Queens Park Rangers empfängt Watford am Samstag, dem 12. Desember 2026, an der Loftus Road in London.

Im jüngsten Duell der beiden Teams in der EFL Championship am 3. April 2026 erkämpfte sich QPR an der Loftus Road einen 2:1-Sieg gegen Watford. Bei den Begegnungen in der Saison 2025/26 gab jeweils der Heimvorteil den Ausschlag: Beide Mannschaften gewannen ihr Heimspiel mit 2:1.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles Wichtige zu Tickets für Queens Park Rangers gegen Watford, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Queens Park Rangers gegen Watford in der Championship?

Queens Park Rangers gegen Watford findet am Samstag, dem 12. Desember 2026, an der Loftus Road in London statt.

England Championship - Spielwoche 21 12. Dez. 2026 - 07:30 Loftus Road

Wie kann man Tickets für Queens Park Rangers gegen Watford kaufen?

Für Tickets zum Championship-Spiel zwischen Queens Park Rangers und Watford gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Kanäle des Vereins

Offizieller QPR-Ticketverkauf: Tickets könnt Ihr direkt über das offizielle Online-Ticketportal von Queens Park Rangers, telefonisch beim Ticketverkauf oder persönlich im QPR Superstore erwerben. Bei stark nachgefragten Spielen werden Mitglieder bestimmter Kategorien oder Fans, die bereits Tickets beim Verein gekauft haben, mitunter bevorzugt.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, finden sich Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Championship-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Queens Park Rangers gegen Watford?

Hier findet Ihr eine Übersicht über die geschätzten Ticketpreise für das Championship-Spiel zwischen Queens Park Rangers und Watford:

1. Offizielle Kanäle des Vereins

Reguläre Sitzplätze für Erwachsene: Kosten in der Regel 29 bis 53 £ .

Kosten in der Regel . Ermäßigte Tickets für Senioren und junge Erwachsene: Kosten 17 bis 41 £ .

Kosten . Tickets für Jugendliche und Kinder: Kosten 12 bis 35 £ , für begleitete jüngere Kinder im Alter von 2 bis 7 Jahren liegen die Preise bei 6 bis 7,50 £ .

Kosten , für begleitete jüngere Kinder im Alter von 2 bis 7 Jahren liegen die Preise bei . Gästebereich für Watford-Fans: Die Einstiegspreise liegen üblicherweise zwischen 25 und 30 £.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Reguläre Tickets der günstigsten Kategorie: Beginnen in der Regel bei etwa 60 bis 80 £ .

Beginnen in der Regel bei etwa . Begehrte Plätze an der Längsseite: Kosten üblicherweise 85 bis 130 £ .

Kosten üblicherweise . Gästebereich und besonders gefragte Stadionbereiche: Kosten häufig 110 bis 160 £ und mehr.

Queens Park Rangers gegen Watford: Alles Wissenswerte zum Championship-Spiel

Die Form von Queens Park Rangers und Watford

Queens Park Rangers hat von seinen letzten fünf Championship-Spielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Burnley, nachdem QPR zu Hause mit 1:4 gegen Southampton verloren hatte. Das herausragende Ergebnis in dieser Serie war ein 5:0-Sieg gegen Swansea City. Die 0:3-Niederlage bei Birmingham City zeigt allerdings die Unbeständigkeit, die QPRs jüngste Form prägt. In den fünf Spielen erzielte QPR elf Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Watford hat von seinen letzten fünf Championship-Spielen eines gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Zuletzt spielte Watford 0:0 gegen Middlesbrough, nachdem das Team Lincoln City mit 1:0 besiegt hatte. Davor verlor Watford nacheinander mit 2:3 gegen Norwich City und mit 0:1 gegen Wolverhampton Wanderers. In den fünf Partien erzielte Watford vier Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Queens Park Rangers gegen Watford: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften fand im April 2026 statt. Queens Park Rangers besiegte Watford dabei in einem Championship-Spiel an der Loftus Road mit 2:1. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann QPR drei und Watford zwei. Im Januar 2025 setzte sich QPR zudem mit 3:1 durch. Die Ergebnisse dieser jüngsten Duelle waren durchweg knapp: Vier der fünf Spiele wurden mit nur einem Tor Unterschied entschieden.