Real Madrid empfängt Osasuna am Sonntag, dem 13. Dezember 2026, im Estadio Bernabéu in Madrid.

Bis Anfang 2026 war Osasuna gegen den spanischen Spitzenklub seit Januar 2011 fast 15 Jahre lang sieglos geblieben. Beim jüngsten Aufeinandertreffen im Februar 2026 beendete Osasuna diese Serie jedoch mit einem überraschenden 2:1-Sieg im El Sadar. Raúl García erzielte in der 90. Minute den Siegtreffer, nachdem Vinícius Júnior den Führungstreffer durch einen Elfmeter von Ante Budimir aus der ersten Halbzeit ausgeglichen hatte.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Real Madrid gegen Osasuna wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird Real Madrid gegen Osasuna in LaLiga angepfiffen?

Real Madrid gegen Osasuna wird am Sonntag, dem 13. Dezember 2026, im Estadio Bernabéu in Madrid angepfiffen.

La Liga - Spielwoche 16 13. Dez. 2026 - 09:00 Estadio Bernabeu

Wie kann man Tickets für Real Madrid gegen Osasuna in LaLiga kaufen?

Für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Real Madrid und Osasuna gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Website von Real Madrid: Sie ist die wichtigste und sicherste Anlaufstelle für Heimspiele im Santiago Bernabéu. In der Regel gehen die Tickets zunächst an Vereinsmitglieder (socios), danach an Inhaber einer Madridista-Premium-Karte und schließlich wenige Tage vor dem Spiel in den freien Verkauf.

Sie ist die wichtigste und sicherste Anlaufstelle für Heimspiele im Santiago Bernabéu. In der Regel gehen die Tickets zunächst an Vereinsmitglieder (socios), danach an Inhaber einer Madridista-Premium-Karte und schließlich wenige Tage vor dem Spiel in den freien Verkauf. Offizielle Website von CA Osasuna: Bei Spielen im El Sadar in Pamplona können Tickets direkt über das offizielle Ticketportal von Osasuna gekauft werden. Wegen der hohen Nachfrage vor Ort sind im freien Verkauf allerdings oft nur sehr wenige Karten erhältlich.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich Karten für reguläre Plätze häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. finden. Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Real Madrid gegen Osasuna in LaLiga?

Für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Real Madrid und Osasuna gelten folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Kategorie 3 (Oberränge / hinter den Toren): Der reguläre Preis liegt bei etwa 90 bis 120 Euro .

Der reguläre Preis liegt bei etwa . Kategorie 2 (Seitenränge / Ecken): Der reguläre Preis liegt bei etwa 120 bis 150 Euro .

Der reguläre Preis liegt bei etwa . Kategorie 1 & Kategorie 1 Premium (Längsseite / beste Sicht): Der reguläre Preis liegt bei etwa 125 bis 290 Euro .

Der reguläre Preis liegt bei etwa . VIP- & Hospitality-Pakete: Offizielle Standard-Hospitality-Angebote und VIP-Logen gibt es ab 275 Euro

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die offiziellen Tickets über die Vereine ausverkauft, richten sich die Preise auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Nachfrage:

Reguläre Plätze / Oberrang auf dem Zweitmarkt: Die Preise beginnen in der Regel bei etwa 95 bis 110 Euro .

Die Preise beginnen in der Regel bei etwa . Längsseite & Premiumplätze auf dem Zweitmarkt: Sie kosten üblicherweise zwischen 150 und 380 Euro .

Sie kosten üblicherweise zwischen . VIP- & Hospitality-Angebote auf dem Zweitmarkt: Die Preise beginnen meist bei etwa 300 bis 350 Euro und können für besonders gute Plätze über 450 Euro liegen.

Real Madrid gegen Osasuna in LaLiga: Alles Wissenswerte

Die Form von Real Madrid und Osasuna

Real Madrid geht mit fünf Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Dabei erzielte die Mannschaft 14 Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Zuletzt gewann Real Madrid in LaLiga mit 3:0 gegen Valencia. Zuvor gelang in dieser Serie auch ein 2:1-Auswärtssieg bei Barcelona. Ein 3:2-Sieg gegen AEK Athen in der Champions League und ein 4:1-Erfolg gegen RB Leipzig zeigen ebenfalls, wie unterschiedlich die Gegner waren, gegen die sich Real Madrid souverän durchsetzte. Mourinhos Mannschaft hält mit fünf Siegen in Folge den Druck an der Tabellenspitze aufrecht.

Osasuna hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen eines gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Zuletzt gab es in LaLiga ein 1:1 gegen Athletic Bilbao. Davor unterlag Osasuna Deportivo de A Coruña mit 1:2 und Sevilla mit 0:2. Ein 6:0-Sieg gegen Atletico Calatayud in der Copa del Rey und ein 2:0-Ligaerfolg gegen Racing Santander waren die einzigen Lichtblicke in einer ansonsten schwierigen Phase.

Real Madrid gegen Osasuna: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Teams am 21. Februar 2026 in LaLiga aufeinander. Osasuna gewann zu Hause mit 2:1 gegen Real Madrid. Davor hatte Real Madrid im August 2025 im Bernabéu mit 1:0 gewonnen. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Real Madrid drei und Osasuna eines. Eine Partie endete unentschieden. Real Madrid erzielte in diesen fünf Spielen zehn Tore, Osasuna sieben.