Die UEFA Nations League kehrt mit einem wichtigen Länderspiel zurück: Polen empfängt Schweden in der Tarczyński Arena in Wrocław. Für beide europäischen Nationen geht es in diesem entscheidenden Gruppenspiel um Punkte und um viel im Rennen um den Aufstieg.

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Wann beginnt Polen gegen Schweden in der UEFA Nations League B?

Polen gegen Schweden findet in der Tarczynski Arena in Wroclaw statt. Die Anstoßzeit steht noch nicht fest.

UEFA Nations League B - Spielwoche 6 17. Nov. 2026 - 14:45 Tarczynski Arena Breslau

Wo kann man Tickets für Polen gegen Schweden kaufen?

Tickets im offiziellen Erstverkauf werden direkt über Łączy nas piłka angeboten, das offizielle Ticketportal des polnischen Fußballverbands für Länderspiele. Fans sollten dort nach regulären Tickets schauen, sobald der öffentliche Verkauf beginnt.

Wenn die Tickets im Erstverkauf vollständig ausverkauft sind oder bestimmte Platzkategorien im offiziellen Portal nicht mehr verfügbar sind, kommen Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub infrage.

Wie viel kosten Tickets für Polen gegen Schweden?

Reguläre Einzeltickets im offiziellen Ticketportal kosten für Plätze in den allgemeinen Sitzplatzbereichen ab etwa 30 bis 45 Euro.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die Preise bei rund 79 Euro, wenn die regulären Kontingente im Erstverkauf ausverkauft sind.

Polen gegen Schweden in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Die Form von Polen und Schweden

Polen hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Die jüngste Partie endete mit einem 2:2 gegen Nigeria. Zudem verlor Polen ein Freundschaftsspiel gegen die Ukraine mit 0:2. Auch die 2:3-Niederlage gegen Schweden in der WM-Qualifikation Anfang dieses Jahres war ein Rückschlag, wenngleich Siege gegen Albanien und Malta in jener Qualifikationsrunde für etwas Erleichterung sorgten. Urbans Mannschaft erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Schweden holte aus den vergangenen fünf Spielen einen Sieg und zwei Unentschieden bei zwei Niederlagen. Bei der Weltmeisterschaft gab es einen 5:1-Sieg gegen Tunesien, aber auch eine 1:5-Niederlage gegen die Niederlande und ein 0:3 gegen Frankreich im Sechzehntelfinale. In der Gruppenphase spielte Schweden 1:1 gegen Japan, in einem Freundschaftsspiel vor dem Turnier 2:2 gegen Griechenland. Potters Mannschaft erzielte in diesen fünf Partien zwölf Tore, kassierte aber zehn Gegentreffer. Das zeigt ihre Offensivstärke, aber auch ihre defensiven Schwächen auf höchstem Niveau.

Polen gegen Schweden: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im März 2026 statt, als Schweden Polen in einem WM-Qualifikationsspiel mit 3:2 besiegte. Zuvor hatte Polen im März 2022 ein Qualifikationsspiel zu Hause gegen Schweden mit 2:0 gewonnen. In den fünf erfassten direkten Duellen weist Schweden mit drei Siegen gegenüber einem Sieg Polens und einem weiteren polnischen Erfolg die bessere Bilanz auf. Die Mannschaften trafen auch bei der EM 2020 aufeinander, wo Schweden mit 3:2 gewann.