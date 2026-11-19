Preston North End empfängt Middlesbrough am Samstag, 12. Dezember 2026, im Deepdale in Preston.

Im jüngsten Duell am 24. Januar 2026 feierte Middlesbrough im Riverside Stadium einen deutlichen 4:0-Sieg gegen Preston. Vor dieser klaren Niederlage waren die Begegnungen im Deepdale häufig eng ausgegangen, darunter ein 2:2 im September 2025 und ein knapper 2:1-Sieg für Preston im Januar 2025.

Lasst Euch von GOAL alle Informationen dazu geben, wie Ihr Euch Tickets für Preston North End gegen Middlesbrough sichert, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet Preston North End gegen Middlesbrough in der Championship statt?

Preston North End gegen Middlesbrough findet am Samstag, 12. Dezember 2026, im Deepdale in Preston statt.

England Championship - Spielwoche 21 12. Dez. 2026 - 07:30 Deepdale

Wie kauft Ihr Tickets für Preston North End gegen Middlesbrough in der Championship?

Für Tickets zum Championship-Spiel zwischen Preston North End und Middlesbrough stehen Euch folgende Möglichkeiten offen:

1. Offizielle Kanäle der Vereine

Offizieller Ticketverkauf von Preston North End: Heimtickets könnt Ihr direkt über Prestons offizielles Online-Ticketportal kaufen, das üblicherweise über mypne oder die Hauptwebsite pnefc erreichbar ist. Auch telefonisch über die Ticketstelle oder persönlich am Ticketschalter im Deepdale an der Sir Tom Finney Stand ist der Kauf möglich.

Heimtickets könnt Ihr direkt über Prestons offizielles Online-Ticketportal kaufen, das üblicherweise über mypne oder die Hauptwebsite pnefc erreichbar ist. Auch telefonisch über die Ticketstelle oder persönlich am Ticketschalter im Deepdale an der Sir Tom Finney Stand ist der Kauf möglich. Tickets für den Gästeblock (Middlesbrough-Fans): Wenn Ihr Middlesbrough unterstützt, müsst Ihr offizielle Tickets über die Ticketkanäle des Vereins kaufen. Middlesbrough verwaltet das Gästekontingent und die Verkaufsphasen selbst.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Ticketkontingente der Vereine vollständig ausverkauft sind, lassen sich Tickets für reguläre Plätze häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Championship-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Preston North End gegen Middlesbrough in der Championship?

Hier findet Ihr eine Übersicht der geschätzten Ticketpreise für das Championship-Spiel zwischen Preston North End und Middlesbrough:

1. Offizielle Kanäle der Vereine

Erwachsene (23 bis 64 Jahre): Die Preise reichen von 30 £ für die Alan Kelly Town End bis zu 35 £ für Premiumplätze wie die im Invincibles Pavilion.

Die Preise reichen von für die Alan Kelly Town End bis zu für Premiumplätze wie die im Invincibles Pavilion. Senioren (ab 65 Jahren) und unter 23-Jährige (19 bis 22 Jahre): Je nach gewähltem Tribünenblock liegen die Preise zwischen 25 und 30 £ .

Je nach gewähltem Tribünenblock liegen die Preise zwischen . Jugendliche (14 bis 18 Jahre): Die Tickets kosten zwischen 15 £ in den regulären Bereichen hinter den Toren und 20 £ in den Premiumbereichen des Pavillons.

Die Tickets kosten zwischen in den regulären Bereichen hinter den Toren und in den Premiumbereichen des Pavillons. Kinder (11 bis 13 Jahre): Die Preise reichen von 7,50 £ in der Family Zone bis zu 15,00 £ für Premiumplätze.

Die Preise reichen von in der Family Zone bis zu 15,00 £ für Premiumplätze. Kinder (0 bis 10 Jahre): Die Preise reichen von 5 £ in den Familienbereichen und den Bereichen hinter den Toren der unteren Preiskategorie bis zu 10 £ für Premiumplätze.

Die Preise reichen von in den Familienbereichen und den Bereichen hinter den Toren der unteren Preiskategorie bis zu für Premiumplätze. Fans mit Behinderung: Reguläre Tickets für Plätze mit Zugang auf Spielfeldebene kosten einheitlich 20 £.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die offiziellen Tickets über die Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Günstigste Wiederverkaufspreise und Einstiegspreise: Sie beginnen üblicherweise bei etwa 72 £ .

Sie beginnen üblicherweise bei etwa . Durchschnittlicher Marktpreis: Er liegt bei etwa 117 £ .

Er liegt bei etwa . Premiumplätze im Wiederverkauf: Die Preise steigen auf 120 bis über 160 £.

Preston North End gegen Middlesbrough in der Championship: Alles Wissenswerte

Die Form von Preston North End und Middlesbrough

Preston holte in den letzten fünf Championship-Spielen einen Sieg und ein Unentschieden bei drei Niederlagen. Zuletzt gewann die Mannschaft mit 1:0 gegen Southampton. Zuvor hatte sie nacheinander gegen Sheffield United (2:3) und Stoke City (0:2) verloren. Im selben Zeitraum unterlag Preston auch Wrexham mit 1:4. Den einzigen weiteren Punkt holte der Klub beim 1:1 gegen West Bromwich Albion.

Middlesbrough verbuchte in den letzten fünf Championship-Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Die jüngste Partie endete nach einer 0:2-Niederlage gegen Wrexham mit einem 0:0 gegen Watford. Zuvor hatte Hellbergs Mannschaft beim 5:1 bei den Bolton Wanderers und beim 3:0 gegen Charlton Athletic ihre Offensivqualitäten gezeigt. Ein 2:2 bei Cardiff City vervollständigt die Bilanz dieser fünf Spiele.

Preston North End gegen Middlesbrough: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften fand im Januar 2026 statt. Middlesbrough besiegte Preston North End dabei zu Hause in der Championship mit 4:0. Die Bilanz der letzten fünf direkten Duelle ist nahezu ausgeglichen. Dazu zählen ein 2:2 im Deepdale im September 2025 und ein 2:1-Heimsieg Prestons im Januar 2025. In den jüngsten Begegnungen hat Middlesbrough leicht die Nase vorn. Der 4:0-Erfolg ist dabei das deutlichste Ergebnis der erfassten Spiele.