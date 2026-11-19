Paderborn empfängt Elversberg am Samstag, 12. Dezember 2026, in der Home Deluxe Arena in Paderborn.

In den jüngsten Duellen der Saison 2025/26 dominierte Elversberg: Im Dezember 2025 gelang dem Klub ein 2:1-Auswärtssieg in der Home Deluxe Arena, ehe er Paderborn im Mai 2026 mit 5:1 abfertigte. Beide Vereine sind inzwischen aufgestiegen und tragen ihre torreiche Rivalität nun erstmals in der Bundesliga aus.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Paderborn gegen Elversberg wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Paderborn gegen Elversberg in der Bundesliga?

Paderborn gegen Elversberg wird am Samstag, 12. Dezember 2026, in der Home Deluxe Arena in Paderborn angepfiffen.

Bundesliga - Spielwoche 13 12. Dez. 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

Wie kann man Tickets für Paderborn gegen Elversberg kaufen?

Für das Bundesliga-Spiel Paderborn gegen Elversberg gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Ticketkanäle der Vereine

SCP07-Online-Ticketshop: Die wichtigste Anlaufstelle für reguläre Tickets sowie Plätze in Familienblöcken und Stehplatzkarten. Der Verkauf beginnt üblicherweise in mehreren Phasen: Zunächst erhalten Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber exklusiven Zugang, bevor der freie Verkauf startet.

Die wichtigste Anlaufstelle für reguläre Tickets sowie Plätze in Familienblöcken und Stehplatzkarten. Der Verkauf beginnt üblicherweise in mehreren Phasen: Zunächst erhalten Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber exklusiven Zugang, bevor der freie Verkauf startet. SVE-Online-Ticketshop: Die offizielle Plattform für Heimspiele in der URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde. Wie Paderborn räumt auch Elversberg Vereinsmitgliedern und Dauerkarteninhabern Vorrang ein, bevor die übrigen Tickets in den freien Verkauf gehen. Wer Elversberg nach Paderborn begleitet, erhält hier auch Tickets für den Gästebereich.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Bundesliga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Paderborn gegen Elversberg?

Für das Bundesliga-Spiel Paderborn gegen Elversberg gelten folgende geschätzte Ticketpreise:

1. Offizielle Ticketkanäle der Vereine

Stehplätze: Reguläre Tickets für Erwachsene kosten 18 € , ermäßigte Tickets und Kinderkarten sind ab 6 € erhältlich.

Reguläre Tickets für Erwachsene kosten , ermäßigte Tickets und Kinderkarten sind ab erhältlich. Sitzplätze der Kategorie 3: Reguläre Tickets für Erwachsene kosten 35,00 € .

Reguläre Tickets für Erwachsene kosten . Sitzplätze der Kategorie 2: Reguläre Tickets für Erwachsene kosten 41 € , ermäßigte Tickets für Jugendliche und Kinder etwa 10 € .

Reguläre Tickets für Erwachsene kosten , ermäßigte Tickets für Jugendliche und Kinder etwa . Sitzplätze der Kategorie 1 (Haupttribünen): Reguläre Premium-Tickets kosten 47 € .

Reguläre Premium-Tickets kosten . Rollstuhlnutzer: Barrierefreie Tickets kosten 14 € (Eintritt für eine Begleitperson inbegriffen).

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, richten sich die Preise auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Nachfrage:

Reguläre Plätze / Oberrang im Weiterverkauf: Die Preise beginnen in der Regel bei etwa 70 bis 120 € .

Die Preise beginnen in der Regel bei etwa . Plätze an der Seitenlinie / Unterrang im Weiterverkauf: Die Preise liegen zwischen 150 und über 350 € .

Die Preise liegen zwischen . VIP- und Premium-Hospitality-Tickets im Weiterverkauf: Die Preise beginnen bei etwa 400 bis über 800 €.

Paderborn gegen Elversberg in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Die Form von Paderborn und Elversberg

Paderborn hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt spielte der Klub in der Bundesliga 2:2 gegen Eintracht Frankfurt. Zuvor besiegte Paderborn den Hamburger SV in der Liga mit 1:0, schied aber nach einer 0:1-Niederlage gegen den VfB Stuttgart aus dem DFB-Pokal aus. In diesen fünf Partien erzielte die Mannschaft drei Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Elversberg hat von den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei gewonnen und drei verloren. Die jüngste Partie endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga. Das herausragende Ergebnis in diesem Zeitraum war ein klarer 4:1-Ligasieg gegen Mainz 05. Allerdings kassierte Elversberg auch eine deutliche 0:4-Niederlage gegen RB Leipzig und schied nach einem 0:2 gegen Darmstadt aus dem DFB-Pokal aus. In den fünf Spielen erzielte Elversberg neun Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Paderborn gegen Elversberg: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand im Mai 2026 statt, als Elversberg Paderborn zu Hause in der 2. Bundesliga mit 5:1 besiegte. Davor gewann Paderborn im Dezember 2025 auswärts bei Elversberg mit 2:1. In den vergangenen fünf erfassten direkten Duellen, die allesamt in der 2. Bundesliga stattfanden, feierten beide Mannschaften jeweils zwei Siege. Eine Partie endete unentschieden.