15:00 Reale Arena

Wie kann man Tickets für Real Sociedad gegen Torreense in der Europa League kaufen?

Für das anstehende Europa-League-Spiel zwischen Real Sociedad und Torreense gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der Kauf über die offizielle Website oder die Ticketstelle von Real Sociedad ist nach wie vor der wichtigste und zuverlässigste Weg, reguläre Plätze in der Reale Arena zum Originalpreis zu bekommen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über den Verein vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Europa-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Real Sociedad gegen Torreense in der Europa League?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für das Europa-League-Spiel zwischen Real Sociedad und Torreense:

1. Offizielle Vereinskanäle

Originalpreise: Beginnen in der Regel bei etwa 70 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Günstigste Tickets / Einstiegspreise: Ab etwa 130 bis 250 Euro .

Ab etwa . Reguläre Plätze und mittlere Preiskategorie: Zwischen 250 und 550 Euro .

Zwischen . Premium-Hospitality und besonders gefragte Blöcke: Ab 1.000 Euro.

Real Sociedad gegen Torreense in der Europa League: Alles Wissenswerte

Real Sociedad gegen Torreense: Die aktuelle Form

Real Sociedad hat in den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gab es in LaLiga einen 1:0-Sieg gegen Rayo Vallecano. In der Europa League spielte das Team zudem 1:1 gegen Lyon. Zuvor gewann Real Sociedad im europäischen Wettbewerb mit 6:0 gegen Lillestroem und in der Liga mit 2:1 gegen Levante. Die einzige Niederlage gab es gegen Athletic Bilbao. In diesen fünf Partien erzielte Sociedad elf Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Torreense hat aus den letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen geholt. Zuletzt verlor das Team in der Liga Portugal 2 mit 2:3 gegen Uniao de Leiria, nachdem es zuvor Ararat Armenia in der Europa League mit 3:2 besiegt hatte. Auch eine deutliche 1:4-Niederlage gegen Ferencvaros gehört zur jüngsten Bilanz. In den fünf Partien erzielte Torreense sieben Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Real Sociedad gegen Torreense: Bisherige direkte Duelle

Zu früheren Begegnungen zwischen Real Sociedad und Torreense liegen keine Daten vor. Dieses Spiel ist ein seltenes Duell auf europäischer Bühne zwischen einem Klub aus Spanien und einem Verein aus der zweiten portugiesischen Liga.