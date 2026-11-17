Preston North End empfängt Portsmouth am Mittwoch, 9. Dezember 2026, im Deepdale in Preston.

Das jüngste Duell fand im Februar 2026 im Deepdale statt. Preston North End setzte sich dank eines Treffers von Alfie Devine knapp mit 1:0 durch. Zuvor hatte Portsmouth im August 2025 seinerseits einen knappen 1:0-Sieg gefeiert und in der Saison 2024/25 zu Hause deutlich mit 3:1 gewonnen.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Preston North End gegen Portsmouth wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Championship-Spiel zwischen Preston North End und Portsmouth?

Preston North End gegen Portsmouth findet am Mittwoch, 9. Dezember 2026, im Deepdale in Preston statt.

England Championship - Spielwoche 20 9. Dez. 2026 - 14:45 Deepdale

Wie kann man Tickets für Preston North End gegen Portsmouth kaufen?

Für das Championship-Spiel zwischen Preston North End und Portsmouth könnt Ihr auf folgende Möglichkeiten zurückgreifen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets könnt Ihr direkt über die offizielle Ticketstelle von Preston North End oder das Online-Portal des Vereins kaufen. Das ist der zuverlässigste Weg, sich Eintrittskarten für Heimspiele im Deepdale zum regulären Preis zu sichern.

Tickets könnt Ihr direkt über die offizielle Ticketstelle von Preston North End oder das Online-Portal des Vereins kaufen. Das ist der zuverlässigste Weg, sich Eintrittskarten für Heimspiele im Deepdale zum regulären Preis zu sichern. Gästeblock über Portsmouth: Wenn Ihr Portsmouth unterstützt, könnt Ihr im offiziellen Ticketportal des Vereins nach Informationen zum Gästekontingent und zu den Verkaufsphasen suchen.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Championship-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Championship-Spiel zwischen Preston North End und Portsmouth?

Hier findet Ihr eine Übersicht der geschätzten Ticketpreise für das Championship-Spiel zwischen Preston North End und Portsmouth:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Erwachsenentickets: Kosten in der Regel etwa 30 bis 45 Euro .

Kosten in der Regel etwa . Ermäßigte Tickets: Beginnen im Allgemeinen bei etwa 12 bis 25 Euro.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, richten sich die Angebote auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo nach der Nachfrage:

Günstigste Tickets oder Plätze hinter den Toren: Beginnen im Allgemeinen bei etwa 75 Euro .

Beginnen im Allgemeinen bei etwa . Durchschnittliche Marktpreise: Liegen bei etwa 135 Euro.

Preston North End gegen Portsmouth in der Championship: Alles Wissenswerte

Die Form von Preston North End und Portsmouth

Preston hat in seinen letzten fünf Championship-Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht, dabei neun Tore erzielt und sieben kassiert. Zuletzt gab es einen 1:0-Heimsieg gegen Southampton. Zuvor hatte Preston allerdings mit 2:3 gegen Sheffield United und mit 0:2 bei Stoke City verloren. Zwei Siege in Folge gelangen Preston in diesem Zeitraum nur schwer. Die 1:4-Niederlage gegen Wrexham war der deutlichste Rückschlag dieser Serie.

Portsmouth hat in seinen letzten fünf Championship-Spielen zwei Siege und zwei Unentschieden geholt sowie zwei Niederlagen erlitten. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Stoke City. Das herausragende Ergebnis dieser Serie war ein 3:1-Sieg gegen Swansea City. Außerdem spielte Portsmouth in diesem Zeitraum 0:0 gegen Burnley und 1:1 gegen die Wolverhampton Wanderers. Die Mannschaft kann defensiv standhalten, münzt Druck aber nicht immer in Siege um.

Preston North End gegen Portsmouth: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand im Februar 2026 statt. Preston North End besiegte Portsmouth dabei in der Championship im Deepdale mit 1:0. In den letzten vier Championship-Duellen gewann jeweils die Heimmannschaft: Preston siegte im März 2025 im Deepdale mit 2:1, während Portsmouth im August 2025 zu Hause mit 1:0 und im November 2024 zu Hause mit 3:1 gewann. In der jüngsten Bilanz der direkten Duelle liegt Preston mit drei Siegen aus den letzten vier Pflichtspielen der beiden Mannschaften knapp vorn.