Real Betis empfängt Como am Mittwoch, dem 9. Dezember 2026, im Estadio Benito Villamarín in Sevilla.

Das bislang einzige Duell fand im August 2025 in einem Testspiel vor der Saison statt. Como setzte sich dabei knapp mit 3:2 gegen die spanische Mannschaft durch. Vor diesem Spieltag auf europäischer Bühne präsentiert sich Como dort in herausragender Form. Besonders bemerkenswert war ein 9:1-Sieg gegen Lens in der Champions League.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Real Betis gegen Como wissen müsst, einschließlich der Kaufmöglichkeiten und Preise.

Wann beginnt Real Betis gegen Como in der Champions League?

Real Betis gegen Como wird am Mittwoch, dem 9. Dezember 2026, im Estadio Benito Villamarín in Sevilla angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 6 9. Dez. 2026 - 12:45 Estadio Benito Villamarin

Wie kauft man Tickets für Real Betis gegen Como in der Champions League?

Für das anstehende Champions-League-Spiel zwischen Real Betis und Como gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets können direkt über das offizielle Ticketportal und die Vereinskanäle von Real Betis gekauft werden. Für Heimfans ist das der zuverlässigste und direkteste Weg, Plätze zum Originalpreis zu bekommen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticket-Zweitmarktplattformen: Sind die offiziellen Angebote des Vereins vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Ticket-Zweitmarktplattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Real Betis gegen Como in der Champions League?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen Real Betis und Como:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Sitzplätze für die Allgemeinheit: Die Preise liegen üblicherweise bei etwa 40 bis 150 Euro .

Die Preise liegen üblicherweise bei etwa . VIP- und Hospitality-Pakete: Sie beginnen normalerweise bei etwa 250 Euro und können mehr als 600 Euro kosten.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die offiziellen Tickets im Erstverkauf des Vereins ausverkauft, bieten Ticket-Zweitmarktplattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Sitzplätze im Weiterverkauf: Die Preise beginnen in der Regel bei etwa 70 bis 100 Euro .

Die Preise beginnen in der Regel bei etwa . Premium-Sitzplätze und Plätze mit hoher Nachfrage bei ausverkauftem Spiel: Die Preise können zwischen 150 Euro und deutlich mehr als 400 Euro liegen.

Real Betis gegen Como in der Champions League: Alles Wissenswerte

Die Form von Real Betis und Como

Real Betis hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen drei gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt gelang in LaLiga ein 2:0-Sieg gegen Elche. In diesem Zeitraum feierte Betis außerdem einen 1:0-Sieg gegen Feyenoord in der Champions League. Die einzige Niederlage gab es beim 1:2 gegen Borussia Dortmund auf europäischer Bühne. In diesen fünf Partien erzielte Betis fünf Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Como hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Zuletzt unterlag die Mannschaft Inter Mailand in der Serie A mit 0:2, nachdem ihr zuvor ein bemerkenswerter 9:1-Sieg gegen Lens in der Champions League gelungen war. Zudem holte Como in diesem Zeitraum aus den drei Serie-A-Spielen gegen Venezia, Torino und Sassuolo sieben Punkte. In diesen fünf Partien erzielte Como 15 Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Real Betis gegen Como: Die bisherigen direkten Duelle

Das einzige dokumentierte Aufeinandertreffen zwischen Real Betis und Como war ein Testspiel vor der Saison im August 2025, das Como mit 3:2 gewann. Vor diesem Champions-League-Duell sind die beiden Vereine noch nie in einem Pflichtspiel aufeinandergetroffen.