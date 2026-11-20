Real Sociedad empfängt Getafe am Sonntag, 13. Dezember 2026, in der Reale Arena in San Sebastián.

Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Klubs im April 2026 in der Reale Arena erkämpfte sich Getafe einen 1:0-Auswärtssieg. Entscheidend war ein Eigentor von Jon Gorrotxategi in der ersten Halbzeit. Damit revanchierte sich Getafe unmittelbar für Real Sociedads 2:1-Sieg im Coliseum im Januar 2026. Das Ergebnis unterstreicht einen Trend: In diesem Duell haben die Auswärtsteams den Heimvorteil häufig zunichtegemacht.

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Wann wird Real Sociedad gegen Getafe in LaLiga angepfiffen?

Real Sociedad gegen Getafe wird am Sonntag, 13. Dezember 2026, in der Reale Arena in San Sebastián angepfiffen.

La Liga - Spielwoche 16 13. Dez. 2026 - 09:00 Reale Arena

Wie kauft Ihr Tickets für Real Sociedad gegen Getafe in LaLiga?

Für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Real Sociedad und Getafe gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Kanäle der Vereine

Offizielle Website von Real Sociedad (Club Entradas / offizieller Ticketverkauf): Sie ist die wichtigste und sicherste Anlaufstelle für Tickets zu Spielen in der Reale Arena in San Sebastián. Der freie Verkauf beginnt in der Regel einige Wochen vor dem Spiel. Zuvor gibt es Vorverkaufsphasen für Vereinsmitglieder (socios).

Sie ist die wichtigste und sicherste Anlaufstelle für Tickets zu Spielen in der Reale Arena in San Sebastián. Der freie Verkauf beginnt in der Regel einige Wochen vor dem Spiel. Zuvor gibt es Vorverkaufsphasen für Vereinsmitglieder (socios). Offizielle Website des Getafe CF: Wer im Gästeblock sitzen oder Tickets für eine Austragung des Duells im Coliseum in Madrid kaufen möchte, kann sie direkt über Getafes offizielles Ticketportal erwerben.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Ticket-Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Was kosten Tickets für Real Sociedad gegen Getafe in LaLiga?

Für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Real Sociedad und Getafe gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Kanäle der Vereine

Reguläre Tickets / Plätze auf den oberen Rängen: Die Preise beginnen im Allgemeinen bei etwa 55 bis 75 Euro .

Die Preise beginnen im Allgemeinen bei etwa . Plätze an den Längsseiten / Premium-Plätze auf den unteren Rängen: Sie kosten in der Regel zwischen 80 und 120 Euro .

Sie kosten in der Regel zwischen . VIP- und Hospitality-Pakete: Die Preise reichen von 300 bis über 500 Euro.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Tickets zu Preisen an, die sich nach der Marktnachfrage richten:

Günstige Weiterverkaufstickets / Plätze hinter den Toren: Die Preise beginnen im Allgemeinen bei etwa 50 bis 65 Euro .

Die Preise beginnen im Allgemeinen bei etwa . Weiterverkaufstickets der mittleren Preisklasse / Plätze an den Seitenlinien: Sie kosten in der Regel zwischen 90 und 180 Euro .

Sie kosten in der Regel zwischen . VIP- und Luxus-Hospitality-Angebote im Weiterverkauf: Die Preise reichen von 350 bis über 1.200 Euro.

Real Sociedad gegen Getafe in LaLiga: Alles Wissenswerte

Die Form von Real Sociedad und Getafe

Real Sociedad hat in den letzten fünf Pflichtspielen vier Siege und ein Unentschieden verbucht. Zuletzt gewann die Mannschaft in LaLiga mit 1:0 gegen Rayo Vallecano. In diesem Zeitraum besiegte sie in der Liga auch Levante mit 2:1. Matarazzos Mannschaft erzielte in diesen fünf Partien 15 Tore und kassierte zehn Gegentreffer. Ihre einzige Niederlage war ein 1:2 gegen Athletic Bilbao.

Getafe hat in den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege geholt und drei Niederlagen kassiert. Zuletzt verlor die Mannschaft in LaLiga mit 0:2 bei Villarreal. Zuvor unterlag sie in diesem Zeitraum auch Athletic Bilbao mit 0:4. Einen Erfolg gab es hingegen beim 3:1-Ligasieg von Bordalas' Mannschaft gegen Sevilla. Getafe erzielte in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte zwölf Gegentreffer.

Real Sociedad gegen Getafe: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand am 22. April 2026 in LaLiga statt. Getafe gewann dabei in der Reale Arena mit 1:0. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen gab es jeweils zwei Siege für Getafe und Real Sociedad sowie ein Unentschieden. Auch die Tore verteilten sich in diesen Begegnungen gleichmäßig auf beide Teams.