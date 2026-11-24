Newcastle United empfängt Sunderland am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im St James' Park in Newcastle upon Tyne.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen in der Premier League am 22. März 2026 feierte Sunderland im St James' Park einen dramatischen 2:1-Auswärtssieg. Damit setzte Sunderland seine jüngste Erfolgsserie in diesem Duell fort, nachdem es Newcastle bereits zuvor in der Saison 2025–26 knapp mit 1:0 besiegt hatte.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Newcastle United gegen Sunderland wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Newcastle United gegen Sunderland in der Premier League?

Newcastle United gegen Sunderland wird am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im St James' Park in Newcastle upon Tyne angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 14 6. Dez. 2026 - 09:00 St James' Park

Wie kann man Premier-League-Tickets für Newcastle United gegen Sunderland kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Leeds United und Ipswich Town gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets werden in erster Linie direkt über das offizielle Ticketportal von Newcastle United für Heimfans und über die offiziellen Kanäle des AFC Sunderland für Gästefans verkauft.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Sind die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft, finden sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Newcastle United gegen Sunderland?

Das sind die Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Newcastle United und Sunderland:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Die Preise liegen üblicherweise bei etwa 45 bis 85 Pfund .

Die Preise liegen üblicherweise bei etwa . Offizielle Hospitality-Pakete: Die Preise beginnen in der Regel bei 200 Pfund und reichen bis über 400 Pfund.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die offiziellen Tickets im Erstverkauf der Vereine ausverkauft, richten sich die Preise auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Nachfrage:

Reguläre Sitzplätze: Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa 150 bis 280 Pfund .

Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa . Sitzplätze an der Längsseite oder im Oberrang: Die Preise liegen in der Regel zwischen 325 und 545 Pfund.

Newcastle United gegen Sunderland in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Newcastle United und Sunderland

Newcastle hat wettbewerbsübergreifend eines seiner letzten fünf Spiele gewonnen, keines unentschieden gespielt und vier verloren. Zuletzt gab es in der Premier League eine 0:1-Heimniederlage gegen Everton, nachdem Newcastle bereits im Carabao Cup mit 1:3 gegen denselben Gegner verloren hatte. Der einzige Sieg in dieser Phase war ein 2:0 bei Crystal Palace. In den fünf Spielen erzielte Newcastle nur vier Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Die Niederlagen in Folge unterstreichen, dass es dem Team sowohl offensiv als auch defensiv an Konstanz mangelt.

Sunderland hat eines seiner letzten fünf Spiele gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Zuletzt unterlag der Klub in der Europa League mit 0:2 gegen Dinamo Zagreb, nachdem er in der Premier League bei Coventry City eine 3:1-Niederlage hinnehmen musste. Der einzige Sieg in dieser Phase war ein 3:2 gegen Brentford im Carabao Cup. In diesen fünf Partien erzielte Sunderland sechs Tore und kassierte acht Gegentreffer. Nur beim torlosen Unentschieden gegen Leeds United blieb die Mannschaft ohne Gegentor.

Newcastle United gegen Sunderland: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Teams am 22. März 2026 in der Premier League aufeinander. Sunderland gewann im St James' Park mit 2:1. Zuvor hatte Sunderland im Dezember 2025 zu Hause mit 1:0 gegen Newcastle gewonnen. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen hat Sunderland mit zwei Siegen gegenüber einem von Newcastle die bessere Bilanz, hinzu kommt ein Unentschieden. Zu diesen Begegnungen zählt allerdings auch ein 3:0-Sieg von Newcastle im FA Cup im Januar 2024.