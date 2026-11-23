Manchester City empfängt Bradford City am Dienstag, dem 15. Dezember 2026, im Etihad Stadium in Manchester.

Das bevorstehende Viertelfinale im Carabao Cup im Etihad Stadium ist das erste Pflichtspielduell der beiden Vereine seit mehr als 24 Jahren. Dabei trifft ein Schwergewicht der Premier League auf einen ambitionierten Favoritenschreck aus der League One. Zuletzt standen sich die Klubs in der First-Division-Saison 2001–02 in Pflichtspielen gegenüber. Manchester City gewann damals beide Ligaduelle: zu Hause mit 3:1 und auswärts mit 2:0.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Manchester City gegen Bradford City wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Manchester City gegen Bradford City im Carabao Cup?

Manchester City gegen Bradford City findet am Dienstag, dem 15. Dezember 2026, im Etihad Stadium in Manchester statt.

Wie kauft Ihr Tickets für Manchester City gegen Bradford City im Carabao Cup?

Für den Kauf von Tickets für das Carabao-Cup-Spiel zwischen Manchester City und Bradford City gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielles Heimkontingent von Manchester City: Tickets sind über das offizielle Ticketportal von Manchester City erhältlich. Je nach aktueller Verfügbarkeit sind Tickets in den freien Verkauf gegangen oder für bestimmte Mitgliedschaftskategorien wie Matchday-, Premium- oder Junior-Mitglieder verfügbar.

Tickets sind über das offizielle Ticketportal von Manchester City erhältlich. Je nach aktueller Verfügbarkeit sind Tickets in den freien Verkauf gegangen oder für bestimmte Mitgliedschaftskategorien wie Matchday-, Premium- oder Junior-Mitglieder verfügbar. Offizielles Auswärtskontingent von Bradford City: Diese Tickets werden direkt über das Ticketsystem von Bradford City verkauft. Die Vergabe an die Fans erfolgt nach einem gestaffelten Treuepunktesystem: zunächst an Personen mit vielen Punkten, danach an Dauerkarteninhaber und schließlich an weitere Auswärtsfans.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Kontingente der Vereine vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Serie-A-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Manchester City gegen Bradford City im Carabao Cup?

Hier findet Ihr eine Übersicht der geschätzten Ticketpreise für das Carabao-Cup-Spiel zwischen Manchester City und Bradford City:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Erwachsenentickets: Kosten zwischen 17,50 und 20 Pfund.

Kosten zwischen Ermäßigte Tickets (für Personen ab 65 Jahren und junge Erwachsene von 18 bis 21 Jahren): Kosten zwischen 12,50 und 15 Pfund .

Kosten zwischen . Jugendtickets (für unter 18-Jährige): Sind auf den regulären Tribünen stark ermäßigt und kosten einheitlich 5 Pfund .

Sind auf den regulären Tribünen stark ermäßigt und kosten einheitlich . Premium-Plätze und Club-Hospitality: Beginnen für Mitglieder bei etwa 27,50 Pfund und reichen bis ungefähr 200 Pfund.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets über die Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Niedrigste Wiederverkaufspreise: Beginnen üblicherweise bei etwa 19 bis 23 Pfund.

Beginnen üblicherweise bei etwa Durchschnittliche Marktpreise: Liegen häufig zwischen 25 und mehr als 75 Pfund.

Manchester City gegen Bradford City im Carabao Cup: Alles, was Ihr wissen müsst

Die Form von Manchester City und Bradford City

Manchester City geht mit einem Sieg und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Hinzu kommt ein Unentschieden im Carabao Cup. Zuletzt verlor City in der Premier League mit 1:3 gegen Nottingham Forest und setzte damit seine schwierige Serie in nationalen Wettbewerben fort. Auswärts gelang City allerdings auch ein Erfolg: In der Champions League gewann das Team mit 3:2 gegen RB Leipzig. In vier der letzten fünf Spiele kassierte Manchester City mindestens ein Gegentor. Insgesamt erzielte das Team in diesem Zeitraum sieben Treffer und ließ acht zu.

Bradford City kommt in seinen letzten fünf Spielen auf zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage in Pflichtspielen sowie einen weiteren Sieg in der EFL Trophy. Zuletzt gewann Bradford im FA Cup mit 7:0 gegen Marine. Im Carabao Cup besiegte das Team zudem Peterborough United mit 2:0. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:3 gegen Huddersfield Town in der League One. In den letzten fünf Spielen erzielte Bradford 13 Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Manchester City gegen Bradford City: Die letzten direkten Duelle

Das jüngste verzeichnete Duell der beiden Vereine fand im März 2002 statt. Damals gewann Manchester City in der Championship auswärts bei Bradford City mit 2:0. Zuvor hatte City Bradford im Dezember 2001 ebenfalls in der Championship zu Hause mit 3:1 besiegt. In den vier aufgeführten Begegnungen gewann Manchester City dreimal. Einmal gab es ein Unentschieden: Im März 2001 endete das Premier-League-Spiel bei Bradford mit 2:2.