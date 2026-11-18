Mjällby empfängt Pafos FC am Donnerstag, dem 10. Dezember 2026, im Olympia Stadion in Helsingborg.

Mjällby AIF und Pafos FC sind in offiziellen europäischen Wettbewerben noch nie aufeinandergetroffen. Das bevorstehende Spiel in der Ligaphase ist somit ihr erstes Duell. Beide Klubs schreiben derzeit spannende neue Kapitel auf europäischer Bühne: für Mjällby mit seinen schwedischen Wurzeln ebenso wie für den aufstrebenden Klub Pafos aus Zypern.

Hier erfahrt Ihr bei GOAL alles, was Ihr über Tickets für Mjällby gegen Pafos FC wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Mjaellby gegen Pafos FC in der Conference League?

Mjällby gegen Pafos FC findet am Donnerstag, dem 10. Dezember 2026, im Olympia Stadion in Helsingborg statt.

Conference League - Spielwoche 5 10. Dez. 2026 - 15:00 Olympia Stadion

Wie kauft man Tickets für Mjaellby gegen Pafos FC in der Conference League?

Für das bevorstehende Conference-League-Spiel zwischen Mjaellby und Pafos FC gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielles Ticketportal von Mjällby AIF: Tickets könnt Ihr direkt über die offizielle Online-Ticketplattform von Mjällby AIF (maif.ebiljett.nu) kaufen. Tickets für Europapokalspiele werden üblicherweise im Vorfeld des Spieltags angeboten. Vereinsmitglieder erhalten in der Regel zuerst Zugang zum Vorverkauf.

Tickets könnt Ihr direkt über die offizielle Online-Ticketplattform von Mjällby AIF (maif.ebiljett.nu) kaufen. Tickets für Europapokalspiele werden üblicherweise im Vorfeld des Spieltags angeboten. Vereinsmitglieder erhalten in der Regel zuerst Zugang zum Vorverkauf. Offizielles Ticketsystem von Pafos FC: Wenn Ihr als Fans von Pafos FC zum Auswärtsspiel reist, erhaltet Ihr Tickets für den vorgesehenen Gästebereich direkt über die offiziellen Ticketkanäle und den Verein Pafos FC.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Tickets für den regulären Stadionbesuch häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Conference-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Mjaellby gegen Pafos FC in der Conference League?

Das sind die geschätzten Ticketpreise für das Conference-League-Spiel zwischen Mjaellby und Pafos FC:

1. Offizielle Vereinskanäle

Heimtribüne / Stehplatzbereich (Hammock / Hhemmastå): 15–25 €

15–25 € Sitzplätze der Kategorie 2 (Längsseite / Eckplätze): 25–40 €

25–40 € Sitzplätze der Kategorie 1 / Premiumplätze auf der Haupttribüne: 40–60 €

40–60 € Gästekontingent (Gästebereich von Pafos FC): 15–30 €

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets über die Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Günstigste verfügbare Tickets: 50–70 €

50–70 € Reguläre Sitzplätze an der Längsseite: 95–120 €

95–120 € Begehrte Sitzplätze an der Längsseite / mittig gelegene Plätze: 100–145 €

Mjaellby gegen Pafos FC in der Conference League: Alles Wissenswerte

Die Form von Mjaellby und Pafos FC

Mjällby geht mit einer wechselhaften Bilanz aus den letzten fünf Spielen in diese Partie: zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gab es in der Allsvenskan ein 0:0 gegen Brommapojkarna. Der 2:0-Sieg in der Conference League gegen Borac Banja Luka drei Tage zuvor zeigte hingegen, dass die Mannschaft auch auf europäischer Bühne erfolgreich sein kann. In diesem Zeitraum verlor Mjällby außerdem mit 0:2 gegen Hammarby. Über die fünf Spiele hinweg erzielte die Mannschaft drei Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Für Pafos FC stehen aus den letzten fünf Spielen ein Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage zu Buche. Zuletzt gewann der Klub in der zyprischen Liga mit 4:2 gegen Omonia 29 Maiou, nachdem er zuvor in der Conference League dem FC Twente mit 1:3 unterlegen war. Drei der fünf Partien endeten unentschieden. In diesem Zeitraum erzielte Pafos acht Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Mjaellby gegen Pafos FC: Die bisherige Bilanz

In den verfügbaren Daten ist kein vorheriges Duell zwischen Mjällby und Pafos FC verzeichnet. Diese Partie wird das erste Aufeinandertreffen der beiden Klubs sein.