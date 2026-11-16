Millwall gegen Sheffield United: Tickets, Championship-Preise, Spielinfos und kurzfristiger Verkauf

Millwall empfängt Sheffield United am Dienstag, 8. Dezember 2026, im The Den in London.

Millwalls jüngstes positives Ergebnis gegen Sheffield United im The Den gab es im Januar 2026, als sich die beiden Teams in einem hart umkämpften Championship-Spiel 1:1 trennten. Zuvor hatte Millwall im Februar 2023 mit einem hart erkämpften 3:2-Heimsieg im The Den gezeigt, dass es dem Klub aus South Yorkshire Probleme bereiten kann.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Millwall gegen Sheffield United wissen müsst, einschließlich der Verkaufsstellen und Preise.

Wann ist Anstoß bei Millwall gegen Sheffield United in der Championship?

Millwall gegen Sheffield United findet am Dienstag, 8. Dezember 2026, im The Den in London statt.

England Championship - Spielwoche 20 8. Dez. 2026 - 14:45 The Den

Wie kauft man Championship-Tickets für Millwall gegen Sheffield United?

Für Tickets zum Championship-Spiel zwischen Millwall und Sheffield United gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Kanäle des Klubs

Offizieller Ticketverkauf des Klubs: Der direkte Kauf über die offizielle Ticketstelle des Millwall FC oder das offizielle Online-Ticketportal des Klubs ist der sicherste und direkteste Weg, echte Tickets für den Heimbereich zu erwerben.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Kanäle des Klubs vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Championship-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente ausgeschöpft sind.

Was kosten Championship-Tickets für Millwall gegen Sheffield United?

Hier findet Ihr eine Übersicht der geschätzten Ticketpreise für das Championship-Spiel zwischen Millwall und Sheffield United:

1. Offizielle Kanäle des Klubs

Reguläres Erwachsenenticket: Kostet in der Regel 27 bis 45 Pfund .

Kostet in der Regel . Ermäßigte Tickets und Tickets für Jugendliche: Kosten im Allgemeinen 15 bis 25 Pfund.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Verkauf des Klubs ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Günstigste Tickets im Weiterverkauf: Beginnen bei etwa 40 Pfund .

Beginnen bei etwa . Durchschnittliche und höherpreisige Plätze im Weiterverkauf: Kosten im Allgemeinen etwa 65 bis 95 Pfund .

Kosten im Allgemeinen etwa . Premium- oder VIP-Hospitality-Pakete: Kosten ab 249 Pfund.

Millwall gegen Sheffield United in der Championship: Alles Wissenswerte

Die Form von Millwall und Sheffield United

Millwall geht mit einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Championship-Spielen in diese Partie. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:3-Niederlage gegen West Bromwich Albion, zuvor hatte Millwall bereits 0:3 gegen Birmingham City verloren. Millwalls einziger Sieg in dieser Phase war ein 4:1 gegen Derby County. In den fünf Spielen erzielte Millwall acht Tore und kassierte zehn Gegentreffer. Das zeigt die Unbeständigkeit sowohl in der Offensive als auch in der Defensive.

Sheffield United holte aus den letzten fünf Championship-Spielen zwei Siege und ein Unentschieden bei zwei Niederlagen. Zuletzt verlor das Team bei Charlton Athletic 1:2, nachdem es zuvor auswärts bei Preston North End mit 2:3 und gegen Wrexham mit 1:0 gewonnen hatte. In diesen fünf Partien erzielte Sheffield United fünf Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Besonders das Spiel ohne Gegentor gegen Wrexham ist ein Zeichen für die defensive Ordnung, an der Wilder gearbeitet hat.

Millwall gegen Sheffield United: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Teams endete im Januar 2026 in der Championship im The Den mit einem 1:1. Sheffield United gewann drei der letzten fünf Begegnungen zwischen den Klubs, während Millwall in diesem Zeitraum einen Sieg und ein Unentschieden verbuchte. Sheffield United gewann die beiden aufeinanderfolgenden Duelle im April und August 2025. Im Februar 2023 hatte sich Millwall bei ihrem Aufeinandertreffen im The Den mit 3:2 durchgesetzt.